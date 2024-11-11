https://ukraina.ru/20241111/1058788700.html
Главное за ночь 11 ноября
Главное за ночь 11 ноября - 11.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 11 ноября
ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1ВКС России, сообщили в ведомстве. Отмечается, что была... Украина.ру, 11.11.2024
2024-11-11T08:12
2024-11-11T08:12
2024-11-11T08:16
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ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1ВКС России, сообщили в ведомстве. Отмечается, что была попытка завербовать российского военного летчика.Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией РФ. В Минобороны сообщили о ликвидации 12 беспилотников над Курской областью и одного над Белгородской областью. Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.Российские войска водрузили триколор в Макаровке на Времевском направлении запорожской линии фронта, сейчас идёт зачистка, сообщил РИА Новости Рогов.Обстановку с фронта докладывает ТГ-канал "Два майора":- из Курской области сообщают об отражении контратак ВСУ в Глушковском районе, в котором ранее наши войска теснили врага к границе. На Суджанском направлении ВСУ применяют захваченную строительную технику для передвижения по распутице - НАТОвская техника вязнет. Прибывающие резервы противника уничтожаются во встречных боях;- южнее Часова Яра наши войска действуют в районе рудника "Юго-восточный", на северной окраине которого ранее уже фиксировалось присутствие ВС России;- на Покровском направлении фиксируется значительное продвижение ВС России на запад в лесополосах между Новоалексеевкой и Новодмитровкой (между сёлами 5 км) и к северу от Селидово;- в Курахово врываются наши передовые подразделения, начались городские бои в восточной части ул. Станционная и Казацкая. Есть продвижение и юго-восточнее Курахово и Максимильяновки, западнее Победы и севернее села Константиновки, признают ресурсы противника. Гарнизон ВСУ в Курахово ставится под угрозу окружения и лишения возможности выхода из города;- ожило Времевское направление. Сообщают об успехах ВС России в Макаровке, появились фотографии нашего флага в руинах села, но пока неясно, каким образом он установлен: воины-дальневосточники традиционно хранят молчание до полного взятия района под контроль.Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию газеты The Washington Post о том, что Киев был заранее проинформирован о якобы уже состоявшемся, по версии издания, телефонном разговоре Трампа с Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.Цель Москвы и Дели достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году более чем реальна, заявил глава МИД Индии. Он также подчеркнул, что Индия хочет ускорить переговоры об инвестиционном соглашении с Россией.Подробнее о сотрудничестве двух стран - в материале Игоря Сердюкова Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курахово, индия, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, фсб
Новости, Россия, Курахово, Индия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МИД, ФСБ
ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1ВКС России, сообщили в ведомстве. Отмечается, что была попытка завербовать российского военного летчика.
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией РФ. В Минобороны
сообщили о ликвидации 12 беспилотников над Курской областью
и одного над Белгородской областью
. Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области
, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
Российские войска водрузили триколор в Макаровке на Времевском направлении запорожской линии фронта, сейчас идёт зачистка, сообщил РИА Новости Рогов.
Обстановку с фронта докладывает ТГ-канал "Два майора":
- из Курской области сообщают об отражении контратак ВСУ в Глушковском районе, в котором ранее наши войска теснили врага к границе. На Суджанском направлении ВСУ применяют захваченную строительную технику для передвижения по распутице - НАТОвская техника вязнет. Прибывающие резервы противника уничтожаются во встречных боях;
- южнее Часова Яра наши войска действуют в районе рудника "Юго-восточный", на северной окраине которого ранее уже фиксировалось присутствие ВС России;
- на Покровском направлении фиксируется значительное продвижение ВС России на запад в лесополосах между Новоалексеевкой и Новодмитровкой (между сёлами 5 км) и к северу от Селидово; - в Курахово врываются наши передовые подразделения, начались городские бои в восточной части ул. Станционная и Казацкая. Есть продвижение и юго-восточнее Курахово и Максимильяновки, западнее Победы и севернее села Константиновки, признают ресурсы противника. Гарнизон ВСУ в Курахово ставится под угрозу окружения и лишения возможности выхода из города;
- ожило Времевское направление. Сообщают об успехах ВС России в Макаровке, появились фотографии нашего флага в руинах села, но пока неясно, каким образом он установлен: воины-дальневосточники традиционно хранят молчание до полного взятия района под контроль.
Министерство иностранных дел Украины
опровергло информацию газеты The Washington Post
о том, что Киев
был заранее проинформирован о якобы уже состоявшемся, по версии издания, телефонном разговоре Трампа
с Путиным
. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД
Георгий Тихий агентству Reuters
.
Цель Москвы
и Дели достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году более чем реальна, заявил глава МИД Индии
. Он также подчеркнул, что Индия хочет ускорить переговоры об инвестиционном соглашении с Россией.
Подробнее о сотрудничестве двух стран - в материале Игоря Сердюкова Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова на сайте Украина.ру.