https://ukraina.ru/20241112/1058804479.html

Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации

Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации - 12.11.2024 Украина.ру

Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации

В США есть разные группы, которые от России хотят добиться разного результата. Дональд Трамп склоняется к точке зрения, что США надо навязать ей такую политику, которая не предполагает тесного сотрудничества с соседями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев

2024-11-12T03:30

2024-11-12T03:30

2024-11-12T03:30

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России нужно найти баланс, чтобы отстаивать свою точку зрения и при этом понимать, к каким именно последствиям может привести избрание Дональда Трампа президентом США, полагает эксперт.В США есть разные группы, которые от России хотят добиться разного результата. Есть небольшая группа "либералов-глобалистов", которые хотели бы вовлечь Россию в западный лагерь. Хотя она должна быть на подчиненных ролях, но там ее рассматривают ее не как врага, а как младшего партнера, отметил политолог.Дональд Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира, указал он."Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.руЧто необходимо сделать, чтобы на Западе отказались от идеи нанести стратегическое поражение России — в интервью Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241111/1058800450.html

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