Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации
© AP / Manuel Balce Ceneta
© AP / Manuel Balce Ceneta
В США есть разные группы, которые от России хотят добиться разного результата. Дональд Трамп склоняется к точке зрения, что США надо навязать ей такую политику, которая не предполагает тесного сотрудничества с соседями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
России нужно найти баланс, чтобы отстаивать свою точку зрения и при этом понимать, к каким именно последствиям может привести избрание Дональда Трампа президентом США, полагает эксперт.
В США есть разные группы, которые от России хотят добиться разного результата. Есть небольшая группа "либералов-глобалистов", которые хотели бы вовлечь Россию в западный лагерь. Хотя она должна быть на подчиненных ролях, но там ее рассматривают ее не как врага, а как младшего партнера, отметил политолог.
"Есть группа "ястребов", которые считают, что надо нанести России серьезное поражение и максимально ее ослабить. Может быть, даже уменьшить ее территорию. Тем самым они хотят добиться новой конфигурации в Евразии, которая не давала бы возможности там сформироваться новым конкурентам США на ближайшие столетия", — подчеркнул Лошкарев.
Дональд Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира, указал он.
"Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил собеседник издания.
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