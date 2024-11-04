Если Россия подписывает с Западом какой-то договор, надо сразу же готовить к войне - 04.11.2024 Украина.ру
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Если Россия подписывает с Западом какой-то договор, надо сразу же готовить к войне
Если Россия подписывает с Западом какой-то договор, надо сразу же готовить к войне - 04.11.2024 Украина.ру
Если Россия подписывает с Западом какой-то договор, надо сразу же готовить к войне
Россия существует с Западом почти тысячу лет, за это время Москва должна была выработать стопроцентное недоверие к нему. А каждый раз получается, что Россия забывает про прошлые "проделки" Запада и удивляется, когда он вновь ее обманул
2024-11-04T05:20
2024-11-04T05:20
новости
запад
россия
москва
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.По его словам, Россия может долго терпеть выходки Запада, но если довести ее окончательно, то Москва не будет считаться с потерями.Он добавил, что для него странно, когда Москва говорит про обман Запада с Минскими соглашениями. Это же было очевидно, отметил эксперт."Мы же сосуществуем с ними почти тысячу лет. В нашей политической культуре должно быть стопроцентное недоверие к Западу. А у нас каждый раз происходит так, что элиты как будто сегодня родились. Мне бы хотелось, чтобы у нас появилась одна единственная элита (а не корпорации по интересам), которая заботилась бы о жизни своего народа и не удивлялась, что Запад постоянно пыталась нас обмануть", — поделился рассуждениями Кочетков.Если мы вынуждены подписать с Западом какой-то договор, надо сразу же начинать подготовку к войне, заключил эксперт.Полный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
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Новости, Запад, Россия, Москва, детали

Если Россия подписывает с Западом какой-то договор, надо сразу же готовить к войне

05:20 04.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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Россия существует с Западом почти тысячу лет, за это время Москва должна была выработать стопроцентное недоверие к нему. А каждый раз получается, что Россия забывает про прошлые "проделки" Запада и удивляется, когда он вновь ее обманул
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.
По его словам, Россия может долго терпеть выходки Запада, но если довести ее окончательно, то Москва не будет считаться с потерями.
"А Запад, наоборот, будет повышать градус до тех пор, пока его потери не станут ощутимыми. Запад умеет включать заднюю. Отступить, заключить договор о "вечном мире" и ударить исподтишка — это его тактика", — считает Кочетков.
Он добавил, что для него странно, когда Москва говорит про обман Запада с Минскими соглашениями. Это же было очевидно, отметил эксперт.
"Мы же сосуществуем с ними почти тысячу лет. В нашей политической культуре должно быть стопроцентное недоверие к Западу. А у нас каждый раз происходит так, что элиты как будто сегодня родились. Мне бы хотелось, чтобы у нас появилась одна единственная элита (а не корпорации по интересам), которая заботилась бы о жизни своего народа и не удивлялась, что Запад постоянно пыталась нас обмануть", — поделился рассуждениями Кочетков.
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Если мы вынуждены подписать с Западом какой-то договор, надо сразу же начинать подготовку к войне, заключил эксперт.
Полный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
 
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