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Безумство. Власти Украины собираются возобновить авиасообщение до конца зимы 2025 года

Безумство. Власти Украины собираются возобновить авиасообщение до конца зимы 2025 года - 09.11.2024 Украина.ру

Безумство. Власти Украины собираются возобновить авиасообщение до конца зимы 2025 года

Авиаперелеты на Украине могут быть возобновлены до конца зимы 2025 года. Об этом изданию Страна.ua сообщили анонимные источники в кабинете министров Украины

2024-11-09T17:27

2024-11-09T17:27

2024-11-09T17:27

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украина

львов

владимир зеленский

аэропорт "борисполь"

авиасообщение

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В ближайшей перспективе украинские власти также планируют открытые аэропортов. В настоящее время решается вопрос какой аэропорт открыть первым — во Львове или Борисполе. Владимир Зеленский настаивает на втором варианте.Один из источников издания назвал открытые воздушного пространства для полетов гражданской авиации безумством, так как риск случайного попадания ракеты слишком большой. Украина не обладает системами ПВО, которые могли бы гарантировать защиту гражданским самолетам, уточнил он.Кроме того, для усиления защиты аэропортов будет необходимо перебрасывать и так немногочисленные системы ПВО. Поэтому собеседник издания оценил инициативу как пиар-акцию.Ранее власти Украины заявляли о том, что авиасообщение будет возобновлено в 2024 году.Больше об этом в материале Данилов допустил возобновление авиасообщения на Украине в 2024 году

украина

львов

аэропорт "борисполь"

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новости, украина, львов, владимир зеленский, аэропорт "борисполь", авиасообщение