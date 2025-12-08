Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе - 08.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251208/vorobi-vokrug-russkoy-bulki-diplomatki-korruptsionershi-i-puglivyy-lyzhnik-kto-udivil-na-proshloy-1072693632.html
Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе
Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе - 08.12.2025 Украина.ру
Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе
Европа живет по правилам. Правила эти нигде формально не закреплены, но безусловно в определенных случаях, местах и ситуациях действуют. Будь ты президентом, недопрезидентом, главой Еврокомиссии или просто спортивным чиновником, они действуют, потому что почти универсальны и удобны. Прежде всего тем, кто их придумал. Вот о них мы и поговорим
2025-12-08T01:16
2025-12-08T01:16
эксклюзив
украина
европа
владимир зеленский
федерика могерини
ес
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072694466_0:129:994:688_1920x0_80_0_0_a30c4c86edcecf516c996cc332f98cd1.jpg
Эмманюэль у окна и Владимир в сопровождении дроновНеделя началась легко и непринужденно, как это обычно и бывает в первый день зимы. Хотелось снега, детского смеха, пушистых, все в белом, деревьев. Но всё чуть ли не сразу пошло наперекосяк. С детским смехом в Елисейском дворце теперь напряженка. А со снегом, в связи с всемирным потеплением, еще хуже, чем со смехом. Запад Европы погряз во всемирном потеплении, как креветка в соевом соусе.Тем не менее Эмманюэль, пребывающий в благодушном почти романтическом настроении, наблюдал через окно как французские воробьи спорили из-за кусочков выброшенных им в окно остатков завтрака. Смешно было не то, что они спорили, а то, как они это делали, напоминая политиков, ссорящихся по поводу ресурсов. Корм для воробья, даже французского, те же ресурсы – деньги, избиратели, полезные ископаемые... Тут из-за угла вышел нездешний кот Дональд, хотя и пожилой, но вполне еще строевой. Воробьи, испуганно чирикнув, бросили ресурсный остаток завтрака и разлетелись на недостижимые, как им казалось для Дональда деревья. Кот хищно облизнулся, намекая на то, что он вполне может, подкравшись, настичь их и там, где они чувствуют себя в безопасности, и скрылся в подвальном окне дворца в поисках элегантных французских мышек.Раскачивая на пальцах правой ноги шлепанец, Эмманюэль прислушивался к шагам за стеной. Шаги были тревожные. И очень поспешные. Чувство неприятной встречи достигло апогея в тот самый момент, когда дверь распахнулась и в комнату ворвался невысокий, небритый, в неопрятной черной футболке Владимир. Всхлипывая на ходу, он направился к Эмманюэлю, простирая руки."Шо, опять?", - с тревогой и унынием, словно волк из мультфильма "Жил-был пес", вскрикнул Эмманюэль. Он уже осознал, что вечер не обещает быть томным.- Они меня обижают, - еще раз очень артистично всхлипнул Владимир, вытирая рукавом что-то у себя под носом. – Они что-то задумали и обсуждают без меня. А ведь мы договаривались, что без меня меня не обсуждать. Это же так, правильно, Эмма?- Ну, это было раньше, - то ли отмахнулся, то ли успокоил Владимира его изнеженный французский собеседник. И с удивлением посмотрел Владимиру за спину. – Ты сегодня один, без Андрея?- А, это? – то ли спросил, то ли отмахнулся от проблемы Владимир. – Так он вор, оказывается. Я-то, конечно, не знал, - непроизвольно мигнул он левым глазом. – Спер вместе с подельниками у меня электричества на 100 миллионов долларов. Пришлось уволить. Вот теперь все приходится делать самому - и в качалку ходить, и спать, и есть и к тебе вот приехал один, как перст. Даже не знаю, что делать? Представляешь, я ж даже не знаю, где в нашем бункере в туалете вода спускается. Всё Андрей делал. Вот теперь приходится самому искать…- А это у тебя, что ли золотой унитаз обнаружили, - припоминая публикации в оппозиционной прессе, кстати спросил Эммануэль.- Не, это у Тимура, – отмахнулся Владимир. – У меня еще нет.- В смысле еще нет золотого унитаза или еще не обнаружили? – не понял Эмманюэль.- Ну, до моего бункера они еще не скоро доберутся, - как будто не замечая подвоха в вопросе Эмманюэля, ответил ему Владимир. И тут же решил переменить тему разговора, вспомнив, что приехал сюда не про унитазы говорить, а о делах куда более возвышенных. – Вот, хочу тебя спросить, что же мне делать-то? Не хотят они меня не только слушать, но даже не приглашают на переговоры. Я им говорю, что не уступлю ни сантиметра. И еще требую гарантий безопасности. А они как будто не слышат.- А ты не паникуй, - успокоил его Эмманюэль, уже приходя в обычное свое веселое расположение духа, которое ни при каких обстоятельствах и почти никогда не покидало его. – Тут у тебя на нашей стороне много сторонников, скрытых и открытых. Мы тебя в обиду не дадим. У тебя там, махнул он головой на восток, – много чего такого есть, чего у наших общих друзей нет и в помине. Поэтому за тебя тут будут драться. И в обиду не дадут. Всё только начинается, - радостно потирая руки, Эмманюэль шагнул к дышащему зимним холодом окну, где за стеклом неугомонные воробьи, вернувшись, продолжали нескончаемый спор за объедки его утреннего завтрака. - И вот еще что, Володя. – ты ведь все-таки мужчина видный. А ездишь теперь, когда нет Андрея, один, без сопровождения. Нехорошо это как-то, - покачал Эмманюэль своей напомаженной и ухоженной головой, - не по статусу. За имиджем надо следить.После ухода собеседника Эмманюэль стал наблюдать в окно, как пришлый кот Дональд тихо крался к воробьиной стайке, увлеченной спором за кусочек русской булки, которую так и не смог раскусить за завтраком Эмманюэль. Она, несмотря на внешнюю привлекательность, оказалась ему не по зубам… А кот тем временем, осторожно перебирая мягкими лапами, с каждой секундой все ближе и ближе подбирался к воробьиной стайке.- Сейчас сожрет кого-нибудь, - фатально подумал Эмманюэль и зевнул, по привычке прикрыв рот ладошкой.Владимир тем временем спешил домой. Ему предстояло подготовиться к встрече с теми, кто обсуждал его без него, что было, как он был глубоко убежден, не по правилам. Правда, он и сам не знал, кто установил эти правила и на кого они должны распространяться. Впрочем, это уже было не важно. "Надо обязательно выглядеть солидно", - повторял он про себя мысль своего французского коллеги. Через несколько часов он вылетел на предполагаемую встречу на персональном самолете и, памятуя рекомендацию Эмманюэля, его сопровождали четыре дрона. К сожалению, кроме встревоженной прессы на это никто не обратил внимания. Да и встреча не состоялась. А жаль - дроны пришлось утопить в море.У дипломатической коррупции Европы – женское лицоЕсть такая у русских поговорка, которую в реальность превращают в центре Европы. То есть прямо в Брюсселе. "У воды да не напиться". В том смысле, что охраняем, то и воруем.Морализоторы всех мастей в Европе постоянно учат европейцев жить по правилам. Хорошо бы, конечно, жить по законам. Но это слишком банально. А иногда и опасно. А вот по правилам, которые устанавливают сами морализаторы, это как-то более современно.Например, еще несколько лет назад нынешняя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, женщина во всех отношениях почтенная, направила миллиарды общеевропейских евро в компанию, где трудится ее муж, понятное дело, с такой же как у нее фамилией. Деньги эти предназначались на борьбу с эпидемией ковид-19. Дело, конечно, благое. И по всем правилам, оно таким и должно было выглядеть в глазах несчастных европейцев, уверенных, что закупленные на эти миллиарды вакцины их обязательно спасут. Только выяснились несколько странных обстоятельств. Первое. Вакцины были закуплены в количествах, сильно превышающих необходимые нормы. Понятно, что вакцины имеют срок годности, по истечении которого они уничтожаются. И потому сейчас установить, сколько их было на самом деле закуплено, а сколько прошли только по документам, не представляется возможным.Еще было одно обстоятельство. Они не были предварительно основательно протестированы, то есть до сих пор остается загадкой – а были ли эти вакцины полезны и пригодны для выздоровлений. Зато хорошо известно, что разработанные в России вакцины, прошедшие соответствующие испытания, в Европу пропущены не были, а тем, кто их пытался покупать, это категорически запретила делать все та же Еврокомиссия. Русская вакцина, как и молекулы русского газа не должны были проникнуть в Европу, так как являются продуктами, несущими в себе авторитаризм. С газом тогда, правда, опоздали, он вовсю поступал в Европу, но с 2022 года и это удалось почти полностью остановить, взорвав газопроводы.Но вернемся к Урсуле, которая учит всю Европу жить по правилам. Когда ее попросили представить документы, раскрывающие суть сделки, объемы лекарственных препаратов и суммы за них выплаченные, она, не моргнув глазом, заявила, что вся подготовка к сделке шла в ее телефоне с помощью смс-переписки, которую она за ненадобностью стерла. Нет переписки, нет документальных подтверждений, а, следовательно, никто ни за что не отвечает. И вот уже Урсула чиста, как белый снег, которые нынешней зимой никак не выпадет в Европе."А что так можно?", - задались дурацким вопросом некоторые европейские чиновники, постигающие жизнь по европейским правилам."Можно", - сама себе ответила Кая Каллас. Она, несмотря на всеми отмечаемую у неё, как бы это сказать помягче, недальновидность, в определенных моментах оказалась очень даже прагматичной. Будучи премьером Эстонии, она сразу после начала российской специальной военной операции развернула поистине бескомпромиссную борьбу с Россией, подвергая соседей беспрецедентным санкциям, в том числе запрету каким-либо эстонским предприятиям любые деловые отношения с Россией. Правда, через год выяснилось, что ее муж тем временем даже более чем успешно (из-за отпавших эстонских конкурентов) продолжал работать с русскими, обеспечивая им логистику. Конечно, до миллиардов Урсулы семья Каи сильно не дотянула. Ну, так и Эстония – не Европа. В смысле территории и возможностей.Когда стало всё про Каино двурушничество известно, Кая очень долго и настолько искренне каялась, что ее быстренько забрали в Еврокомиссию, где такие морализаторы с двойным дном, видимо, очень ценятся. И теперь она возглавляет там международный департамент и учит всех, как надо бороться, нет, не с воровством, обманом и подлостью, а с Россией.И вот в первые дни зимы стало известно, что по той же дороге, что Урсула и Кая идет и бывшая глава международного департамента (то есть предшественница Каи Каллас) Федерика Могерини. С помощью своего влияния (хотя уже к тому времени и былому), а также, пустившись на разные нечестные ухищрения, она получила грант для возглавляемого ей колледжа всего-то в 600 тысяч евро. При этом, правда, пришлось еще влезть в долги (нет, не Могерини, а колледжу). Но это уже – второе.Гранд, конечно, тоже смешной – 600 тысяч евро, это для Каи, муж которой наварился на несколько миллионов тех же самых евро, сумма – так себе. А уж для Урсулы, вообще смешная, через бинокль надо рассматривать при ее-то скоррумпированных миллиардах. Но тут как говорится, дело принципа. Против Могерини возбудили уголовное дело, а несколько ее подчиненных теперь уже сидят и дают показания в тюрьме. Что и говорить, главное правило не усвоила – вести всю деловую переписку надо было в урсуловом телефоне. Глядишь, сегодня и не тронули бы.В общем, что-то в этой дипломатической службе Еврокомиссии явно не в порядке. Либо коррупционерами из нее выходят (как Могерини), либо только через коррупцию туда попадают (как Кая Каллас). А мамка всех этих коррупционерш Урсула и есть тот главный морализатор Европы, живущая не по законам, а по правилам. Впрочем, есть у нее последователи не только в дипломатии, но и в спорте. Лыжном, правда.Пугливый Мартти УуситалоЧлен Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) финн Мартти Ууситало заявил на минувшей неделе, что ни один из успешных российских лыжников не может претендовать на статус нейтрального спортсмена и не может участвовать в отборе на Олимпиаду, так как все они связаны с армией. Почему те, кто служит в армии, не могут участвовать в спортивных соревнованиях, Мартти объяснять не стал. Скорее всего эта здравая мысль в его голову вообще не приходила.Зато по этой причине (нет, не мысли, которой нет в голове у Ууситало, а армейской принадлежности лыжников), по словам спортивного чиновника, в списке нет трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который после Олимпиады в Пекине получил досрочное повышение в звании и стал капитаном Росгвардии.Большунов в Росгвардии занимает должность инструктора по спорту. И что интересно, в спортивных дисциплинах, в которых он выступает, оружие не задействовано. Это ж не биатлон! Но в финской голове господина Ууситало, вероятно, и лыжа может стать огнестрельным оружием. Как говорят в России, и "топор раз в сто лет стреляет". А уж про лыжи (их, кстати, две) и говорить нечего. Могут даже очередью зарядить.Впрочем, Мартти Ууситало не такой дурак, каким хочет казаться. Боится он не оружия, а банально – успешных российских спортсменов. Удалив их из Олимпиады в Италии, он надеется таким образом своих финских лыжников продвинуть.Как видим, и здесь все не по законам, а по тем самым правилам, которые неизвестно кто написал, зато хорошо известно, кто их в пользу себе использует.
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072694466_0:125:995:871_1920x0_80_0_0_1976b51778af38914e22648743174c40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, федерика могерини, ес, спорт
Эксклюзив, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Федерика Могерини, ЕС, спорт

Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе

01:16 08.12.2025
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
Европа живет по правилам. Правила эти нигде формально не закреплены, но безусловно в определенных случаях, местах и ситуациях действуют. Будь ты президентом, недопрезидентом, главой Еврокомиссии или просто спортивным чиновником, они действуют, потому что почти универсальны и удобны. Прежде всего тем, кто их придумал. Вот о них мы и поговорим
Эмманюэль у окна и Владимир в сопровождении дронов
Неделя началась легко и непринужденно, как это обычно и бывает в первый день зимы. Хотелось снега, детского смеха, пушистых, все в белом, деревьев. Но всё чуть ли не сразу пошло наперекосяк. С детским смехом в Елисейском дворце теперь напряженка. А со снегом, в связи с всемирным потеплением, еще хуже, чем со смехом. Запад Европы погряз во всемирном потеплении, как креветка в соевом соусе.
Тем не менее Эмманюэль, пребывающий в благодушном почти романтическом настроении, наблюдал через окно как французские воробьи спорили из-за кусочков выброшенных им в окно остатков завтрака. Смешно было не то, что они спорили, а то, как они это делали, напоминая политиков, ссорящихся по поводу ресурсов. Корм для воробья, даже французского, те же ресурсы – деньги, избиратели, полезные ископаемые... Тут из-за угла вышел нездешний кот Дональд, хотя и пожилой, но вполне еще строевой. Воробьи, испуганно чирикнув, бросили ресурсный остаток завтрака и разлетелись на недостижимые, как им казалось для Дональда деревья. Кот хищно облизнулся, намекая на то, что он вполне может, подкравшись, настичь их и там, где они чувствуют себя в безопасности, и скрылся в подвальном окне дворца в поисках элегантных французских мышек.
Раскачивая на пальцах правой ноги шлепанец, Эмманюэль прислушивался к шагам за стеной. Шаги были тревожные. И очень поспешные. Чувство неприятной встречи достигло апогея в тот самый момент, когда дверь распахнулась и в комнату ворвался невысокий, небритый, в неопрятной черной футболке Владимир. Всхлипывая на ходу, он направился к Эмманюэлю, простирая руки.
"Шо, опять?", - с тревогой и унынием, словно волк из мультфильма "Жил-был пес", вскрикнул Эмманюэль. Он уже осознал, что вечер не обещает быть томным.
- Они меня обижают, - еще раз очень артистично всхлипнул Владимир, вытирая рукавом что-то у себя под носом. – Они что-то задумали и обсуждают без меня. А ведь мы договаривались, что без меня меня не обсуждать. Это же так, правильно, Эмма?
- Ну, это было раньше, - то ли отмахнулся, то ли успокоил Владимира его изнеженный французский собеседник. И с удивлением посмотрел Владимиру за спину. – Ты сегодня один, без Андрея?
- А, это? – то ли спросил, то ли отмахнулся от проблемы Владимир. – Так он вор, оказывается. Я-то, конечно, не знал, - непроизвольно мигнул он левым глазом. – Спер вместе с подельниками у меня электричества на 100 миллионов долларов. Пришлось уволить. Вот теперь все приходится делать самому - и в качалку ходить, и спать, и есть и к тебе вот приехал один, как перст. Даже не знаю, что делать? Представляешь, я ж даже не знаю, где в нашем бункере в туалете вода спускается. Всё Андрей делал. Вот теперь приходится самому искать…
- А это у тебя, что ли золотой унитаз обнаружили, - припоминая публикации в оппозиционной прессе, кстати спросил Эммануэль.
- Не, это у Тимура, – отмахнулся Владимир. – У меня еще нет.
- В смысле еще нет золотого унитаза или еще не обнаружили? – не понял Эмманюэль.
- Ну, до моего бункера они еще не скоро доберутся, - как будто не замечая подвоха в вопросе Эмманюэля, ответил ему Владимир. И тут же решил переменить тему разговора, вспомнив, что приехал сюда не про унитазы говорить, а о делах куда более возвышенных. – Вот, хочу тебя спросить, что же мне делать-то? Не хотят они меня не только слушать, но даже не приглашают на переговоры. Я им говорю, что не уступлю ни сантиметра. И еще требую гарантий безопасности. А они как будто не слышат.
- А ты не паникуй, - успокоил его Эмманюэль, уже приходя в обычное свое веселое расположение духа, которое ни при каких обстоятельствах и почти никогда не покидало его. – Тут у тебя на нашей стороне много сторонников, скрытых и открытых. Мы тебя в обиду не дадим. У тебя там, махнул он головой на восток, – много чего такого есть, чего у наших общих друзей нет и в помине. Поэтому за тебя тут будут драться. И в обиду не дадут. Всё только начинается, - радостно потирая руки, Эмманюэль шагнул к дышащему зимним холодом окну, где за стеклом неугомонные воробьи, вернувшись, продолжали нескончаемый спор за объедки его утреннего завтрака. - И вот еще что, Володя. – ты ведь все-таки мужчина видный. А ездишь теперь, когда нет Андрея, один, без сопровождения. Нехорошо это как-то, - покачал Эмманюэль своей напомаженной и ухоженной головой, - не по статусу. За имиджем надо следить.
После ухода собеседника Эмманюэль стал наблюдать в окно, как пришлый кот Дональд тихо крался к воробьиной стайке, увлеченной спором за кусочек русской булки, которую так и не смог раскусить за завтраком Эмманюэль. Она, несмотря на внешнюю привлекательность, оказалась ему не по зубам… А кот тем временем, осторожно перебирая мягкими лапами, с каждой секундой все ближе и ближе подбирался к воробьиной стайке.
- Сейчас сожрет кого-нибудь, - фатально подумал Эмманюэль и зевнул, по привычке прикрыв рот ладошкой.
Владимир тем временем спешил домой. Ему предстояло подготовиться к встрече с теми, кто обсуждал его без него, что было, как он был глубоко убежден, не по правилам. Правда, он и сам не знал, кто установил эти правила и на кого они должны распространяться. Впрочем, это уже было не важно. "Надо обязательно выглядеть солидно", - повторял он про себя мысль своего французского коллеги. Через несколько часов он вылетел на предполагаемую встречу на персональном самолете и, памятуя рекомендацию Эмманюэля, его сопровождали четыре дрона. К сожалению, кроме встревоженной прессы на это никто не обратил внимания. Да и встреча не состоялась. А жаль - дроны пришлось утопить в море.
У дипломатической коррупции Европы – женское лицо
Есть такая у русских поговорка, которую в реальность превращают в центре Европы. То есть прямо в Брюсселе. "У воды да не напиться". В том смысле, что охраняем, то и воруем.
Морализоторы всех мастей в Европе постоянно учат европейцев жить по правилам. Хорошо бы, конечно, жить по законам. Но это слишком банально. А иногда и опасно. А вот по правилам, которые устанавливают сами морализаторы, это как-то более современно.
Например, еще несколько лет назад нынешняя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, женщина во всех отношениях почтенная, направила миллиарды общеевропейских евро в компанию, где трудится ее муж, понятное дело, с такой же как у нее фамилией. Деньги эти предназначались на борьбу с эпидемией ковид-19. Дело, конечно, благое. И по всем правилам, оно таким и должно было выглядеть в глазах несчастных европейцев, уверенных, что закупленные на эти миллиарды вакцины их обязательно спасут. Только выяснились несколько странных обстоятельств. Первое. Вакцины были закуплены в количествах, сильно превышающих необходимые нормы. Понятно, что вакцины имеют срок годности, по истечении которого они уничтожаются. И потому сейчас установить, сколько их было на самом деле закуплено, а сколько прошли только по документам, не представляется возможным.
Еще было одно обстоятельство. Они не были предварительно основательно протестированы, то есть до сих пор остается загадкой – а были ли эти вакцины полезны и пригодны для выздоровлений. Зато хорошо известно, что разработанные в России вакцины, прошедшие соответствующие испытания, в Европу пропущены не были, а тем, кто их пытался покупать, это категорически запретила делать все та же Еврокомиссия. Русская вакцина, как и молекулы русского газа не должны были проникнуть в Европу, так как являются продуктами, несущими в себе авторитаризм. С газом тогда, правда, опоздали, он вовсю поступал в Европу, но с 2022 года и это удалось почти полностью остановить, взорвав газопроводы.
Но вернемся к Урсуле, которая учит всю Европу жить по правилам. Когда ее попросили представить документы, раскрывающие суть сделки, объемы лекарственных препаратов и суммы за них выплаченные, она, не моргнув глазом, заявила, что вся подготовка к сделке шла в ее телефоне с помощью смс-переписки, которую она за ненадобностью стерла. Нет переписки, нет документальных подтверждений, а, следовательно, никто ни за что не отвечает. И вот уже Урсула чиста, как белый снег, которые нынешней зимой никак не выпадет в Европе.
"А что так можно?", - задались дурацким вопросом некоторые европейские чиновники, постигающие жизнь по европейским правилам.
"Можно", - сама себе ответила Кая Каллас. Она, несмотря на всеми отмечаемую у неё, как бы это сказать помягче, недальновидность, в определенных моментах оказалась очень даже прагматичной. Будучи премьером Эстонии, она сразу после начала российской специальной военной операции развернула поистине бескомпромиссную борьбу с Россией, подвергая соседей беспрецедентным санкциям, в том числе запрету каким-либо эстонским предприятиям любые деловые отношения с Россией. Правда, через год выяснилось, что ее муж тем временем даже более чем успешно (из-за отпавших эстонских конкурентов) продолжал работать с русскими, обеспечивая им логистику. Конечно, до миллиардов Урсулы семья Каи сильно не дотянула. Ну, так и Эстония – не Европа. В смысле территории и возможностей.
Когда стало всё про Каино двурушничество известно, Кая очень долго и настолько искренне каялась, что ее быстренько забрали в Еврокомиссию, где такие морализаторы с двойным дном, видимо, очень ценятся. И теперь она возглавляет там международный департамент и учит всех, как надо бороться, нет, не с воровством, обманом и подлостью, а с Россией.
И вот в первые дни зимы стало известно, что по той же дороге, что Урсула и Кая идет и бывшая глава международного департамента (то есть предшественница Каи Каллас) Федерика Могерини. С помощью своего влияния (хотя уже к тому времени и былому), а также, пустившись на разные нечестные ухищрения, она получила грант для возглавляемого ей колледжа всего-то в 600 тысяч евро. При этом, правда, пришлось еще влезть в долги (нет, не Могерини, а колледжу). Но это уже – второе.
Гранд, конечно, тоже смешной – 600 тысяч евро, это для Каи, муж которой наварился на несколько миллионов тех же самых евро, сумма – так себе. А уж для Урсулы, вообще смешная, через бинокль надо рассматривать при ее-то скоррумпированных миллиардах. Но тут как говорится, дело принципа. Против Могерини возбудили уголовное дело, а несколько ее подчиненных теперь уже сидят и дают показания в тюрьме. Что и говорить, главное правило не усвоила – вести всю деловую переписку надо было в урсуловом телефоне. Глядишь, сегодня и не тронули бы.
В общем, что-то в этой дипломатической службе Еврокомиссии явно не в порядке. Либо коррупционерами из нее выходят (как Могерини), либо только через коррупцию туда попадают (как Кая Каллас). А мамка всех этих коррупционерш Урсула и есть тот главный морализатор Европы, живущая не по законам, а по правилам. Впрочем, есть у нее последователи не только в дипломатии, но и в спорте. Лыжном, правда.
Пугливый Мартти Ууситало
Член Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) финн Мартти Ууситало заявил на минувшей неделе, что ни один из успешных российских лыжников не может претендовать на статус нейтрального спортсмена и не может участвовать в отборе на Олимпиаду, так как все они связаны с армией. Почему те, кто служит в армии, не могут участвовать в спортивных соревнованиях, Мартти объяснять не стал. Скорее всего эта здравая мысль в его голову вообще не приходила.
Зато по этой причине (нет, не мысли, которой нет в голове у Ууситало, а армейской принадлежности лыжников), по словам спортивного чиновника, в списке нет трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который после Олимпиады в Пекине получил досрочное повышение в звании и стал капитаном Росгвардии.
Большунов в Росгвардии занимает должность инструктора по спорту. И что интересно, в спортивных дисциплинах, в которых он выступает, оружие не задействовано. Это ж не биатлон! Но в финской голове господина Ууситало, вероятно, и лыжа может стать огнестрельным оружием. Как говорят в России, и "топор раз в сто лет стреляет". А уж про лыжи (их, кстати, две) и говорить нечего. Могут даже очередью зарядить.
Впрочем, Мартти Ууситало не такой дурак, каким хочет казаться. Боится он не оружия, а банально – успешных российских спортсменов. Удалив их из Олимпиады в Италии, он надеется таким образом своих финских лыжников продвинуть.
Как видим, и здесь все не по законам, а по тем самым правилам, которые неизвестно кто написал, зато хорошо известно, кто их в пользу себе использует.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийФедерика МогериниЕСспорт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:12"Герани" наращивают работу по целям на Украине. Другие новости к этому часу
01:39Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:16Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе
01:07В Волгограде обломки сбитого украинского БПЛА попали в жилой дом
00:50Украина вошла в топ-4 стран по количеству биткоин-резервов в 2025 году
00:35Китай и Россия провели совместные противоракетные учения в России. Другие новости к этому часу
23:59Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
19:53"Хочу быть королем всего мира". Борис Джонсон – лохматый поджигатель войны
18:30Железобетонные обещания Трампа и два главных вопроса. Итоги 7 декабря
18:05"Спасайся, кто может" — украинцы массово покидают страну
17:40От Вашингтона до Москвы: Кремль увидел совпадение подходов в новой американской стратегии
17:30"Генеральная уборка" продолжается: ВС РФ выбивают ВСУ из опорных пунктов на Краматорском направлении
17:17"Ничего личного": в Варшаве открыто заговорили о выгодах от бесконечного украинского конфликта
16:39Северск в полукольце: как контроль над трассами снабжения предопределяет судьбу города
16:27Плацдарм для развития: контроль над депо в Константиновке открывает новые возможности для наступления
16:12Эффект домино на Харьковском фронте: почему освобождение Волчанска может привести к обрушению обороны ВСУ
16:00На грани срыва: нардеп Костенко заявил о катастрофической нехватке ракетного вооружения от США
15:51Логистика под ударом: как украинские атаки на суда взвинтили стоимость страховок в Чёрном море на 250%
15:30"Малыш Рубио": чужой среди своих
15:24Президента Словакии внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Главное к этому часу
Лента новостейМолния