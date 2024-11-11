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"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки

"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки - 11.11.2024 Украина.ру

"Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки

Автобус с полным составом футбольного клуба "Полтава" остановили военные и отправили в ТЦК (военкомат) прямо перед матчем 15-го тура Первой лиги. Игрокам выписали повестки и большинство отпустили на игру. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский журналист Игорь Бурбас

2024-11-11T17:12

2024-11-11T17:12

2024-11-11T17:12

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Это не первый раз, когда спортсмены на Украине получают повестки, а также пользуются возможностью выезжать из страны на соревнования. Вот лишь самые яркие из таких историй.В ноябре 2022 года чемпион Украины по стронгмену (силовой атлетике) Денис Бережник отправился в США на Кубок мира и на родину больше не вернулся. Позже сообщалось, что перед выездом спортсмен распродал все свое имущество в Хусте (Закарпатская область).В октябре прошлого года футболист формально представляющего Донецк в чемпионате Украины клуба "Шахтер" 19-летний Александр Распутько пропал после выездного матча команды в Бельгии. Позже выяснилось, что молодой игрок уехал в Россию.Футболист украинского "Шахтера" сбежал из команды и попросил убежища в России - СМИВ ноябре 2023-го профессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, так как до этого успел получить сразу две повестки.Примерно в то же время пресс-служба Минспорта Украины опубликовала список, включающий имена 304 спортсменов, которые остались за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну.В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).Позднее ведомство удалило со своего сайта списки скрывающихся за рубежом спортсменов, однако объявило, что исключит порядка 309 спортсменов-беглецов из национальных сборных.Еще по теме: Полным составом: футболистов ЦСКА и "Зенита" внесли в "Миротворец". В Госдуме РФ отреагировали.

https://ukraina.ru/20221222/1042060117.html

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новости, украина, футбол, футболист, автобус, военкомат, повестка, спорт