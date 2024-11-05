https://ukraina.ru/20241105/1058620663.html

"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара

"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара - 05.11.2024 Украина.ру

"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара

В ходе учений ССС используются специальные телеметрические блоки, которые передают информацию о своем движении до конечной точки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович

2024-11-05T04:30

2024-11-05T04:30

2024-11-05T04:30

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На днях Вооруженные силы РФ по приказу президента страны Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава". Самолеты Ту-95МС провели пуски крылатых ракет.На самом деле неизвестно, в какой последовательности наносились эти учебные удары. Возможно, все это происходило одновременно. Но на нашем уровне дискуссии нет никакой разницы, отметил эксперт.Когда в ходе учений сообщают, что "все ракеты попали в цель", имеется в виду, что они с заданной точностью поразили определенный участок полигонов на Камчатке и в Архангельской области. Куда именно стреляли бомбардировщики в этот раз не сообщалось, но это и непринципиально, подчеркнул Стефанович.Он отметил, что в этот раз публично не заявлялось об участии в учениях носителей нестратегического ядерного оружия ("Искандеров" и "Калибров"). Неизвестно, чем это было связано. Но у соответствующих подразделений достаточно опыта и по нанесению и неядерных ударов, и ядерных ударов, добавил эксперт.По его словам, что в ходе учений используются специальные телеметрические блоки, которые передают информацию о своем движении в космосе и в атмосфере до конечной точки, а потом поражают заданный участок цели. Никакого взрыва при этом не происходит, указал Стефанович."Это просто болванка, но болванка умная, набитая серьезной электроникой. Сигналы о ее движении принимаются на всем участке полета, чтобы быть уверенным в том, что изделия (носитель и боевой блок) работают так, как надо", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.руТакже о стратегических вооружениях - в материале Александра Сокуренко: Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски на сайте Украина.ру

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новости, россия, ядерная безопасность, учения, оружие, взрыв, "искандер", "калибр", булава (ракета), ракетный удар, космос, вс рф, полигон, детали