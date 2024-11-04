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ВСУ почти что потеряли шансы остановить наступление российской армии — Анпилогов

ВСУ почти что потеряли шансы остановить наступление российской армии — Анпилогов - 04.11.2024 Украина.ру

ВСУ почти что потеряли шансы остановить наступление российской армии — Анпилогов

Зоопарк техники только разлаживает между собой украинскую армию. А солдаты и офицеры, который имели большой опыт восьмилетней войны в Донбассе и первого этапа СВО уничтожены

2024-11-04T05:10

2024-11-04T05:10

2024-11-04T05:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он начал с того, что инструментарий у ВСУ крайне ограничен. Ни один из инструментов не дает чудесного изменения, добавил эксперт.Он также отметил, что солдаты и офицеры, который имели большой опыт восьмилетней войны в Донбассе и первого этапа СВО уничтожены. То есть опытных людей у ВСУ почти что не осталось, в то время как “новички” идут в армию из-под палки.Ранее в интервью изданию Украина.ру социолог и политолог Денис Селезнев заметил, что “план победы” Зеленского составлялся с расчетом на то, что ВСУ смогут осуществить прорыв фронта.Украина рассчитывала, что курская авантюра приведет к массовому недовольству российского населения и политическому кризису: "Смотрите, какие великолепные итоги у этой операции. Осталось только погнать русских ракетами, и мы победим. А вы тем временем спрячьте нас под омофором НАТО"Потому что она была начата за достаточное время до визита Зеленского в Нью-Йорк на генассамблею ООН, где он активно встречался и с Трампом, и Байденом, напомнил эксперт.“Но к тому моменту, как Зеленский приехал в Нью-Йорк, хвастаться перед американцами было уже нечем. Наступление ВСУ забуксовало, перешло в фазу "тяни-толкай", а в промежутке между визитом Зеленского в Нью-Йорк и представлением своего плана в Европе ВС РФ начали громить вторгнувшуюся группировку и освобождать оккупированные территории”, — описал Селезнев.Подробнее о ситуации ВСУ на поле боя — в интервью Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДРВ интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что если ничего нового Зеленский не придумает, то он может сам стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов.“Сейчас отношение Запада к украинскому конфликту напоминает качели: или перейти к новому уровню эскалации (разрешить ракетные удары вглубь России или ввести войска НАТО), или искать некий компромисс хотя бы на время. Достичь компромисса мешает Зеленский самим фактом своего существования, а перейти на новый уровень эскалации мешает новая ядерная доктрина России”, — подробно объяснил Михеев.По его словам, Запад взял паузу на раздумье, а Зеленский влез в эту паузу со своим планом. Те люди, которые его поддерживают, подумали, что сейчас можно толкнуть эти качели в сторону обострения, предположил эксперт.“Если ничего нового не произойдет, то сам Зеленский может стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов”, — заключил Михеев.Более подробно об этом — в интервью Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьВладимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России.Подробнее об этом — в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"Полный текст интервью — Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению

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новости, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, вс рф, детали