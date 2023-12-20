Данилов допустил возобновление авиасообщения на Украине в 2024 году
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Даніловсекретарь СНБО Алексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
В вопросе возобновления авиасообщения на Украине рассматривается несколько предложений, а для его старта следует решить четыре ключевых компонента, заявил в эфире украинского телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов
Он допустил, что в следующем году Украина возобновит авиасообщение – этот вопрос является важным, считает спикер Банковой.
"Я думаю, что в следующем году мы этот вопрос точно сдвинемся с мёртвой точки", – приводит его слова издание "РБК-Украина".
Для того, чтобы это стало возможно, необходимо создать условия, в том числе, определить какая компания рискнёт заняться такими перелетами.
"Во-первых, это защита тех аэропортов, где будет решено начать пользование самолётами. Во-вторых, должна быть готова инфраструктура. Должен быть обязательно задействован механизм страхования, потому что без страховок никто этого делать не будет. Ну и компания, которая возьмётся делать перелёты, это тоже вопрос", - добавил Данилов.
Ранее, 1 декабря заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что первым аэропортом, который откроют на Украине, станет "Борисполь", расположенный в Киевской области.
На следующий день, 2 декабря, глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак сказал, что аэропорт "Борисполь" вскоре снова сможет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку украинские власти "способны обеспечить безопасность этого объекта". По его словам, страна стала сильнее, а потому возвращение "к элементам мира" стало возможным.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции с журналистами сообщил, что открытие аэропорта "Борисполь" будет свидетельствовать о том, что Украина побеждает.
3 ноября, 16:34"Забудьте об Украине". Будущее страны зависит от решений США, а им не нужна победа КиеваВ последние дни в западных СМИ в свет вышла серия больших статей о проблемах украинских войск на фронте, реакции властей страны на провал контрнаступления, а также сложностях в отношениях Киева и Запада