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Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем

Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем - 06.11.2024 Украина.ру

Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем

Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес приговор россиянину Александру Димитренко, завербованному военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центе общественных связей Федеральной службы безопасности России

2024-11-06T11:31

2024-11-06T11:31

2024-11-06T11:31

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Его приговорили к 22,5 годам лишения свободы (первые 4,5 года в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима) за покушение на взрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ. Во время обысков по месту жительства задержанного были изъяты: взрывчатое вещество на основе гексогена, девять различных взрывателей, паспорт гражданина Украины с фотографией задержанного, оформленный на вымышленные данные, а также нацистская литература и символика.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, воронеж, гур моу, украина, россия, сбу