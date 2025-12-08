https://ukraina.ru/20251208/vorobi-vokrug-russkoy-bulki-diplomatki-korruptsionershi-i-puglivyy-lyzhnik-kto-udivil-na-proshloy-1072693632.html

Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе

08.12.2025

Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе

Европа живет по правилам. Правила эти нигде формально не закреплены, но безусловно в определенных случаях, местах и ситуациях действуют. Будь ты президентом, недопрезидентом, главой Еврокомиссии или просто спортивным чиновником, они действуют, потому что почти универсальны и удобны. Прежде всего тем, кто их придумал. Вот о них мы и поговорим

Эмманюэль у окна и Владимир в сопровождении дроновНеделя началась легко и непринужденно, как это обычно и бывает в первый день зимы. Хотелось снега, детского смеха, пушистых, все в белом, деревьев. Но всё чуть ли не сразу пошло наперекосяк. С детским смехом в Елисейском дворце теперь напряженка. А со снегом, в связи с всемирным потеплением, еще хуже, чем со смехом. Запад Европы погряз во всемирном потеплении, как креветка в соевом соусе.Тем не менее Эмманюэль, пребывающий в благодушном почти романтическом настроении, наблюдал через окно как французские воробьи спорили из-за кусочков выброшенных им в окно остатков завтрака. Смешно было не то, что они спорили, а то, как они это делали, напоминая политиков, ссорящихся по поводу ресурсов. Корм для воробья, даже французского, те же ресурсы – деньги, избиратели, полезные ископаемые... Тут из-за угла вышел нездешний кот Дональд, хотя и пожилой, но вполне еще строевой. Воробьи, испуганно чирикнув, бросили ресурсный остаток завтрака и разлетелись на недостижимые, как им казалось для Дональда деревья. Кот хищно облизнулся, намекая на то, что он вполне может, подкравшись, настичь их и там, где они чувствуют себя в безопасности, и скрылся в подвальном окне дворца в поисках элегантных французских мышек.Раскачивая на пальцах правой ноги шлепанец, Эмманюэль прислушивался к шагам за стеной. Шаги были тревожные. И очень поспешные. Чувство неприятной встречи достигло апогея в тот самый момент, когда дверь распахнулась и в комнату ворвался невысокий, небритый, в неопрятной черной футболке Владимир. Всхлипывая на ходу, он направился к Эмманюэлю, простирая руки."Шо, опять?", - с тревогой и унынием, словно волк из мультфильма "Жил-был пес", вскрикнул Эмманюэль. Он уже осознал, что вечер не обещает быть томным.- Они меня обижают, - еще раз очень артистично всхлипнул Владимир, вытирая рукавом что-то у себя под носом. – Они что-то задумали и обсуждают без меня. А ведь мы договаривались, что без меня меня не обсуждать. Это же так, правильно, Эмма?- Ну, это было раньше, - то ли отмахнулся, то ли успокоил Владимира его изнеженный французский собеседник. И с удивлением посмотрел Владимиру за спину. – Ты сегодня один, без Андрея?- А, это? – то ли спросил, то ли отмахнулся от проблемы Владимир. – Так он вор, оказывается. Я-то, конечно, не знал, - непроизвольно мигнул он левым глазом. – Спер вместе с подельниками у меня электричества на 100 миллионов долларов. Пришлось уволить. Вот теперь все приходится делать самому - и в качалку ходить, и спать, и есть и к тебе вот приехал один, как перст. Даже не знаю, что делать? Представляешь, я ж даже не знаю, где в нашем бункере в туалете вода спускается. Всё Андрей делал. Вот теперь приходится самому искать…- А это у тебя, что ли золотой унитаз обнаружили, - припоминая публикации в оппозиционной прессе, кстати спросил Эммануэль.- Не, это у Тимура, – отмахнулся Владимир. – У меня еще нет.- В смысле еще нет золотого унитаза или еще не обнаружили? – не понял Эмманюэль.- Ну, до моего бункера они еще не скоро доберутся, - как будто не замечая подвоха в вопросе Эмманюэля, ответил ему Владимир. И тут же решил переменить тему разговора, вспомнив, что приехал сюда не про унитазы говорить, а о делах куда более возвышенных. – Вот, хочу тебя спросить, что же мне делать-то? Не хотят они меня не только слушать, но даже не приглашают на переговоры. Я им говорю, что не уступлю ни сантиметра. И еще требую гарантий безопасности. А они как будто не слышат.- А ты не паникуй, - успокоил его Эмманюэль, уже приходя в обычное свое веселое расположение духа, которое ни при каких обстоятельствах и почти никогда не покидало его. – Тут у тебя на нашей стороне много сторонников, скрытых и открытых. Мы тебя в обиду не дадим. У тебя там, махнул он головой на восток, – много чего такого есть, чего у наших общих друзей нет и в помине. Поэтому за тебя тут будут драться. И в обиду не дадут. Всё только начинается, - радостно потирая руки, Эмманюэль шагнул к дышащему зимним холодом окну, где за стеклом неугомонные воробьи, вернувшись, продолжали нескончаемый спор за объедки его утреннего завтрака. - И вот еще что, Володя. – ты ведь все-таки мужчина видный. А ездишь теперь, когда нет Андрея, один, без сопровождения. Нехорошо это как-то, - покачал Эмманюэль своей напомаженной и ухоженной головой, - не по статусу. За имиджем надо следить.После ухода собеседника Эмманюэль стал наблюдать в окно, как пришлый кот Дональд тихо крался к воробьиной стайке, увлеченной спором за кусочек русской булки, которую так и не смог раскусить за завтраком Эмманюэль. Она, несмотря на внешнюю привлекательность, оказалась ему не по зубам… А кот тем временем, осторожно перебирая мягкими лапами, с каждой секундой все ближе и ближе подбирался к воробьиной стайке.- Сейчас сожрет кого-нибудь, - фатально подумал Эмманюэль и зевнул, по привычке прикрыв рот ладошкой.Владимир тем временем спешил домой. Ему предстояло подготовиться к встрече с теми, кто обсуждал его без него, что было, как он был глубоко убежден, не по правилам. Правда, он и сам не знал, кто установил эти правила и на кого они должны распространяться. Впрочем, это уже было не важно. "Надо обязательно выглядеть солидно", - повторял он про себя мысль своего французского коллеги. Через несколько часов он вылетел на предполагаемую встречу на персональном самолете и, памятуя рекомендацию Эмманюэля, его сопровождали четыре дрона. К сожалению, кроме встревоженной прессы на это никто не обратил внимания. Да и встреча не состоялась. А жаль - дроны пришлось утопить в море.У дипломатической коррупции Европы – женское лицоЕсть такая у русских поговорка, которую в реальность превращают в центре Европы. То есть прямо в Брюсселе. "У воды да не напиться". В том смысле, что охраняем, то и воруем.Морализоторы всех мастей в Европе постоянно учат европейцев жить по правилам. Хорошо бы, конечно, жить по законам. Но это слишком банально. А иногда и опасно. А вот по правилам, которые устанавливают сами морализаторы, это как-то более современно.Например, еще несколько лет назад нынешняя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, женщина во всех отношениях почтенная, направила миллиарды общеевропейских евро в компанию, где трудится ее муж, понятное дело, с такой же как у нее фамилией. Деньги эти предназначались на борьбу с эпидемией ковид-19. Дело, конечно, благое. И по всем правилам, оно таким и должно было выглядеть в глазах несчастных европейцев, уверенных, что закупленные на эти миллиарды вакцины их обязательно спасут. Только выяснились несколько странных обстоятельств. Первое. Вакцины были закуплены в количествах, сильно превышающих необходимые нормы. Понятно, что вакцины имеют срок годности, по истечении которого они уничтожаются. И потому сейчас установить, сколько их было на самом деле закуплено, а сколько прошли только по документам, не представляется возможным.Еще было одно обстоятельство. Они не были предварительно основательно протестированы, то есть до сих пор остается загадкой – а были ли эти вакцины полезны и пригодны для выздоровлений. Зато хорошо известно, что разработанные в России вакцины, прошедшие соответствующие испытания, в Европу пропущены не были, а тем, кто их пытался покупать, это категорически запретила делать все та же Еврокомиссия. Русская вакцина, как и молекулы русского газа не должны были проникнуть в Европу, так как являются продуктами, несущими в себе авторитаризм. С газом тогда, правда, опоздали, он вовсю поступал в Европу, но с 2022 года и это удалось почти полностью остановить, взорвав газопроводы.Но вернемся к Урсуле, которая учит всю Европу жить по правилам. Когда ее попросили представить документы, раскрывающие суть сделки, объемы лекарственных препаратов и суммы за них выплаченные, она, не моргнув глазом, заявила, что вся подготовка к сделке шла в ее телефоне с помощью смс-переписки, которую она за ненадобностью стерла. Нет переписки, нет документальных подтверждений, а, следовательно, никто ни за что не отвечает. И вот уже Урсула чиста, как белый снег, которые нынешней зимой никак не выпадет в Европе."А что так можно?", - задались дурацким вопросом некоторые европейские чиновники, постигающие жизнь по европейским правилам."Можно", - сама себе ответила Кая Каллас. Она, несмотря на всеми отмечаемую у неё, как бы это сказать помягче, недальновидность, в определенных моментах оказалась очень даже прагматичной. Будучи премьером Эстонии, она сразу после начала российской специальной военной операции развернула поистине бескомпромиссную борьбу с Россией, подвергая соседей беспрецедентным санкциям, в том числе запрету каким-либо эстонским предприятиям любые деловые отношения с Россией. Правда, через год выяснилось, что ее муж тем временем даже более чем успешно (из-за отпавших эстонских конкурентов) продолжал работать с русскими, обеспечивая им логистику. Конечно, до миллиардов Урсулы семья Каи сильно не дотянула. Ну, так и Эстония – не Европа. В смысле территории и возможностей.Когда стало всё про Каино двурушничество известно, Кая очень долго и настолько искренне каялась, что ее быстренько забрали в Еврокомиссию, где такие морализаторы с двойным дном, видимо, очень ценятся. И теперь она возглавляет там международный департамент и учит всех, как надо бороться, нет, не с воровством, обманом и подлостью, а с Россией.И вот в первые дни зимы стало известно, что по той же дороге, что Урсула и Кая идет и бывшая глава международного департамента (то есть предшественница Каи Каллас) Федерика Могерини. С помощью своего влияния (хотя уже к тому времени и былому), а также, пустившись на разные нечестные ухищрения, она получила грант для возглавляемого ей колледжа всего-то в 600 тысяч евро. При этом, правда, пришлось еще влезть в долги (нет, не Могерини, а колледжу). Но это уже – второе.Гранд, конечно, тоже смешной – 600 тысяч евро, это для Каи, муж которой наварился на несколько миллионов тех же самых евро, сумма – так себе. А уж для Урсулы, вообще смешная, через бинокль надо рассматривать при ее-то скоррумпированных миллиардах. Но тут как говорится, дело принципа. Против Могерини возбудили уголовное дело, а несколько ее подчиненных теперь уже сидят и дают показания в тюрьме. Что и говорить, главное правило не усвоила – вести всю деловую переписку надо было в урсуловом телефоне. Глядишь, сегодня и не тронули бы.В общем, что-то в этой дипломатической службе Еврокомиссии явно не в порядке. Либо коррупционерами из нее выходят (как Могерини), либо только через коррупцию туда попадают (как Кая Каллас). А мамка всех этих коррупционерш Урсула и есть тот главный морализатор Европы, живущая не по законам, а по правилам. Впрочем, есть у нее последователи не только в дипломатии, но и в спорте. Лыжном, правда.Пугливый Мартти УуситалоЧлен Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) финн Мартти Ууситало заявил на минувшей неделе, что ни один из успешных российских лыжников не может претендовать на статус нейтрального спортсмена и не может участвовать в отборе на Олимпиаду, так как все они связаны с армией. Почему те, кто служит в армии, не могут участвовать в спортивных соревнованиях, Мартти объяснять не стал. Скорее всего эта здравая мысль в его голову вообще не приходила.Зато по этой причине (нет, не мысли, которой нет в голове у Ууситало, а армейской принадлежности лыжников), по словам спортивного чиновника, в списке нет трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который после Олимпиады в Пекине получил досрочное повышение в звании и стал капитаном Росгвардии.Большунов в Росгвардии занимает должность инструктора по спорту. И что интересно, в спортивных дисциплинах, в которых он выступает, оружие не задействовано. Это ж не биатлон! Но в финской голове господина Ууситало, вероятно, и лыжа может стать огнестрельным оружием. Как говорят в России, и "топор раз в сто лет стреляет". А уж про лыжи (их, кстати, две) и говорить нечего. Могут даже очередью зарядить.Впрочем, Мартти Ууситало не такой дурак, каким хочет казаться. Боится он не оружия, а банально – успешных российских спортсменов. Удалив их из Олимпиады в Италии, он надеется таким образом своих финских лыжников продвинуть.Как видим, и здесь все не по законам, а по тем самым правилам, которые неизвестно кто написал, зато хорошо известно, кто их в пользу себе использует.

