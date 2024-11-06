Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем - 06.11.2024 Украина.ру
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Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем
Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем - 06.11.2024 Украина.ру
Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем
Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес приговор россиянину Александру Димитренко, завербованному военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центе общественных связей Федеральной службы безопасности России
2024-11-06T11:31
2024-11-06T11:31
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Его приговорили к 22,5 годам лишения свободы (первые 4,5 года в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима) за покушение на взрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ. Во время обысков по месту жительства задержанного были изъяты: взрывчатое вещество на основе гексогена, девять различных взрывателей, паспорт гражданина Украины с фотографией задержанного, оформленный на вымышленные данные, а также нацистская литература и символика.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости, Воронеж, ГУР МОУ, Украина, Россия, СБУ

Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем

11:31 06.11.2024
 
© CC0, PixabayСуд правосудие уголовный кодекс молоток
Суд правосудие уголовный кодекс молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес приговор россиянину Александру Димитренко, завербованному военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центе общественных связей Федеральной службы безопасности России
Его приговорили к 22,5 годам лишения свободы (первые 4,5 года в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима) за покушение на взрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ.
"Установлено, что в мае 2022 года Димитренко А.А. по предоставленным куратором ГУР МОУ координатам изъял из схрона в Воронеже взрывное устройство, которое планировал заложить под железнодорожное полотно около ст. Масловка Ленинского района Воронежской области, однако был задержан по адресу проживания", - указали в службе.
Во время обысков по месту жительства задержанного были изъяты: взрывчатое вещество на основе гексогена, девять различных взрывателей, паспорт гражданина Украины с фотографией задержанного, оформленный на вымышленные данные, а также нацистская литература и символика.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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