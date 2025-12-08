https://ukraina.ru/20251208/sladkaya-zhizn-dlya-ukrainskogo-parubka-ischenko-o-tom-pochemu-bezhentsy-ne-uedut-iz-evropy-1072522602.html

"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы

Сокращение или даже отмена социальных пособий не заставит миллионы украинских беженцев добровольно покинуть Европу и вернуться на родину. Вместо этого мигранты массово перейдут на нелегальное положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в ФРГ. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.Эксперт прокомментировал возможные попытки Евросоюза "выдавить" украинцев экономическими методами. "И от этого украинцы уедут на Украину? Они останутся в Европе и будут работать нелегально", — заявил Ищенко.Он напомнил о первоначальных радостных оценках самих беженцев. "В 2022 году, когда они в первый раз ломанулись в Европу, я читал их восторженные отзывы: "Как хорошо. Дают 500-600 евро. Можно квартиру снять и продукты купить. Даже работать не надо"", — сказал обозреватель.Ищенко подчеркнул, что для украинских мигрантов даже урезанные выплаты в Европе — хорошие деньги. "То, что с точки зрения Мерца — ужас, для какого-нибудь украинского парубка – сладкая жизнь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.О процессе мирного урегулирования на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.

