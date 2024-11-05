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Правительство отказалось отобрать у украинцев право быть самозанятыми в России

Правительство отказалось отобрать у украинцев право быть самозанятыми в России - 05.11.2024 Украина.ру

Правительство отказалось отобрать у украинцев право быть самозанятыми в России

Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, исключающий граждан Украины из числа лиц, имеющих право на получение статуса самозанятого. Об этом 5 ноября пишет агентство РИА Новости

2024-11-05T11:52

2024-11-05T11:52

2024-11-05T11:52

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В пояснительной записке законопроекта предлагалось внести изменения в ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". А именно - лишить любых иностранцев - кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - права на статус самозанятых.Авторы идеи отметили, что инициатива была направлена на исключение граждан Украины из числа лиц, имеющих право на осуществление деятельности в качестве самозанятого. Однако эту идею не поддержали в правительстве РФ.В настоящее время деятельность в качестве самозанятого в России могут осуществлять в том числе и граждане Украины, а также индивидуальные предприниматели, в том числе из числа иностранных граждан.В список профессий, по которым можно работать, имея статус самозанятого входит ряд направлений в IT-сфере, косметологии, оказании информационных услуг, сфере питания и здоровья, а также в области оказания бытовых и транспортных услуг и многих других.Другие темы: На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на Украине.

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новости, россия, украина, запад, законопроект