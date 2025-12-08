"Гайчур — это не второй Днепр": военный эксперт раскрыл, почему трещит оборона ВСУ на юге - 08.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251208/gaychur--eto-ne-vtoroy-dnepr-voennyy-ekspert-raskryl-pochemu-treschit-oborona-vsu-na-yuge-1072767695.html
"Гайчур — это не второй Днепр": военный эксперт раскрыл, почему трещит оборона ВСУ на юге
ВСУ вряд ли надолго задержатся на новых рубежах вроде реки Гайчур в Запорожской области. Эти водные преграды не смогут серьёзно замедлить продвижение ВС РФ. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт не согласился с мнением, что Гайчур может стать серьёзной преградой. "Вы так говорите про Гайчур, будто бы это второй Днепр. Да, в определенных местах он широк, но где-то эту реку можно перейти пешком, а где-то – на понтонных переправах", — заявил Рамм.Он привел пример из недавних успехов ВС РФ. "Мы ведь уже зашли в Гуляйполе и перешли его пешком. Все, кончился Гайчур. И другие такие же реки на пути к Запорожью не станут для нас непреодолимой преградой, где ВСУ станут, а мы не сможем прорваться", — сказал аналитик.По его словам, местность в Запорожской и Днепропетровской областях хоть и не везде равнинная, но это не помогло обороне ВСУ. "Запорожская и Днепропетровская области – это не везде степь. Граница этих областей с ДНР – это Донбасс в миниатюре. Там тоже есть агломерации, возвышенности и речки. Казалось бы, там можно было держаться", — отметил Рамм.Согласно оценке эксперта, это следствие общего кризиса управления в ВСУ. Ранее Рамм рассказал о "Запорожско-Днепропетровском синдроме", когда командование противника самоустранилось от решения проблем, что привело к развалу украинской обороны.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
05:45 08.12.2025
 
ВСУ вряд ли надолго задержатся на новых рубежах вроде реки Гайчур в Запорожской области. Эти водные преграды не смогут серьёзно замедлить продвижение ВС РФ. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт не согласился с мнением, что Гайчур может стать серьёзной преградой. "Вы так говорите про Гайчур, будто бы это второй Днепр. Да, в определенных местах он широк, но где-то эту реку можно перейти пешком, а где-то – на понтонных переправах", — заявил Рамм.
Он привел пример из недавних успехов ВС РФ. "Мы ведь уже зашли в Гуляйполе и перешли его пешком. Все, кончился Гайчур. И другие такие же реки на пути к Запорожью не станут для нас непреодолимой преградой, где ВСУ станут, а мы не сможем прорваться", — сказал аналитик.
По его словам, местность в Запорожской и Днепропетровской областях хоть и не везде равнинная, но это не помогло обороне ВСУ. "Запорожская и Днепропетровская области – это не везде степь. Граница этих областей с ДНР – это Донбасс в миниатюре. Там тоже есть агломерации, возвышенности и речки. Казалось бы, там можно было держаться", — отметил Рамм.
Согласно оценке эксперта, это следствие общего кризиса управления в ВСУ. Ранее Рамм рассказал о "Запорожско-Днепропетровском синдроме", когда командование противника самоустранилось от решения проблем, что привело к развалу украинской обороны.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
