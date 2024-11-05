Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонкурс полевой выучки "Стратегическое многоборье" в Новосибирской области
Основной посыл российских учений был такой же, как и во время остальных маневров ССС за последние десяток лет или больше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович
Ранее российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава". Самолеты Ту-95МС провели пуски крылатых ракет.
По мнению эксперта, основной посыл российских учений был такой же, как и во время остальных маневров стратегических сил сдерживания (ССС) за последние десяток лет, а то и больше. "В ответ на прямую угрозу существованию нашего государства мы наносим ответный ядерный удар", сообщил он.
Причем Россия подчеркивает, что удар будет нанесен именно в ответ. Тем самым мы демонстрируем поведение ответственной ядерной державы, указал Стефанович.
"На самом деле мы не знаем, в какой последовательности наносились эти [учебные] удары. Возможно, все это происходило одновременно. На нашем уровне дискуссии разницы никакой", — подчеркнул он.
Возможно, что одна из подводных лодок вообще симулировала пуск вражеской ракеты, которая обнаруживалась средствами предупреждения о ракетном нападении, сопровождалась средствами ПРО, а только потом уже наносился ответный удар всеми тремя "ногами" ядерной триады: наземной, морской и воздушной, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.ру
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