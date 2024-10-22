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Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов"
Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов" - 22.10.2024 Украина.ру
Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов"
Британское правительство выделило Киеву на военные нужды. Об этом говорится в опубликованном 22 октября пресс-релизе правительства Британии
2024-10-22T10:56
2024-10-22T10:56
2024-10-22T11:50
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"Великобритания укрепляет национальную безопасность и пополняет военный бюджет Украины военным кредитом в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов", - сказано в официальном сообщении.Согласно разъяснениям, Киев на эти деньги сможет закупить необходимое военное оборудование и использовать его против России. Таким образом Лондон также выполняет свои обязательства перед G7 по кредитованию Киева на $50 млрд. Согласно правительственному пресс-релизу, договорённости семи стран названы актом международного права.Этим кредитом также закрывается часть обязательств Лондона по военной помощи Киеву в размере 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Такие обязательства на себя британский премьер-министр принял в одностороннем порядке.Выдаваемый киевским властям кредит в размере £2,26 млрд ($2,9 млрд) имеет российское происхождение. Министр обороны Джон Хили прокомментировал их выделение со словами о "санкционированных российских активах".Заявление о выделении кредита прозвучало во время посещения британскими чиновниками украинских военнослужащих, находящихся в Британии на обучении. Отмечено, что более 45 000 человек прошли обучение в стране в рамках операции INTERFLEX.В правительственном сообщении также отмечено, что Британия отправила на Украину около 400 единиц различного вооружения. Она также поставит 650 легких многоцелевых ракетных систем для усиления ПВО."Эти новые деньги в национальных интересах Британии, поскольку передовая линия нашей обороны – обороны нашей демократии и общих ценностей – находится в украинских окопах. Безопасная и надежная Украина – это безопасное и надежное Соединенное Королевство", - заявила канцлер британского казначейства Рейчел Ривз.Условия погашения кредита не раскрываются. Отмечено лишь, что он предоставляется в дополнение к 12,8 млрд фунтов стерлингов, уже выделенным на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.Ранее на эту тему: В Европарламенте одобрили кредитование Украины украденными у России деньгами
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новости, украина, британия, владимир путин, замороженные активы, деньги
Новости, Украина, Британия, Владимир Путин, замороженные активы, деньги
Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов"
10:56 22.10.2024 (обновлено: 11:50 22.10.2024)
Британское правительство выделило Киеву на военные нужды. Об этом говорится в опубликованном 22 октября пресс-релизе правительства Британии
"Великобритания укрепляет национальную безопасность и пополняет военный бюджет Украины военным кредитом в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов", - сказано в официальном сообщении.
Согласно разъяснениям, Киев на эти деньги сможет закупить необходимое военное оборудование и использовать его против России. Таким образом Лондон также выполняет свои обязательства перед G7 по кредитованию Киева на $50 млрд. Согласно правительственному пресс-релизу, договорённости семи стран названы актом международного права.
Этим кредитом также закрывается часть обязательств Лондона по военной помощи Киеву в размере 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Такие обязательства на себя британский премьер-министр принял в одностороннем порядке.
Выдаваемый киевским властям кредит в размере £2,26 млрд ($2,9 млрд) имеет российское происхождение. Министр обороны Джон Хили прокомментировал их выделение со словами о "санкционированных российских активах".
"Используя деньги, полученные от этих санкционированных российских активов, мы можем помочь переломить ход военной машины Путина. Это срочное финансирование напрямую поддержит оборону Украины, используя доходы от активов, которые помогли подпитать агрессию Путина", - заявил британский чиновник.
Заявление о выделении кредита прозвучало во время посещения британскими чиновниками украинских военнослужащих, находящихся в Британии на обучении. Отмечено, что более 45 000 человек прошли обучение в стране в рамках операции INTERFLEX.
В правительственном сообщении также отмечено, что Британия отправила на Украину около 400 единиц различного вооружения. Она также поставит 650 легких многоцелевых ракетных систем для усиления ПВО.
"Эти новые деньги в национальных интересах Британии, поскольку передовая линия нашей обороны – обороны нашей демократии и общих ценностей – находится в украинских окопах. Безопасная и надежная Украина – это безопасное и надежное Соединенное Королевство", - заявила канцлер британского казначейства Рейчел Ривз.
Условия погашения кредита не раскрываются. Отмечено лишь, что он предоставляется в дополнение к 12,8 млрд фунтов стерлингов, уже выделенным на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.