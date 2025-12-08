https://ukraina.ru/20251208/bez-karmanov-i-kleschey-aleksey-ramm-o-rasskazal-smene-taktiki-v-khode-osvobozhdeniya-severska-1072693871.html

Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска

Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска

ВС РФ отказались от сложных манёвров при взятии Северска, взламывая оборону ВСУ прямым ударом. Новая тактика прорывов демонстрирует смену подхода к ведению операций в Донбассе. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072449471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d37cc1d780694315b2273cd2af56eec9.jpg

Эксперт заявил, что после разгрома группировки ВСУ в районе Димитрова (Мирнорград) войска перешли в наступление на другом направлении. То есть пока группировка "Восток" выдавливала ВСУ из района трехграничья, бойцы "Центра" просто держали границу ДНР и Днепропетровской области, добавил он. Он указал на конкретный пример изменения тактики. "Обратите внимание, как изменились действия российских войск по тому же Северску. Мы его не обходили, не огибали, не создавали карманов и клещей – мы вошли сходу. Наше командование постепенно отходит от своего осторожного стиля. Мы чаще видим прорывы и броски", — сказал собеседник издания.Отвечая на уточняющий вопрос, Рамм подтвердил, что это меняет значение старых целей. "В принципе, да. Если мы так близко подошли к Славянску-Краматорску на широком фронте, этот маршрут будет терять свое значение", — резюмировал эксперт, комментируя важность перерезания харьковского коридора снабжения ВСУ.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О наиболее значимых событиях в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ" на сайте Украина.ру.

