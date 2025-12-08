Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска - 08.12.2025 Украина.ру
Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска
Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска - 08.12.2025 Украина.ру
Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска
россия
донбасс
славянск
славянско-краматорская агломерация
северск
Украина.ру
новости, россия, донбасс, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, славянск, славянско-краматорская агломерация, северск, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Россия, Донбасс, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Северск, наступление ВС РФ, наступление России

Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска

04:30 08.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
ВС РФ отказались от сложных манёвров при взятии Северска, взламывая оборону ВСУ прямым ударом. Новая тактика прорывов демонстрирует смену подхода к ведению операций в Донбассе. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт заявил, что после разгрома группировки ВСУ в районе Димитрова (Мирнорград) войска перешли в наступление на другом направлении. То есть пока группировка "Восток" выдавливала ВСУ из района трехграничья, бойцы "Центра" просто держали границу ДНР и Днепропетровской области, добавил он.
"А сейчас она пошла в наступление. У нее есть возможность дотянуться до того самого Днепропетровского коридора – трассы М-30, на которой висит вся украинская логистика", — заявил Рамм.
Он указал на конкретный пример изменения тактики. "Обратите внимание, как изменились действия российских войск по тому же Северску. Мы его не обходили, не огибали, не создавали карманов и клещей – мы вошли сходу. Наше командование постепенно отходит от своего осторожного стиля. Мы чаще видим прорывы и броски", — сказал собеседник издания.
Отвечая на уточняющий вопрос, Рамм подтвердил, что это меняет значение старых целей.
"В принципе, да. Если мы так близко подошли к Славянску-Краматорску на широком фронте, этот маршрут будет терять свое значение", — резюмировал эксперт, комментируя важность перерезания харьковского коридора снабжения ВСУ.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О наиболее значимых событиях в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ" на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияДонбассСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияСлавянскСлавянско-Краматорская агломерацияСеверскнаступление ВС РФнаступление России
 
Лента новостейМолния