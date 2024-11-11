"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки
Автобус с полным составом футбольного клуба "Полтава" остановили военные и отправили в ТЦК (военкомат) прямо перед матчем 15-го тура Первой лиги. Игрокам выписали повестки и большинство отпустили на игру. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский журналист Игорь Бурбас
"После этого они сыграли с Кудровкой. Понятное дело, что настроение было не то, проиграли, потеряли лидерство в Первой лиге. Дениса Галенкова не было в заявке. Насколько мне известно, его как раз задержали и в ТЦК он решил свои дела, поскольку числился в системе как "находится в розыске". Всю неделю он не тренировался, будто сейчас должен уже вернуться”, - написал Бурбас.
Это не первый раз, когда спортсмены на Украине получают повестки, а также пользуются возможностью выезжать из страны на соревнования. Вот лишь самые яркие из таких историй.
В ноябре 2022 года чемпион Украины по стронгмену (силовой атлетике) Денис Бережник отправился в США на Кубок мира и на родину больше не вернулся. Позже сообщалось, что перед выездом спортсмен распродал все свое имущество в Хусте (Закарпатская область).
В ноябре 2023-го профессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, так как до этого успел получить сразу две повестки.
14 ноября 2023, 11:50"У меня уже две повестки": украинский спортсмен отказался возвращаться на утилизациюПрофессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, чтобы избежать мобилизации. Об этом стало известно из переписки спортсмена с капитаном своей сборной Даниилом Лясовым
Примерно в то же время пресс-служба Минспорта Украины опубликовала список, включающий имена 304 спортсменов, которые остались за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну.
В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).
Позднее ведомство удалило со своего сайта списки скрывающихся за рубежом спортсменов, однако объявило, что исключит порядка 309 спортсменов-беглецов из национальных сборных.
22 ноября 2023, 20:17Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборныхИсключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий грозит 309 украинским спортсменам, которые поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило украинское издание "Фокус"