https://ukraina.ru/20251208/sladkaya-zhizn-dlya-ukrainskogo-parubka-ischenko-o-tom-pochemu-bezhentsy-ne-uedut-iz-evropy-1072522602.html
"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы
"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы - 08.12.2025 Украина.ру
"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы
Сокращение или даже отмена социальных пособий не заставит миллионы украинских беженцев добровольно покинуть Европу и вернуться на родину. Вместо этого мигранты массово перейдут на нелегальное положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-08T05:15
2025-12-08T05:15
2025-12-08T05:15
новости
европа
украина
германия
ростислав ищенко
фридрих мерц
дональд трамп
украина.ру
ес
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100998/13/1009981340_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_e3e39085b2011e316268113e11e0ba71.jpg
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в ФРГ. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.Эксперт прокомментировал возможные попытки Евросоюза "выдавить" украинцев экономическими методами. "И от этого украинцы уедут на Украину? Они останутся в Европе и будут работать нелегально", — заявил Ищенко.Он напомнил о первоначальных радостных оценках самих беженцев. "В 2022 году, когда они в первый раз ломанулись в Европу, я читал их восторженные отзывы: "Как хорошо. Дают 500-600 евро. Можно квартиру снять и продукты купить. Даже работать не надо"", — сказал обозреватель.Ищенко подчеркнул, что для украинских мигрантов даже урезанные выплаты в Европе — хорошие деньги. "То, что с точки зрения Мерца — ужас, для какого-нибудь украинского парубка – сладкая жизнь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.О процессе мирного урегулирования на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
европа
украина
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100998/13/1009981340_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1cd0fe875830fde2fd1395e9f63da3be.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, украина, германия, ростислав ищенко, фридрих мерц, дональд трамп, украина.ру, ес, украинские беженцы, беженцы, украинцы, украина-ес, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, выплаты
Новости, Европа, Украина, Германия, Ростислав Ищенко, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, украинские беженцы, беженцы, украинцы, Украина-ЕС, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, выплаты
"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы
Сокращение или даже отмена социальных пособий не заставит миллионы украинских беженцев добровольно покинуть Европу и вернуться на родину. Вместо этого мигранты массово перейдут на нелегальное положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в ФРГ. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.
Эксперт прокомментировал возможные попытки Евросоюза "выдавить" украинцев экономическими методами. "И от этого украинцы уедут на Украину? Они останутся в Европе и будут работать нелегально", — заявил Ищенко.
Он напомнил о первоначальных радостных оценках самих беженцев. "В 2022 году, когда они в первый раз ломанулись в Европу, я читал их восторженные отзывы: "Как хорошо. Дают 500-600 евро. Можно квартиру снять и продукты купить. Даже работать не надо"", — сказал обозреватель.
Ищенко подчеркнул, что для украинских мигрантов даже урезанные выплаты в Европе — хорошие деньги. "То, что с точки зрения Мерца — ужас, для какого-нибудь украинского парубка – сладкая жизнь", — резюмировал собеседник издания.