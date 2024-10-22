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Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов"

Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов" - 22.10.2024 Украина.ру

Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов"

Британское правительство выделило Киеву на военные нужды. Об этом говорится в опубликованном 22 октября пресс-релизе правительства Британии

2024-10-22T10:56

2024-10-22T10:56

2024-10-22T11:50

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"Великобритания укрепляет национальную безопасность и пополняет военный бюджет Украины военным кредитом в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов", - сказано в официальном сообщении.Согласно разъяснениям, Киев на эти деньги сможет закупить необходимое военное оборудование и использовать его против России. Таким образом Лондон также выполняет свои обязательства перед G7 по кредитованию Киева на $50 млрд. Согласно правительственному пресс-релизу, договорённости семи стран названы актом международного права.Этим кредитом также закрывается часть обязательств Лондона по военной помощи Киеву в размере 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Такие обязательства на себя британский премьер-министр принял в одностороннем порядке.Выдаваемый киевским властям кредит в размере £2,26 млрд ($2,9 млрд) имеет российское происхождение. Министр обороны Джон Хили прокомментировал их выделение со словами о "санкционированных российских активах".Заявление о выделении кредита прозвучало во время посещения британскими чиновниками украинских военнослужащих, находящихся в Британии на обучении. Отмечено, что более 45 000 человек прошли обучение в стране в рамках операции INTERFLEX.В правительственном сообщении также отмечено, что Британия отправила на Украину около 400 единиц различного вооружения. Она также поставит 650 легких многоцелевых ракетных систем для усиления ПВО."Эти новые деньги в национальных интересах Британии, поскольку передовая линия нашей обороны – обороны нашей демократии и общих ценностей – находится в украинских окопах. Безопасная и надежная Украина – это безопасное и надежное Соединенное Королевство", - заявила канцлер британского казначейства Рейчел Ривз.Условия погашения кредита не раскрываются. Отмечено лишь, что он предоставляется в дополнение к 12,8 млрд фунтов стерлингов, уже выделенным на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.Ранее на эту тему: В Европарламенте одобрили кредитование Украины украденными у России деньгами

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новости, украина, британия, владимир путин, замороженные активы, деньги