Из-за переговоров логика вооруженной борьбы меняется второй раз за год. Командование переходит к новому этапу боев по освобождению Донбасса, отказываясь от сложных манёвров. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о применении высвободившихся сил после освобождения западного берега Оскола, эксперт указал на фундаментальные перемены. "Я бы сказал, что из-за переговорного процесса логика вооруженной борьбы меняется второй раз за год", — заявил Рамм.По словам собеседника Украина.ру, еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0". России нужно было освобождать ДНР, тогда как Украина собиралась повторить сценарий боев весны-лета 2022 года, чтобы добиться стагнации на линии фронта и перейти в наступление, добавил эксперт."И мы с вами обсуждали, что для освобождения ДНР нам придется действовать по сложной схеме. Брать Изюм и Барвенково, блокировать Славянско-Краматорскую агломерацию и прорываться на север ДНР от Красноармейска", — напомнил Рамм.Но сейчас, по мнению эксперта, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется. "Потому что мы успешно наступаем на линии "Святогорск — Красный Лиман — Северск". Как только мы освободим Красный Лиман и Северск, мы широким фронтом двинемся на Славянск и Краматорск", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
06:00 08.12.2025
 
Из-за переговоров логика вооруженной борьбы меняется второй раз за год. Командование переходит к новому этапу боев по освобождению Донбасса, отказываясь от сложных манёвров. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о применении высвободившихся сил после освобождения западного берега Оскола, эксперт указал на фундаментальные перемены. "Я бы сказал, что из-за переговорного процесса логика вооруженной борьбы меняется второй раз за год", — заявил Рамм.
По словам собеседника Украина.ру, еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0". России нужно было освобождать ДНР, тогда как Украина собиралась повторить сценарий боев весны-лета 2022 года, чтобы добиться стагнации на линии фронта и перейти в наступление, добавил эксперт.
"И мы с вами обсуждали, что для освобождения ДНР нам придется действовать по сложной схеме. Брать Изюм и Барвенково, блокировать Славянско-Краматорскую агломерацию и прорываться на север ДНР от Красноармейска", — напомнил Рамм.
Но сейчас, по мнению эксперта, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется.
"Потому что мы успешно наступаем на линии "Святогорск — Красный Лиман — Северск". Как только мы освободим Красный Лиман и Северск, мы широким фронтом двинемся на Славянск и Краматорск", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния