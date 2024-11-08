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Ангел с мечом. Генеральный конструктор Михаил Кузьмич Янгель

Ангел с мечом. Генеральный конструктор Михаил Кузьмич Янгель - 08.11.2024 Украина.ру

Ангел с мечом. Генеральный конструктор Михаил Кузьмич Янгель

На Западе её вежливо назвали "Сатана". Двухсоттонное "изделие 15А14" предназначено для забрасывания на 16 тысяч километров (40% длины экватора) десяти боеголовок по 50 хиросим. Самая мощная в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М была принята на вооружение в 1976 году – через пять лет после смерти человека, начавшего её разработку

2024-11-08T08:00

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Михаил Кузьмич Янгель родился 7 ноября 1911 года деревне Зырянова Иркутской губернии (сейчас затоплена водами Усть-Илимского водохранилища).Украинцы сходу признают в нём своего – "янгол" это ангел по-украински, а мягкая л (Ляриса вместо Лариса) – особенность многих украинских говоров. Они, кстати, правы – дед будущего генерального конструктора был сослан в Сибирь из Черниговской губернии.Сам Янгель нашёл в словаре Даля слово "янга", восходящее к уральским казакам – "железный черпак, в коем казаки на походе иногда варят похлёбку".В 1926 году Янгель переехал в Москву, где окончил школу и фабрично-заводское училище. Работал на текстильной фабрике в нынешнем городе Пушкино, учился на рабфаке. Именно там он столкнулся с авиацией – фабрика выпускала перкаль, которая шла на обшивку старых деревянных самолётов.В 1931 году он вступил в ВКП(б) и по комсомольской путёвке стал студентом Московского авиационного института (МАИ). Во время учёбы был секретарём комитета комсомола МАИ. Окончил, разумеется, с отличием, став в 1937 году инженером-самолётостроителем. Сочетание учёбы и общественной работы не должно нас смущать – наступили уже времена, в которые дело делали не гениальные одиночки, а крупные конструкторские коллективы. Руководитель такого коллектива должен был быть в первую очередь организатором.Тем более, что инженерную школу прошёл отличную – писал дипломный проект на тему "Высотный истребитель с герметичной кабиной" под руководством тогдашнего "короля истребителей" Николая Поликарпова.После окончания МАИ Янгель работал в КБ Поликарпова. В 1938 году более полугода работал в США как представитель "Амторга", фактически – изучая работу авиационной промышленности США. После возвращения принял участие в разработке перспективного истребителя И-180, который так и не увидел серии – во время испытаний на этом самолёте погиб Валерий Чкалов.А самому Янгелю пришлось срочно уезжать в родное село – не него поступил донос, что он, якобы, сын кулака, что по тем временам грозило летальным исходом… К счастью, соответствующие документы в сельсовете нашлись. Только вот добиться за ними пришлось пять тысяч километров. Позже ракеты Янгеля покрывали это расстояние за считанные минуты. Правда документы в месте падения искать не стоило.Во время войны работал на авиационных заводах. В 1944 году он был заместителем главного инженера в ОКБ Артёма Микояна, в 1945 году – ведущим инженером в КБ Владимира Мясищева. В 1946-48 годах Янгель работал в аппарате Министерства авиационной промышленности. Там он занимался, в частности, оценкой трофеев, доставленных из Германии – в первую очередь того, что было связано с разработкой ракетной техники. При этом он сотрудничал с немецкими инженерами из команды немецко-американского ракетного гения Вернера фон Брауна.В 1950 году окончил Академию авиационной промышленности и был направлен на реализацию ракетной программы. В НИИ-88 стал сначала завотделом, а потом заместителем генерального конструктора – Сергея Королёва и, наконец, директором НИИ, что вызвало недовольство у Королёва и его будущего преемника Василия Мишина, оказавшихся в подчинении у авиационного инженера.Надо сказать, что Королёв и Янгель были полными противоположностями. В легенды вошёл отвратительный характер Сергея Павловича, его склонность переть буром, не считаясь ни с людьми, ни с собой. С другой стороны, даже через три десятилетия после смерти Янгеля сотрудники вспоминали его мягкость, готовность выслушать, но, при необходимости, добиться своего в том числе и задавив авторитетом. Не смотря на разные подходы к решению инженерных задач и конкуренцию своих организаций Королёв и Янгель отлично знали, что делают одно дело и поддерживали друг друга, хотя друзьями, конечно, не были.Янгель участвовал в разработке баллистической ракеты средней дальности Р-5, которая в варианте Р-5М стала первой советской ядерной ракетой, а также легендарной Р-7, которая и сейчас выводит на орбиту космические корабли. Тактическая ракета Р-11 проектировалась совместно Янгелем и Королёвым под новое топливо, в котором горючим служил аналог немецкой "тонки", а окислителем – азотная кислота (Королёву эта идея в принципе не нравилась как из-за относительно низкой энергоотдачи, так и неэкологичности ядовитых компонентов).В 1954 году Янгель отправился осваивать серийное королевских изделий на бывший автомобильный завод в Днепропетровске. Однако планы быстро поменялись – созданное Янгелем ОКБ-586 вскоре стало самостоятельным и где-то даже альтернативным королёвскому. Главным конструктором этого КБ (сейчас – КБ "Южное") он был до своей смерти в 1971 году.Он руководил разработкой ракет средней дальности Р-12 (основная советская ракета во время Карибского кризиса – их было выпущено 2300 штук!) и Р-14 и межконтинентальных баллистических ракет Р-16 и Р-36.Именно в КБ Янгеля были внедрены топливо на высококипящих компонентах (ассиметричный диметилгидразин и азотная кислота) и автономные системы наведения, что позволило существенно повысить боеготовность ракетных комплексов – королёвские керосин-кислородные ракеты заправлялись непосредственно перед запуском и долгое время находиться в боеготовном состоянии не могли.Не все проходило гладко. 24 октября 1960 года во время испытания ракеты Р-16 на Байконуре на вторую ступень ошибочно был подан сигнал к запуску. Двигатели заработали, баки первой ступени взорвались. На месте сгорело 74 человека. От первого командующего ракетных войск стратегического назначения Главного маршала артиллерии Митрофана Неделина осталась только обгоревшая фуражка. Янгеля спасло курение – отошёл предаться вредной привычке на пять минут… Вернувшись в Днепропетровск он слёг с первым инфарктом. А бросить курить ему отсоветовал выдающийся медик академик Евгений Чазов – слишком сильный стресс для организма.Не смотря на катастрофу испытания Р-16 завершились успешно, ракету "научили" базированию в шахтных пусковых установках и эта система оставалась основой ракетно-ядерного щита СССР вплоть до конца 1970-х годов.В 1964 году КБ Янгеля чуть было не ликвидировали – Хрущёв собирался сделать ставку на КБ Владимира Челомея, в котором работал сын первого секретаря. Ситуацию разрешили не успешные пуски ракет, а верхушечный заговор и приход к власти в стране "днепропетровского клана".Помимо межконтинентальных ракет разрабатывались в КБ "Южное" и лёгкие космические ракеты-носители – "Космос" (на базе Р-12/14; свыше 500 успешных пусков) и "Циклон-2" (на базе Р-36орб; свыше 100 успешных пусков). "Лунная" Р-56 из стадии проектирования не вышла.Кстати, ракета Р-36орб, как считается, стала тем аргументом, который заставил США идти на соглашения об ограничении и сокращении стратегических вооружений. Слишком уж страшно выглядела ракета с орбитальной боевой частью, способной наносить удар с любого, принципиально непросчитываемого направления.Под руководством Янгеля начиналась работа над проектами ракет УР-100 (с "миномётным стартом" – когда ракета из шахты не взлетает сама, а выбрасывается при помощи газогенератора) и Р-36М. Заканчивались эти работы уже под руководством Владимира Уткина.Заслуги Янгеля получили высшую оценку – он был дважды Героем Социалистического Труда (1959 и 1961 годы), лауреатом Ленинской (1960 год) и Государственной (1967 год) премий.Янгель умер 25 октября 1971 года в Москве от пятого диагностированного при жизни инфаркта. При посмертном вскрытии на сердце было обнаружено гораздо больше старых рубцов. Смерть наступила прямо на сцене в самом конце торжественного празднования 60-летия конструктора в главном зале министерства (интересно, что день рождения праздновался по старому стилю – видимо, чтобы не совпадало с празднование годовщины Октябрьской революции). В свои последние минуты Михаил Кузьмич успел услышать поздравления от руководителей страны и отрасли, принять папки с поздравительными адресами.

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