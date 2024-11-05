Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил - 05.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241105/1058619707.html
Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил
Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил - 05.11.2024 Украина.ру
Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил
Основной посыл российских учений был такой же, как и во время остальных маневров ССС за последние десяток лет или больше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович
2024-11-05T03:30
2024-11-05T03:30
россия
учения
военные учения
ядерное оружие
булава (ракета)
ракеты
безопасность
ядерный
удары
ракетный удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102050/64/1020506402_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_014fe382a2f2adc7a5db1b7c0e126b1e.jpg
Ранее российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава". Самолеты Ту-95МС провели пуски крылатых ракет.По мнению эксперта, основной посыл российских учений был такой же, как и во время остальных маневров стратегических сил сдерживания (ССС) за последние десяток лет, а то и больше. "В ответ на прямую угрозу существованию нашего государства мы наносим ответный ядерный удар", сообщил он.Причем Россия подчеркивает, что удар будет нанесен именно в ответ. Тем самым мы демонстрируем поведение ответственной ядерной державы, указал Стефанович.Возможно, что одна из подводных лодок вообще симулировала пуск вражеской ракеты, которая обнаруживалась средствами предупреждения о ракетном нападении, сопровождалась средствами ПРО, а только потом уже наносился ответный удар всеми тремя "ногами" ядерной триады: наземной, морской и воздушной, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.руТакже о стратегических вооружениях - в материале Александра Сокуренко: Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241104/1058615709.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102050/64/1020506402_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_487f45dd108ec2f40429ab02c1708b76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, учения, военные учения, ядерное оружие, булава (ракета), ракеты, безопасность, ядерный, удары, ракетный удар, детали
Россия, Учения, военные учения, Ядерное оружие, Булава (ракета), ракеты, безопасность, ядерный, удары, ракетный удар, детали

Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил

03:30 05.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонкурс полевой выучки "Стратегическое многоборье" в Новосибирской области
Конкурс полевой выучки Стратегическое многоборье в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Основной посыл российских учений был такой же, как и во время остальных маневров ССС за последние десяток лет или больше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович
Ранее российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава". Самолеты Ту-95МС провели пуски крылатых ракет.
По мнению эксперта, основной посыл российских учений был такой же, как и во время остальных маневров стратегических сил сдерживания (ССС) за последние десяток лет, а то и больше. "В ответ на прямую угрозу существованию нашего государства мы наносим ответный ядерный удар", сообщил он.
Причем Россия подчеркивает, что удар будет нанесен именно в ответ. Тем самым мы демонстрируем поведение ответственной ядерной державы, указал Стефанович.

"На самом деле мы не знаем, в какой последовательности наносились эти [учебные] удары. Возможно, все это происходило одновременно. На нашем уровне дискуссии разницы никакой", — подчеркнул он.

Возможно, что одна из подводных лодок вообще симулировала пуск вражеской ракеты, которая обнаруживалась средствами предупреждения о ракетном нападении, сопровождалась средствами ПРО, а только потом уже наносился ответный удар всеми тремя "ногами" ядерной триады: наземной, морской и воздушной, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
Также о стратегических вооружениях - в материале Александра Сокуренко: Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски на сайте Украина.ру
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Вчера, 17:36
Андрей Кортунов: Выборы президента США пройдут нештатноНа Валадйском форуме, который сейчас проходит в Сочи, активно обсуждают возможные результаты президентских выборов США, которые состоятся буквально в ближайшие сутки.

 
РоссияУчениявоенные ученияЯдерное оружиеБулава (ракета)ракетыбезопасностьядерныйударыракетный удардетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск
03:50Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе
03:45Ещё 700 тысяч новых солдат: Алехин оценил людские ресурсы Киева после снижения призывного возраста
03:30Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил
03:15Наземная, морская и воздушная: Стефанович рассказал о предназначении каждой из "ног" ядерной триады
19:14Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
18:25Готовы потерпеть, подготовка к "лебединой песни" ВСУ. Итоги 4 ноября на Украине
18:06Виктория Панова: Хаос в международных отношениях обеспечивает договороспособность и равноправие
17:46Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России
17:36Андрей Кортунов: Выборы президента США пройдут нештатно
17:24Заграница им поможет: итоги выборов в Молдове и сценарий для Украины
17:18Какие два города возьмут ВС России, если бойцы из КНДР сядут в окопах вдоль границы - Скоробогатый
17:11"Шагнул — и царство покорил!" Как Александр Суворов за счет Польши День народного единства утверждал
16:50Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко
14:32Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины
13:32Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины
13:12США готовят Европу к войне, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 ноября
12:36Победу Санду? Реализация сценария против Молдавии
11:20Санду лидирует на выборах президента Молдавии, но лишь благодаря зарубежным избирателям
09:47Ночная демократия и помощь Украины Санду. Главное на Украине на утро 4 ноября
Лента новостейМолния