"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки - 11.11.2024 Украина.ру
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"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки
"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки - 11.11.2024 Украина.ру
"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки
Автобус с полным составом футбольного клуба "Полтава" остановили военные и отправили в ТЦК (военкомат) прямо перед матчем 15-го тура Первой лиги. Игрокам выписали повестки и большинство отпустили на игру. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский журналист Игорь Бурбас
2024-11-11T17:12
2024-11-11T17:12
новости
украина
футбол
футболист
автобус
военкомат
повестка
спорт
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Это не первый раз, когда спортсмены на Украине получают повестки, а также пользуются возможностью выезжать из страны на соревнования. Вот лишь самые яркие из таких историй.В ноябре 2022 года чемпион Украины по стронгмену (силовой атлетике) Денис Бережник отправился в США на Кубок мира и на родину больше не вернулся. Позже сообщалось, что перед выездом спортсмен распродал все свое имущество в Хусте (Закарпатская область).В октябре прошлого года футболист формально представляющего Донецк в чемпионате Украины клуба "Шахтер" 19-летний Александр Распутько пропал после выездного матча команды в Бельгии. Позже выяснилось, что молодой игрок уехал в Россию.Футболист украинского "Шахтера" сбежал из команды и попросил убежища в России - СМИВ ноябре 2023-го профессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, так как до этого успел получить сразу две повестки.Примерно в то же время пресс-служба Минспорта Украины опубликовала список, включающий имена 304 спортсменов, которые остались за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну.В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).Позднее ведомство удалило со своего сайта списки скрывающихся за рубежом спортсменов, однако объявило, что исключит порядка 309 спортсменов-беглецов из национальных сборных.Еще по теме: Полным составом: футболистов ЦСКА и "Зенита" внесли в "Миротворец". В Госдуме РФ отреагировали.
https://ukraina.ru/20221222/1042060117.html
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новости, украина, футбол, футболист, автобус, военкомат, повестка, спорт
Новости, Украина, футбол, футболист, автобус, военкомат, повестка, спорт

"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки

17:12 11.11.2024
 
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Автобус с полным составом футбольного клуба "Полтава" остановили военные и отправили в ТЦК (военкомат) прямо перед матчем 15-го тура Первой лиги. Игрокам выписали повестки и большинство отпустили на игру. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский журналист Игорь Бурбас
"После этого они сыграли с Кудровкой. Понятное дело, что настроение было не то, проиграли, потеряли лидерство в Первой лиге. Дениса Галенкова не было в заявке. Насколько мне известно, его как раз задержали и в ТЦК он решил свои дела, поскольку числился в системе как "находится в розыске". Всю неделю он не тренировался, будто сейчас должен уже вернуться”, - написал Бурбас.
Это не первый раз, когда спортсмены на Украине получают повестки, а также пользуются возможностью выезжать из страны на соревнования. Вот лишь самые яркие из таких историй.
В ноябре 2022 года чемпион Украины по стронгмену (силовой атлетике) Денис Бережник отправился в США на Кубок мира и на родину больше не вернулся. Позже сообщалось, что перед выездом спортсмен распродал все свое имущество в Хусте (Закарпатская область).
- РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 17:41
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Футболист украинского "Шахтера" сбежал из команды и попросил убежища в России - СМИ
В ноябре 2023-го профессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, так как до этого успел получить сразу две повестки.
14 ноября 2023, 11:50
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Примерно в то же время пресс-служба Минспорта Украины опубликовала список, включающий имена 304 спортсменов, которые остались за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну.
В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).
Позднее ведомство удалило со своего сайта списки скрывающихся за рубежом спортсменов, однако объявило, что исключит порядка 309 спортсменов-беглецов из национальных сборных.
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября 2023, 20:17
Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборныхИсключение из национальных сборных и лишение всех спортивных званий грозит 309 украинским спортсменам, которые поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило украинское издание "Фокус"
Футбол мяч бутсы поле
8 февраля, 16:44
На Украине пересчитали сбежавших спортсменов. Больше всего боятся мобилизации футболистыС начала спецоперации с Украины уехали 317 спортсменов и тренеров, сообщило издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины
Еще по теме: Полным составом: футболистов ЦСКА и "Зенита" внесли в "Миротворец". В Госдуме РФ отреагировали.
 
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