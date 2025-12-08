"Есть два серьезных хаба": эксперт раскрыл, как удары по логистике парализуют переброску резервов ВСУ - 08.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251208/est-dva-sereznykh-khaba-ekspert-raskryl-kak-udary-po-logistike-paralizuyut-perebrosku-rezervov-vsu-1072767918.html
"Есть два серьезных хаба": эксперт раскрыл, как удары по логистике парализуют переброску резервов ВСУ
"Есть два серьезных хаба": эксперт раскрыл, как удары по логистике парализуют переброску резервов ВСУ - 08.12.2025 Украина.ру
"Есть два серьезных хаба": эксперт раскрыл, как удары по логистике парализуют переброску резервов ВСУ
Удары по железным дорогам Украины серьёзно затруднили переброску резервов ВСУ к линии фронта. Технику и припасы теперь очень сложно доставлять, что сказывается на всей логистике. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт указал на ключевую причину проблем ВСУ с резервами. "Мы с лета ведем системную работу по уничтожению железнодорожной инфраструктуры Украины. И довести резервы до фронта крайне сложно", — заявил Рамм.Он описал последствия этих ударов для ВСУ. "Возить личный состав приходится на грузовиках, автобусах и микроавтобусах. Это небыстро и неравномерно. Плюс, технику и много материально-технических ресурсов ты не привезешь. Это все сказывается на ходе СВО", — сказал аналитик.Рамм отметил, что командование ВСУ лишилось возможности накапливать силы даже в глубоком тылу. "Украине сейчас сложно что-то накопить. Вроде бы резервы у нее есть. У нее есть два серьезный хаба по подготовке личного состава – полигон "Десна" (Черниговская область) и Яворовский полигон (Львовская область)", — пояснил эксперт.Однако, по его словам, работа по этим объектам уже ведется. "Но, во-первых, наши ракетчики и летчики серьезно бьют по "Десне"", — добавил Рамм."Это не значит, что мы полностью перебили врагу логистику. Но это серьезно влияет на то, как он планирует и ведет боевые действия", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
"Есть два серьезных хаба": эксперт раскрыл, как удары по логистике парализуют переброску резервов ВСУ

Удары по железным дорогам Украины серьёзно затруднили переброску резервов ВСУ к линии фронта. Технику и припасы теперь очень сложно доставлять, что сказывается на всей логистике. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт указал на ключевую причину проблем ВСУ с резервами. "Мы с лета ведем системную работу по уничтожению железнодорожной инфраструктуры Украины. И довести резервы до фронта крайне сложно", — заявил Рамм.
Он описал последствия этих ударов для ВСУ. "Возить личный состав приходится на грузовиках, автобусах и микроавтобусах. Это небыстро и неравномерно. Плюс, технику и много материально-технических ресурсов ты не привезешь. Это все сказывается на ходе СВО", — сказал аналитик.
Рамм отметил, что командование ВСУ лишилось возможности накапливать силы даже в глубоком тылу. "Украине сейчас сложно что-то накопить. Вроде бы резервы у нее есть. У нее есть два серьезный хаба по подготовке личного состава – полигон "Десна" (Черниговская область) и Яворовский полигон (Львовская область)", — пояснил эксперт.
Однако, по его словам, работа по этим объектам уже ведется. "Но, во-первых, наши ракетчики и летчики серьезно бьют по "Десне"", — добавил Рамм.
"Это не значит, что мы полностью перебили врагу логистику. Но это серьезно влияет на то, как он планирует и ведет боевые действия", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
