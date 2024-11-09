Безумство. Власти Украины собираются возобновить авиасообщение до конца зимы 2025 года
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкС 25 октября вводится запрет на полеты украинских авиакомпаний в Россию и российских на Украину
Авиаперелеты на Украине могут быть возобновлены до конца зимы 2025 года. Об этом изданию Страна.ua сообщили анонимные источники в кабинете министров Украины
В ближайшей перспективе украинские власти также планируют открытые аэропортов. В настоящее время решается вопрос какой аэропорт открыть первым — во Львове или Борисполе. Владимир Зеленский настаивает на втором варианте.
Один из источников издания назвал открытые воздушного пространства для полетов гражданской авиации безумством, так как риск случайного попадания ракеты слишком большой. Украина не обладает системами ПВО, которые могли бы гарантировать защиту гражданским самолетам, уточнил он.
Кроме того, для усиления защиты аэропортов будет необходимо перебрасывать и так немногочисленные системы ПВО. Поэтому собеседник издания оценил инициативу как пиар-акцию.
Ранее власти Украины заявляли о том, что авиасообщение будет возобновлено в 2024 году.
Больше об этом в материале Данилов допустил возобновление авиасообщения на Украине в 2024 году