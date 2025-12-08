Провокация без гарантий: Ищенко поставил под сомнение готовность ЕС воевать за Прибалтику в одиночку - 08.12.2025 Украина.ру
Провокация без гарантий: Ищенко поставил под сомнение готовность ЕС воевать за Прибалтику в одиночку
Европейские союзники не решатся начать полномасштабную войну с Россией из-за Прибалтики, если не получат железных гарантий прямого участия США в конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-08T04:45
2025-12-08T04:45
Рассуждая о гипотетическом развитии событий после возможной провокации на Балтике, эксперт поставил риторический вопрос. "Зашла в Прибалтику русская армия, пробила дорогу в Калининград, всем сказали: "Спасибо, до свидания, Рига русский порт". Кто будет воевать?" — заявил Ищенко.Он сразу же дал на него ответ, озвучив позицию ключевых европейских стран. "Немцы, французы и поляки сказали: "Будем воевать вместе с американцами". А США нет", — констатировал обозреватель.Эксперт напомнил, что этот сценарий отличается от ранее разработанного плана. "Когда это планировалось еще при [экс-президенте Джо] Байдене, всем было понятно, как будут развиваться события... А теперь в этой схеме США нет", — пояснил Ищенко, подчеркивая изменившуюся ситуацию.Таким образом, подытожил Ищенко, вся отработанная схема балтийской провокации сейчас зависит от США. "И если им удастся загнать [президента США Дональда] Трампа на европейский континент, все эти провокации с радостью будут реализовываться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
Провокация без гарантий: Ищенко поставил под сомнение готовность ЕС воевать за Прибалтику в одиночку

04:45 08.12.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Европейские союзники не решатся начать полномасштабную войну с Россией из-за Прибалтики, если не получат железных гарантий прямого участия США в конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Рассуждая о гипотетическом развитии событий после возможной провокации на Балтике, эксперт поставил риторический вопрос. "Зашла в Прибалтику русская армия, пробила дорогу в Калининград, всем сказали: "Спасибо, до свидания, Рига русский порт". Кто будет воевать?" — заявил Ищенко.
Он сразу же дал на него ответ, озвучив позицию ключевых европейских стран. "Немцы, французы и поляки сказали: "Будем воевать вместе с американцами". А США нет", — констатировал обозреватель.
Эксперт напомнил, что этот сценарий отличается от ранее разработанного плана. "Когда это планировалось еще при [экс-президенте Джо] Байдене, всем было понятно, как будут развиваться события... А теперь в этой схеме США нет", — пояснил Ищенко, подчеркивая изменившуюся ситуацию.
Таким образом, подытожил Ищенко, вся отработанная схема балтийской провокации сейчас зависит от США. "И если им удастся загнать [президента США Дональда] Трампа на европейский континент, все эти провокации с радостью будут реализовываться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
