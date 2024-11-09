https://ukraina.ru/20241109/1058762429.html

Захарова рассказала, как боевики ГУР используют российских военнопленных как живой щит

Захарова рассказала, как боевики ГУР используют российских военнопленных как живой щит - 09.11.2024 Украина.ру

Захарова рассказала, как боевики ГУР используют российских военнопленных как живой щит

Боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 8 ноября на сайте ведомства

2024-11-09T09:00

2024-11-09T09:00

2024-11-09T09:00

новости

мария захарова

курская область

следственный комитет

военнопленные

пытки

живой щит

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По ее словам, украинские боевики гонят российских солдат впереди себя, предварительно обвесив "поясами смертников" с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой."Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкупы в обмен на жизнь и прекращение пыток наших солдат, но и, как стало известно нашим военнослужащим на передовой, применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ*", - отметила Захарова.Дипломат добавила, что Следственный комитет РФ расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области. Поводом стала публикация в соцсетях фотографии российских военных без признаков жизни. У одного из них руки были связаны за спиной."Все причастные к этим и другим злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона", - заявила официальный представитель МИД России.Как сообщало издание Украина.ру, украинские военные в конце октября связались с родственниками одного военнопленного из России и потребовали от них миллион рублей. Если семья не даст деньги, над их родственником проведут медицинские опыты, пригрозили представители ВСУ, которые вышли на связь с сводным братом военнопленного.*Деятельность организации запрещена в РФ.О том, как ВСУ поступают с российскими военнопленными в материале Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного

курская область

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, курская область, следственный комитет, военнопленные, пытки, живой щит