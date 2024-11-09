Захарова рассказала, как боевики ГУР используют российских военнопленных как живой щит - 09.11.2024 Украина.ру
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Захарова рассказала, как боевики ГУР используют российских военнопленных как живой щит
Захарова рассказала, как боевики ГУР используют российских военнопленных как живой щит - 09.11.2024 Украина.ру
Захарова рассказала, как боевики ГУР используют российских военнопленных как живой щит
Боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 8 ноября на сайте ведомства
2024-11-09T09:00
2024-11-09T09:00
новости
мария захарова
курская область
следственный комитет
военнопленные
пытки
живой щит
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По ее словам, украинские боевики гонят российских солдат впереди себя, предварительно обвесив "поясами смертников" с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой."Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкупы в обмен на жизнь и прекращение пыток наших солдат, но и, как стало известно нашим военнослужащим на передовой, применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ*", - отметила Захарова.Дипломат добавила, что Следственный комитет РФ расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области. Поводом стала публикация в соцсетях фотографии российских военных без признаков жизни. У одного из них руки были связаны за спиной."Все причастные к этим и другим злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона", - заявила официальный представитель МИД России.Как сообщало издание Украина.ру, украинские военные в конце октября связались с родственниками одного военнопленного из России и потребовали от них миллион рублей. Если семья не даст деньги, над их родственником проведут медицинские опыты, пригрозили представители ВСУ, которые вышли на связь с сводным братом военнопленного.*Деятельность организации запрещена в РФ.О том, как ВСУ поступают с российскими военнопленными в материале Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мария захарова, курская область, следственный комитет, военнопленные, пытки, живой щит
Новости, Мария Захарова, Курская область, Следственный комитет, военнопленные, пытки, живой щит

Захарова рассказала, как боевики ГУР используют российских военнопленных как живой щит

09:00 09.11.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 8 ноября на сайте ведомства
По ее словам, украинские боевики гонят российских солдат впереди себя, предварительно обвесив "поясами смертников" с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой.
"Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкупы в обмен на жизнь и прекращение пыток наших солдат, но и, как стало известно нашим военнослужащим на передовой, применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ*", - отметила Захарова.
Дипломат добавила, что Следственный комитет РФ расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области. Поводом стала публикация в соцсетях фотографии российских военных без признаков жизни. У одного из них руки были связаны за спиной.
"Все причастные к этим и другим злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона", - заявила официальный представитель МИД России.
Как сообщало издание Украина.ру, украинские военные в конце октября связались с родственниками одного военнопленного из России и потребовали от них миллион рублей. Если семья не даст деньги, над их родственником проведут медицинские опыты, пригрозили представители ВСУ, которые вышли на связь с сводным братом военнопленного.
*Деятельность организации запрещена в РФ.
О том, как ВСУ поступают с российскими военнопленными в материале Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного
 
НовостиМария ЗахароваКурская областьСледственный комитетвоеннопленныепыткиживой щит
 
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