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Данилов допустил возобновление авиасообщения на Украине в 2024 году

Данилов допустил возобновление авиасообщения на Украине в 2024 году - 20.12.2023 Украина.ру

Данилов допустил возобновление авиасообщения на Украине в 2024 году

В вопросе возобновления авиасообщения на Украине рассматривается несколько предложений, а для его старта следует решить четыре ключевых компонента, заявил в эфире украинского телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

2023-12-20T22:12

2023-12-20T22:12

2023-12-20T22:12

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Он допустил, что в следующем году Украина возобновит авиасообщение – этот вопрос является важным, считает спикер Банковой. Для того, чтобы это стало возможно, необходимо создать условия, в том числе, определить какая компания рискнёт заняться такими перелетами. Ранее, 1 декабря заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что первым аэропортом, который откроют на Украине, станет "Борисполь", расположенный в Киевской области. На следующий день, 2 декабря, глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак сказал, что аэропорт "Борисполь" вскоре снова сможет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку украинские власти "способны обеспечить безопасность этого объекта". По его словам, страна стала сильнее, а потому возвращение "к элементам мира" стало возможным. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции с журналистами сообщил, что открытие аэропорта "Борисполь" будет свидетельствовать о том, что Украина побеждает.

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новости, украина, алексей данилов, борисполь, авиасообщение, киев, сво, спецоперация