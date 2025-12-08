"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы - 08.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251208/sladkaya-zhizn-dlya-ukrainskogo-parubka-ischenko-o-tom-pochemu-bezhentsy-ne-uedut-iz-evropy-1072522602.html
"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы
"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы - 08.12.2025 Украина.ру
"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы
Сокращение или даже отмена социальных пособий не заставит миллионы украинских беженцев добровольно покинуть Европу и вернуться на родину. Вместо этого мигранты массово перейдут на нелегальное положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-08T05:15
2025-12-08T05:15
новости
европа
украина
германия
ростислав ищенко
фридрих мерц
дональд трамп
украина.ру
ес
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100998/13/1009981340_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_e3e39085b2011e316268113e11e0ba71.jpg
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в ФРГ. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.Эксперт прокомментировал возможные попытки Евросоюза "выдавить" украинцев экономическими методами. "И от этого украинцы уедут на Украину? Они останутся в Европе и будут работать нелегально", — заявил Ищенко.Он напомнил о первоначальных радостных оценках самих беженцев. "В 2022 году, когда они в первый раз ломанулись в Европу, я читал их восторженные отзывы: "Как хорошо. Дают 500-600 евро. Можно квартиру снять и продукты купить. Даже работать не надо"", — сказал обозреватель.Ищенко подчеркнул, что для украинских мигрантов даже урезанные выплаты в Европе — хорошие деньги. "То, что с точки зрения Мерца — ужас, для какого-нибудь украинского парубка – сладкая жизнь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.О процессе мирного урегулирования на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
европа
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100998/13/1009981340_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1cd0fe875830fde2fd1395e9f63da3be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, германия, ростислав ищенко, фридрих мерц, дональд трамп, украина.ру, ес, украинские беженцы, беженцы, украинцы, украина-ес, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, выплаты
Новости, Европа, Украина, Германия, Ростислав Ищенко, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, украинские беженцы, беженцы, украинцы, Украина-ЕС, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, выплаты

"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы

05:15 08.12.2025
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сокращение или даже отмена социальных пособий не заставит миллионы украинских беженцев добровольно покинуть Европу и вернуться на родину. Вместо этого мигранты массово перейдут на нелегальное положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в ФРГ. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.
Эксперт прокомментировал возможные попытки Евросоюза "выдавить" украинцев экономическими методами. "И от этого украинцы уедут на Украину? Они останутся в Европе и будут работать нелегально", — заявил Ищенко.
Он напомнил о первоначальных радостных оценках самих беженцев. "В 2022 году, когда они в первый раз ломанулись в Европу, я читал их восторженные отзывы: "Как хорошо. Дают 500-600 евро. Можно квартиру снять и продукты купить. Даже работать не надо"", — сказал обозреватель.
Ищенко подчеркнул, что для украинских мигрантов даже урезанные выплаты в Европе — хорошие деньги. "То, что с точки зрения Мерца — ужас, для какого-нибудь украинского парубка – сладкая жизнь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
О процессе мирного урегулирования на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаУкраинаГерманияРостислав ИщенкоФридрих МерцДональд ТрампУкраина.руЕСукраинские беженцыбеженцыукраинцыУкраина-ЕСаналитикиУкраина аналитикааналитика событий на Украиневыплаты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Широким фронтом на Славянск и Краматорск: Алексей Рамм о новом сценарии освобождения Донбасса
05:45"Гайчур — это не второй Днепр": военный эксперт раскрыл, почему трещит оборона ВСУ на юге
05:30"В Красный Лиман зашли, Ямполь освободили": Рамм о провале плана Украины "перезимовать" на ЛБС
05:20"Когда фронт обвалится, Зеленский уже будет на Виргинских островах". Эксперты о грядущем
05:15"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы
05:10Виктория Виктора. 2.
05:00Украина за неделю. Накануне непростых решений
04:45Провокация без гарантий: Ищенко поставил под сомнение готовность ЕС воевать за Прибалтику в одиночку
04:30Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска
04:28РФ "на высокой скорости" продолжает получать контроль над территорией Украины — The Telegraph
04:15"Есть два серьезных хаба": эксперт раскрыл, как удары по логистике парализуют переброску резервов ВСУ
04:03Польшу исключили из обсуждения по завершению войны Украины с Россией — Polsat
03:37"Беспилотники, ДТП и водичка "под шубой": чем сегодня живет Донбасс
03:35"Не трогай — это на Новый год": украинские каналы сообщают о дефиците ракет для ЗРК
03:16"Я немного разочарован": Трамп прокомментировал ситуацию с мирным планом
03:11Тянуть время и воевать ради памятников Зеленскому. Что говорят на Украине о мирном урегулировании
02:42Американцы "божатся", "европейская гниль" ищет выход. Сводка за 7 декабря от канала "Украина.ру"
02:12"Герани" наращивают работу по целям на Украине. Другие новости к этому часу
01:39Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:16Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе
Лента новостейМолния