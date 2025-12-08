https://ukraina.ru/20251208/provokatsiya-bez-garantiy-ischenko-postavil-pod-somnenie-gotovnost-es-voevat-za-pribaltiku-v-odinochku-1072768192.html

Провокация без гарантий: Ищенко поставил под сомнение готовность ЕС воевать за Прибалтику в одиночку

Провокация без гарантий: Ищенко поставил под сомнение готовность ЕС воевать за Прибалтику в одиночку - 08.12.2025 Украина.ру

Провокация без гарантий: Ищенко поставил под сомнение готовность ЕС воевать за Прибалтику в одиночку

Европейские союзники не решатся начать полномасштабную войну с Россией из-за Прибалтики, если не получат железных гарантий прямого участия США в конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-08T04:45

2025-12-08T04:45

2025-12-08T04:45

новости

прибалтика

сша

россия

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

ес

балтика

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_533a18372e3f9ea98359e10e0566e837.jpg

Рассуждая о гипотетическом развитии событий после возможной провокации на Балтике, эксперт поставил риторический вопрос. "Зашла в Прибалтику русская армия, пробила дорогу в Калининград, всем сказали: "Спасибо, до свидания, Рига русский порт". Кто будет воевать?" — заявил Ищенко.Он сразу же дал на него ответ, озвучив позицию ключевых европейских стран. "Немцы, французы и поляки сказали: "Будем воевать вместе с американцами". А США нет", — констатировал обозреватель.Эксперт напомнил, что этот сценарий отличается от ранее разработанного плана. "Когда это планировалось еще при [экс-президенте Джо] Байдене, всем было понятно, как будут развиваться события... А теперь в этой схеме США нет", — пояснил Ищенко, подчеркивая изменившуюся ситуацию.Таким образом, подытожил Ищенко, вся отработанная схема балтийской провокации сейчас зависит от США. "И если им удастся загнать [президента США Дональда] Трампа на европейский континент, все эти провокации с радостью будут реализовываться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.

прибалтика

сша

россия

балтика

калининград

калининградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, прибалтика, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, ес, балтика, калининград, калининградская область, провокация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия