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Полным составом: футболистов ЦСКА и "Зенита" внесли в "Миротворец". В Госдуме РФ отреагировали
Полным составом: футболистов ЦСКА и "Зенита" внесли в "Миротворец". В Госдуме РФ отреагировали - 17.10.2024 Украина.ру
Полным составом: футболистов ЦСКА и "Зенита" внесли в "Миротворец". В Госдуме РФ отреагировали
Футболисты московского ЦСКА и петербургского "Зенита" полным составом попали в базу данных расстрельного украинского ресурса "Миротворец"
2024-10-17T14:52
2024-10-17T14:52
2024-10-17T14:52
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юлия шокшуева
футбол
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Причина - 14 сентября на матче в Москве игроки вышли на поле с детьми российских бойцов в поддержку семей участников СВО. В Киеве это расценили как "акт пропаганды" и обвинили руководство клубов в "соучастии в преступлениях против Украины".Также представители "Миротворца" заявили, что патриотическая акция русских футболистов "угрожает миру, безопасности человечества и международному правопорядку.В Госдуме РФ уверены, что внесение российских футболистов в базу "Миротворец" - это попытка давления со стороны Киева на международное спортивное сообщество, в первую очередь ФИФА и УЕФА.За время работы "Миротворца" с 2014 года кого только туда не вносили. Однако люди, близкие к спорту, всегда были там особой категорией. Так, на днях в расстрельный список киевского режима попал генеральный директор "Ростова" Вадим Рыбаков, клуб которого регулярно приглашает на свои домашние матчи бойцов СВО.Пару недель назад "Миротворец" пополнился фамилией министра физической культуры и спорта Коми Светланой Суворкиной. Ее на Украине тоже обвинили в поддержке СВО. Вместе в ней в украинскую базу попала и ее предшественница Наталья Карина.Еще чуть раньше в украинской базе "врагов" появилась страничка министра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника. Его в Киеве назначили виноватым в покушении на суверенитет и целостность Украины за слова благодарности к бойцам СВО.Еще по теме: Мармазов: хочется увидеть в Донбассе танки, произведенные на деньги "Спартака" или "Зенита".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, "зенит", госдума, фифа, юлия шокшуева, футбол, миротворец
Новости, Россия, Украина, "Зенит", Госдума, ФИФА, Юлия Шокшуева, футбол, Миротворец
Полным составом: футболистов ЦСКА и "Зенита" внесли в "Миротворец". В Госдуме РФ отреагировали
Футболисты московского ЦСКА и петербургского "Зенита" полным составом попали в базу данных расстрельного украинского ресурса "Миротворец"
Причина - 14 сентября на матче в Москве игроки вышли на поле с детьми российских бойцов в поддержку семей участников СВО. В Киеве это расценили как "акт пропаганды" и обвинили руководство клубов в "соучастии в преступлениях против Украины".
Также представители "Миротворца" заявили, что патриотическая акция русских футболистов "угрожает миру, безопасности человечества и международному правопорядку.
В Госдуме РФ уверены, что внесение российских футболистов в базу "Миротворец" - это попытка давления со стороны Киева на международное спортивное сообщество, в первую очередь ФИФА
и УЕФА
.
"Это попытка давления на международное спортивное сообщество, в первую очередь ФИФА и УЕФА. Придумали, что безобидная спортивная акция угрожает национальной безопасности Украины. Бред и безумие! Как можно связать две несвязуемые вещи? Ребята просто изгаляются. Привыкли из себя делать без вины виноватых. А на самом деле пытаются в очередной раз обратить на себя внимание через спорт, понимая, что скоро наши клубы будут восстановлены в своих правах. Это и не дает им покоя. Это популизм и циничное заявление", - сказал член комитета ГД РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
За время работы "Миротворца" с 2014 года кого только туда не вносили. Однако люди, близкие к спорту, всегда были там особой категорией. Так, на днях в расстрельный список киевского режима попал генеральный директор "Ростова" Вадим Рыбаков, клуб которого регулярно приглашает на свои домашние матчи бойцов СВО.
Пару недель назад "Миротворец" пополнился фамилией министра физической культуры и спорта Коми Светланой Суворкиной. Ее на Украине тоже обвинили в поддержке СВО. Вместе в ней в украинскую базу попала и ее предшественница Наталья Карина.
Еще чуть раньше в украинской базе "врагов" появилась страничка министра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника. Его в Киеве назначили виноватым в покушении на суверенитет и целостность Украины за слова благодарности к бойцам СВО.