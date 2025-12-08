https://ukraina.ru/20251208/v-krasnyy-liman-zashli-yampol-osvobodili-ramm-o-provale-plana-ukrainy-perezimovat-na-lbs-1072691228.html

"В Красный Лиман зашли, Ямполь освободили": Рамм о провале плана Украины "перезимовать" на ЛБС

План Украины по удержанию Донбасса и повторению сценария 2022 года оказался нереализуемым. Российское наступление на Святогорск, Красный Лиман и Северск сломало планы ВСУ. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-08T05:30

Отвечая на вопрос о том, откажется ли Украина из политических соображений от битвы за Донбасс, эксперт был категоричен. "Для Украины план "Битвы за Донбасс-2.0" остается актуальным. Просто он уже нереализуем. Они же собирались перезимовать на этой линии", — отметил эксперт.Но сейчас ситуация значительно изменилась. "В Святогорск российские войска вот-вот зайдут, в Красный Лиман зашли, Ямполь освободили и перерезали дорогу на Северск, в Северск тоже зашли. Какая тут битва?" — задался вопросом Рамм.Он подчеркнул, что наступательные успехи российских войск опередили планы противника. "Повторюсь, киевский режим еще цепляется за план "Битвы за Донбасс 2.0", но она закончилась, даже не начавшись", — констатировал военный аналитик.По словам Рамма, первоначальная схема, предполагавшая продвижение к Изюму и Барвенково, стала неактуальной. "Еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0"... А сейчас, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О наиболее значимых событиях в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ" на сайте Украина.ру.

