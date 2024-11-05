https://ukraina.ru/20241105/1058635002.html
"Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы
"Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы - 05.11.2024 Украина.ру
"Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы
Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было. Об этом заявил журналистам 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-11-05T13:48
2024-11-05T13:48
2024-11-05T13:50
новости
молдавия
дмитрий песков
россия
кремль
джо байден
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"Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", - заверил он.Песков добавил, что молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам и давлению.Официальный представитель Кремля отметил, что выборы президента Молдавии нельзя считать чистыми, честными и демократическими."Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии… которые проживают в РФ. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать… Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые... считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций", - заверил Песков.Он отметил, что на самом деле очень большая часть избирателей в Молдавии не имела возможности голосовать, в отличие от тех граждан, которые работают в европейских странах.Также Песков указал, что руководство Молдавии не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией."Что касается нынешнего молдавского руководства - а оно, видимо, продолжит теперь свою работу, - до сих пор они не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков.По его словам, Москва не смотрит на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки.Он подчеркнул, что правительство Молдавии организовало давление на российские средства массовой информации, "стерилизацию" информационного поля в стране, исключение каких-либо информационных потоков из РФ. Что, конечно же, является прямым ограничением прав граждан Молдавии на получение информации, отметил Песков.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло.После обработки 100 процентов протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33 процента голосов, Стояногло - 44,67 процента. В то же время после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19 процента, а Санду набирает 48,8 процента.Накануне президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы в течение нескольких месяцев "пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии". Но ей это якобы не удалось. "Молдавский народ реализовал свое демократическое право на выбор собственного будущего и выбрал путь вместе с Европой и демократиями во всем мире",- сказал американский лидер. Подробнее о вмешательстве Штатов в выборы разных стран - в материале Песков оценил возможность вмешательства США в выборы президента Турции на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, дмитрий песков, россия, кремль, джо байден
"Мы не присутствуем в Молдавии": Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы
13:48 05.11.2024 (обновлено: 13:50 05.11.2024)
Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было. Об этом заявил журналистам 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", - заверил он.
Песков добавил, что молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам и давлению.
"Даже молдавская оппозиция подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлению, арестам, обыскам и тому подобное. При чем здесь Российская Федерация? Это как раз такая весьма недемократичная, авторитарная линия нынешнего молдавского руководства", - подчеркнул он.
Официальный представитель Кремля отметил, что выборы президента Молдавии нельзя считать чистыми, честными и демократическими.
"Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии… которые проживают в РФ. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать… Разумеется, это не могло не оказать влияния на результаты выборов, которые... считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций", - заверил Песков.
Он отметил, что на самом деле очень большая часть избирателей в Молдавии не имела возможности голосовать, в отличие от тех граждан, которые работают в европейских странах.
Также Песков указал, что руководство Молдавии не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией.
"Что касается нынешнего молдавского руководства - а оно, видимо, продолжит теперь свою работу, - до сих пор они не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков.
По его словам, Москва
не смотрит на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки.
"Именно они (члены правительства Молдавии - ред.) были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной… Поэтому здесь, в данном случае, мы не склонны к тому, чтобы смотреть на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что правительство Молдавии организовало давление на российские средства массовой информации, "стерилизацию" информационного поля в стране, исключение каких-либо информационных потоков из РФ. Что, конечно же, является прямым ограничением прав граждан Молдавии на получение информации, отметил Песков.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии
Александр Стояногло.
После обработки 100 процентов протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33 процента голосов, Стояногло - 44,67 процента. В то же время после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19 процента, а Санду набирает 48,8 процента.
Накануне президент США Джо Байден
заявил, что Россия якобы в течение нескольких месяцев "пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии". Но ей это якобы не удалось.
"Молдавский народ реализовал свое демократическое право на выбор собственного будущего и выбрал путь вместе с Европой
и демократиями во всем мире",- сказал американский лидер.
Подробнее о вмешательстве Штатов в выборы разных стран - в материале Песков оценил возможность вмешательства США в выборы президента Турции на сайте Украина.ру.