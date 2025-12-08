https://ukraina.ru/20251208/gaychur--eto-ne-vtoroy-dnepr-voennyy-ekspert-raskryl-pochemu-treschit-oborona-vsu-na-yuge-1072767695.html

"Гайчур — это не второй Днепр": военный эксперт раскрыл, почему трещит оборона ВСУ на юге

"Гайчур — это не второй Днепр": военный эксперт раскрыл, почему трещит оборона ВСУ на юге - 08.12.2025 Украина.ру

"Гайчур — это не второй Днепр": военный эксперт раскрыл, почему трещит оборона ВСУ на юге

ВСУ вряд ли надолго задержатся на новых рубежах вроде реки Гайчур в Запорожской области. Эти водные преграды не смогут серьёзно замедлить продвижение ВС РФ. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-08T05:45

2025-12-08T05:45

2025-12-08T05:45

новости

россия

днепропетровская область

донбасс

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057425720_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ec3040ed0fb131f80f2db214f25276b9.jpg

Эксперт не согласился с мнением, что Гайчур может стать серьёзной преградой. "Вы так говорите про Гайчур, будто бы это второй Днепр. Да, в определенных местах он широк, но где-то эту реку можно перейти пешком, а где-то – на понтонных переправах", — заявил Рамм.Он привел пример из недавних успехов ВС РФ. "Мы ведь уже зашли в Гуляйполе и перешли его пешком. Все, кончился Гайчур. И другие такие же реки на пути к Запорожью не станут для нас непреодолимой преградой, где ВСУ станут, а мы не сможем прорваться", — сказал аналитик.По его словам, местность в Запорожской и Днепропетровской областях хоть и не везде равнинная, но это не помогло обороне ВСУ. "Запорожская и Днепропетровская области – это не везде степь. Граница этих областей с ДНР – это Донбасс в миниатюре. Там тоже есть агломерации, возвышенности и речки. Казалось бы, там можно было держаться", — отметил Рамм.Согласно оценке эксперта, это следствие общего кризиса управления в ВСУ. Ранее Рамм рассказал о "Запорожско-Днепропетровском синдроме", когда командование противника самоустранилось от решения проблем, что привело к развалу украинской обороны.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.

россия

днепропетровская область

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепропетровская область, донбасс, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, военный эксперт, главные новости, новости россии, украина.ру дзен, дзен сво