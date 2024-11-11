https://ukraina.ru/20241111/1058789072.html
Что творится в Латвии и за что в Прибалтике можно получить пожизненное - политзаключённый Алексеев
Что творится в Латвии и за что в Прибалтике можно получить пожизненное - политзаключённый Алексеев - 11.11.2024 Украина.ру
Что творится в Латвии и за что в Прибалтике можно получить пожизненное - политзаключённый Алексеев
Латвийский журналист, политзаключённый Юрий Алексеев в эфире Украина.ру рассказал о том, что сейчас творится в Прибалтике, о репрессиях по отношению к... Украина.ру, 11.11.2024
2024-11-11T08:23
2024-11-11T08:23
2024-11-11T08:23
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латвия
прибалтика
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журналист
журналисты
репрессии
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Латвийский журналист, политзаключённый Юрий Алексеев в эфире Украина.ру рассказал о том, что сейчас творится в Прибалтике, о репрессиях по отношению к журналистам, а также о нарушении прав и о беззаконии со стороны судебной системы.00:47 - Почему из Латвии бегут журналисты? 02:25 - О журналистском пути и аресте; 07:40 - О судьбе коллег-журналистов; 08:45 - О репрессиях и русофобии в Прибалтике; 13:07 - О методах латвийских спецслужб; 15:51 - О реакции латвийской прессы на репрессии; 17:16 - О реакции международных организаций на репрессии в Латвии; 19:42 - Как защищаются обвиняемые журналисты? 22:47 - Почему бездействует ЕСПЧ? 24:55 - О беззаконии внутри судебной системы; 27:21 - О латвийских адвокатах. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, латвия, прибалтика, россия, еспч, ес, белоруссия, журналист, журналисты, репрессии, сво, сизо, русофобия, адвокат, видео
Видео, Латвия, Прибалтика, Россия, ЕСПЧ, ЕС, Белоруссия, журналист, журналисты, репрессии, СВО, СИЗО, Русофобия, адвокат
Латвийский журналист, политзаключённый Юрий Алексеев в эфире Украина.ру рассказал о том, что сейчас творится в Прибалтике, о репрессиях по отношению к журналистам, а также о нарушении прав и о беззаконии со стороны судебной системы.
00:47 - Почему из Латвии бегут журналисты?
02:25 - О журналистском пути и аресте;
07:40 - О судьбе коллег-журналистов;
08:45 - О репрессиях и русофобии в Прибалтике;
13:07 - О методах латвийских спецслужб;
15:51 - О реакции латвийской прессы на репрессии;
17:16 - О реакции международных организаций на репрессии в Латвии;
19:42 - Как защищаются обвиняемые журналисты?
22:47 - Почему бездействует ЕСПЧ?
24:55 - О беззаконии внутри судебной системы;
27:21 - О латвийских адвокатах.
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru