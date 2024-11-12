Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации - 12.11.2024 Украина.ру
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Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации
Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации - 12.11.2024 Украина.ру
Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации
В США есть разные группы, которые от России хотят добиться разного результата. Дональд Трамп склоняется к точке зрения, что США надо навязать ей такую политику, которая не предполагает тесного сотрудничества с соседями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
2024-11-12T03:30
2024-11-12T03:30
новости
россия
сша
запад
дональд трамп
выборы
евразия
политика
сотрудничество
либералы
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России нужно найти баланс, чтобы отстаивать свою точку зрения и при этом понимать, к каким именно последствиям может привести избрание Дональда Трампа президентом США, полагает эксперт.В США есть разные группы, которые от России хотят добиться разного результата. Есть небольшая группа "либералов-глобалистов", которые хотели бы вовлечь Россию в западный лагерь. Хотя она должна быть на подчиненных ролях, но там ее рассматривают ее не как врага, а как младшего партнера, отметил политолог.Дональд Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира, указал он."Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.руЧто необходимо сделать, чтобы на Западе отказались от идеи нанести стратегическое поражение России — в интервью Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, выборы, евразия, политика, сотрудничество, либералы, детали, президентские выборы
Новости, Россия, США, Запад, Дональд Трамп, выборы, Евразия, политика, сотрудничество, либералы, детали, президентские выборы

Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации

03:30 12.11.2024
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP / Manuel Balce Ceneta
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В США есть разные группы, которые от России хотят добиться разного результата. Дональд Трамп склоняется к точке зрения, что США надо навязать ей такую политику, которая не предполагает тесного сотрудничества с соседями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
России нужно найти баланс, чтобы отстаивать свою точку зрения и при этом понимать, к каким именно последствиям может привести избрание Дональда Трампа президентом США, полагает эксперт.
В США есть разные группы, которые от России хотят добиться разного результата. Есть небольшая группа "либералов-глобалистов", которые хотели бы вовлечь Россию в западный лагерь. Хотя она должна быть на подчиненных ролях, но там ее рассматривают ее не как врага, а как младшего партнера, отметил политолог.
"Есть группа "ястребов", которые считают, что надо нанести России серьезное поражение и максимально ее ослабить. Может быть, даже уменьшить ее территорию. Тем самым они хотят добиться новой конфигурации в Евразии, которая не давала бы возможности там сформироваться новым конкурентам США на ближайшие столетия", — подчеркнул Лошкарев.
Дональд Трамп склоняется к точке зрения, что США надо просто навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира, указал он.
"Наверное, после своей инаугурации в январе он будет действовать именно в этом ключе", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
Что необходимо сделать, чтобы на Западе отказались от идеи нанести стратегическое поражение России — в интервью Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань на сайте Украина.ру
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