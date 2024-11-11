https://ukraina.ru/20241111/1058788700.html

Главное за ночь 11 ноября

Главное за ночь 11 ноября - 11.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 11 ноября

ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1ВКС России, сообщили в ведомстве. Отмечается, что была... Украина.ру, 11.11.2024

2024-11-11T08:12

2024-11-11T08:12

2024-11-11T08:16

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ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1ВКС России, сообщили в ведомстве. Отмечается, что была попытка завербовать российского военного летчика.Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией РФ. В Минобороны сообщили о ликвидации 12 беспилотников над Курской областью и одного над Белгородской областью. Несколько беспилотников обнаружено и уничтожено в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.Российские войска водрузили триколор в Макаровке на Времевском направлении запорожской линии фронта, сейчас идёт зачистка, сообщил РИА Новости Рогов.Обстановку с фронта докладывает ТГ-канал "Два майора":- из Курской области сообщают об отражении контратак ВСУ в Глушковском районе, в котором ранее наши войска теснили врага к границе. На Суджанском направлении ВСУ применяют захваченную строительную технику для передвижения по распутице - НАТОвская техника вязнет. Прибывающие резервы противника уничтожаются во встречных боях;- южнее Часова Яра наши войска действуют в районе рудника "Юго-восточный", на северной окраине которого ранее уже фиксировалось присутствие ВС России;- на Покровском направлении фиксируется значительное продвижение ВС России на запад в лесополосах между Новоалексеевкой и Новодмитровкой (между сёлами 5 км) и к северу от Селидово;- в Курахово врываются наши передовые подразделения, начались городские бои в восточной части ул. Станционная и Казацкая. Есть продвижение и юго-восточнее Курахово и Максимильяновки, западнее Победы и севернее села Константиновки, признают ресурсы противника. Гарнизон ВСУ в Курахово ставится под угрозу окружения и лишения возможности выхода из города;- ожило Времевское направление. Сообщают об успехах ВС России в Макаровке, появились фотографии нашего флага в руинах села, но пока неясно, каким образом он установлен: воины-дальневосточники традиционно хранят молчание до полного взятия района под контроль.Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию газеты The Washington Post о том, что Киев был заранее проинформирован о якобы уже состоявшемся, по версии издания, телефонном разговоре Трампа с Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.Цель Москвы и Дели достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году более чем реальна, заявил глава МИД Индии. Он также подчеркнул, что Индия хочет ускорить переговоры об инвестиционном соглашении с Россией.Подробнее о сотрудничестве двух стран - в материале Игоря Сердюкова Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курахово, индия, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, фсб