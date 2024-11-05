"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара - 05.11.2024 Украина.ру
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"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара
"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара - 05.11.2024 Украина.ру
"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара
В ходе учений ССС используются специальные телеметрические блоки, которые передают информацию о своем движении до конечной точки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович
2024-11-05T04:30
2024-11-05T04:30
новости
россия
ядерная безопасность
учения
оружие
взрыв
"искандер"
"калибр"
булава (ракета)
ракетный удар
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На днях Вооруженные силы РФ по приказу президента страны Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава". Самолеты Ту-95МС провели пуски крылатых ракет.На самом деле неизвестно, в какой последовательности наносились эти учебные удары. Возможно, все это происходило одновременно. Но на нашем уровне дискуссии нет никакой разницы, отметил эксперт.Когда в ходе учений сообщают, что "все ракеты попали в цель", имеется в виду, что они с заданной точностью поразили определенный участок полигонов на Камчатке и в Архангельской области. Куда именно стреляли бомбардировщики в этот раз не сообщалось, но это и непринципиально, подчеркнул Стефанович.Он отметил, что в этот раз публично не заявлялось об участии в учениях носителей нестратегического ядерного оружия ("Искандеров" и "Калибров"). Неизвестно, чем это было связано. Но у соответствующих подразделений достаточно опыта и по нанесению и неядерных ударов, и ядерных ударов, добавил эксперт.По его словам, что в ходе учений используются специальные телеметрические блоки, которые передают информацию о своем движении в космосе и в атмосфере до конечной точки, а потом поражают заданный участок цели. Никакого взрыва при этом не происходит, указал Стефанович."Это просто болванка, но болванка умная, набитая серьезной электроникой. Сигналы о ее движении принимаются на всем участке полета, чтобы быть уверенным в том, что изделия (носитель и боевой блок) работают так, как надо", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.руТакже о стратегических вооружениях - в материале Александра Сокуренко: Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски на сайте Украина.ру
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новости, россия, ядерная безопасность, учения, оружие, взрыв, "искандер", "калибр", булава (ракета), ракетный удар, космос, вс рф, полигон, детали
Новости, Россия, ядерная безопасность, Учения, оружие, взрыв, "Искандер", "Калибр", Булава (ракета), ракетный удар, космос, ВС РФ, полигон, детали

"Все ракеты попали в цель". Эксперт рассказал, как именно проходят учения по отработке ядерного удара

04:30 05.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкС подводного крейсера "Юрий Долгорукий" запустили четыре ракеты "Булава" по полигону Кура
С подводного крейсера Юрий Долгорукий запустили четыре ракеты Булава по полигону Кура
© Министерство обороны РФ
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В ходе учений ССС используются специальные телеметрические блоки, которые передают информацию о своем движении до конечной точки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович
На днях Вооруженные силы РФ по приказу президента страны Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава". Самолеты Ту-95МС провели пуски крылатых ракет.
На самом деле неизвестно, в какой последовательности наносились эти учебные удары. Возможно, все это происходило одновременно. Но на нашем уровне дискуссии нет никакой разницы, отметил эксперт.
Когда в ходе учений сообщают, что "все ракеты попали в цель", имеется в виду, что они с заданной точностью поразили определенный участок полигонов на Камчатке и в Архангельской области. Куда именно стреляли бомбардировщики в этот раз не сообщалось, но это и непринципиально, подчеркнул Стефанович.
Он отметил, что в этот раз публично не заявлялось об участии в учениях носителей нестратегического ядерного оружия ("Искандеров" и "Калибров"). Неизвестно, чем это было связано. Но у соответствующих подразделений достаточно опыта и по нанесению и неядерных ударов, и ядерных ударов, добавил эксперт.
По его словам, что в ходе учений используются специальные телеметрические блоки, которые передают информацию о своем движении в космосе и в атмосфере до конечной точки, а потом поражают заданный участок цели. Никакого взрыва при этом не происходит, указал Стефанович.
"Это просто болванка, но болванка умная, набитая серьезной электроникой. Сигналы о ее движении принимаются на всем участке полета, чтобы быть уверенным в том, что изделия (носитель и боевой блок) работают так, как надо", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
Также о стратегических вооружениях - в материале Александра Сокуренко: Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски на сайте Украина.ру
Виктория Панова
Вчера, 18:06
Виктория Панова: Хаос в международных отношениях обеспечивает договороспособность и равноправиеРуководитель Экспертного совета БРИКС, руководитель НИУ Высшей школы экономики, шерпа России в Женской двадцатке Виктория Панова в эксклюзивном интервью автору Украина.ру Анне Черкасовой рассказала о роли БРИКС в международной политике и об отношениях между странами внутри сообщества, о том, как можно достичь договоренностей в многополярном мире.
 
НовостиРоссияядерная безопасностьУченияоружиевзрыв"Искандер""Калибр"Булава (ракета)ракетный ударкосмосВС РФполигондетали
 
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