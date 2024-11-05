https://ukraina.ru/20241105/1058619707.html

Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил

Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил - 05.11.2024 Украина.ру

Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил

Основной посыл российских учений был такой же, как и во время остальных маневров ССС за последние десяток лет или больше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович

2024-11-05T03:30

2024-11-05T03:30

2024-11-05T03:30

россия

учения

военные учения

ядерное оружие

булава (ракета)

ракеты

безопасность

ядерный

удары

ракетный удар

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Ранее российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина провели учения по отработке массированного ядерного удара в ответ на удар условного противника. С полигона Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная ракета "Ярс". Подводные лодки из Баренцева и Охотского морей запустили баллистические ракеты "Синева" и "Булава". Самолеты Ту-95МС провели пуски крылатых ракет.По мнению эксперта, основной посыл российских учений был такой же, как и во время остальных маневров стратегических сил сдерживания (ССС) за последние десяток лет, а то и больше. "В ответ на прямую угрозу существованию нашего государства мы наносим ответный ядерный удар", сообщил он.Причем Россия подчеркивает, что удар будет нанесен именно в ответ. Тем самым мы демонстрируем поведение ответственной ядерной державы, указал Стефанович.Возможно, что одна из подводных лодок вообще симулировала пуск вражеской ракеты, которая обнаруживалась средствами предупреждения о ракетном нападении, сопровождалась средствами ПРО, а только потом уже наносился ответный удар всеми тремя "ногами" ядерной триады: наземной, морской и воздушной, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса на сайте Украина.руТакже о стратегических вооружениях - в материале Александра Сокуренко: Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241104/1058615709.html

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