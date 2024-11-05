https://ukraina.ru/20241105/1058635002.html

"Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы

"Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы - 05.11.2024 Украина.ру

"Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы

Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было. Об этом заявил журналистам 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-11-05T13:48

2024-11-05T13:48

2024-11-05T13:50

новости

молдавия

дмитрий песков

россия

кремль

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058628077_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_e554621676a0ff7a23e6e983a6324051.jpg

"Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", - заверил он.Песков добавил, что молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам и давлению.Официальный представитель Кремля отметил, что выборы президента Молдавии нельзя считать чистыми, честными и демократическими."Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии… которые проживают в РФ. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать… Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые... считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций", - заверил Песков.Он отметил, что на самом деле очень большая часть избирателей в Молдавии не имела возможности голосовать, в отличие от тех граждан, которые работают в европейских странах.Также Песков указал, что руководство Молдавии не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией."Что касается нынешнего молдавского руководства - а оно, видимо, продолжит теперь свою работу, - до сих пор они не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков.По его словам, Москва не смотрит на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки.Он подчеркнул, что правительство Молдавии организовало давление на российские средства массовой информации, "стерилизацию" информационного поля в стране, исключение каких-либо информационных потоков из РФ. Что, конечно же, является прямым ограничением прав граждан Молдавии на получение информации, отметил Песков.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.После обработки 100 процентов протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33 процента голосов, Стояногло - 44,67 процента. В то же время после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19 процента, а Санду набирает 48,8 процента.Накануне президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы в течение нескольких месяцев "пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии". Но ей это якобы не удалось. "Молдавский народ реализовал свое демократическое право на выбор собственного будущего и выбрал путь вместе с Европой и демократиями во всем мире",- сказал американский лидер. Подробнее о вмешательстве Штатов в выборы разных стран - в материале Песков оценил возможность вмешательства США в выборы президента Турции на сайте Украина.ру.

молдавия

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, дмитрий песков, россия, кремль, джо байден