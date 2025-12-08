"В Красный Лиман зашли, Ямполь освободили": Рамм о провале плана Украины "перезимовать" на ЛБС - 08.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251208/v-krasnyy-liman-zashli-yampol-osvobodili-ramm-o-provale-plana-ukrainy-perezimovat-na-lbs-1072691228.html
"В Красный Лиман зашли, Ямполь освободили": Рамм о провале плана Украины "перезимовать" на ЛБС
"В Красный Лиман зашли, Ямполь освободили": Рамм о провале плана Украины "перезимовать" на ЛБС - 08.12.2025 Украина.ру
"В Красный Лиман зашли, Ямполь освободили": Рамм о провале плана Украины "перезимовать" на ЛБС
План Украины по удержанию Донбасса и повторению сценария 2022 года оказался нереализуемым. Российское наступление на Святогорск, Красный Лиман и Северск сломало планы ВСУ. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-08T05:30
2025-12-08T05:30
новости
украина
красный лиман
донбасс
вооруженные силы украины
украина.ру
краснолиманское направление
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043629214_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_94a9ad100cd6d9dae89e293e82600d26.jpg
Отвечая на вопрос о том, откажется ли Украина из политических соображений от битвы за Донбасс, эксперт был категоричен. "Для Украины план "Битвы за Донбасс-2.0" остается актуальным. Просто он уже нереализуем. Они же собирались перезимовать на этой линии", — отметил эксперт.Но сейчас ситуация значительно изменилась. "В Святогорск российские войска вот-вот зайдут, в Красный Лиман зашли, Ямполь освободили и перерезали дорогу на Северск, в Северск тоже зашли. Какая тут битва?" — задался вопросом Рамм.Он подчеркнул, что наступательные успехи российских войск опередили планы противника. "Повторюсь, киевский режим еще цепляется за план "Битвы за Донбасс 2.0", но она закончилась, даже не начавшись", — констатировал военный аналитик.По словам Рамма, первоначальная схема, предполагавшая продвижение к Изюму и Барвенково, стала неактуальной. "Еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0"... А сейчас, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О наиболее значимых событиях в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ" на сайте Украина.ру.
украина
красный лиман
донбасс
краснолиманское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043629214_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_84a0987e1504174f668fb3bbeb8a7e5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, красный лиман, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру, краснолиманское направление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация
Новости, Украина, Красный Лиман, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Краснолиманское направление, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация

"В Красный Лиман зашли, Ямполь освободили": Рамм о провале плана Украины "перезимовать" на ЛБС

05:30 08.12.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих в южном секторе СВО
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
План Украины по удержанию Донбасса и повторению сценария 2022 года оказался нереализуемым. Российское наступление на Святогорск, Красный Лиман и Северск сломало планы ВСУ. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о том, откажется ли Украина из политических соображений от битвы за Донбасс, эксперт был категоричен. "Для Украины план "Битвы за Донбасс-2.0" остается актуальным. Просто он уже нереализуем. Они же собирались перезимовать на этой линии", — отметил эксперт.
Но сейчас ситуация значительно изменилась. "В Святогорск российские войска вот-вот зайдут, в Красный Лиман зашли, Ямполь освободили и перерезали дорогу на Северск, в Северск тоже зашли. Какая тут битва?" — задался вопросом Рамм.
Он подчеркнул, что наступательные успехи российских войск опередили планы противника. "Повторюсь, киевский режим еще цепляется за план "Битвы за Донбасс 2.0", но она закончилась, даже не начавшись", — констатировал военный аналитик.
По словам Рамма, первоначальная схема, предполагавшая продвижение к Изюму и Барвенково, стала неактуальной. "Еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0"... А сейчас, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О наиболее значимых событиях в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКрасный ЛиманДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина.руКраснолиманское направлениеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Широким фронтом на Славянск и Краматорск: Алексей Рамм о новом сценарии освобождения Донбасса
05:45"Гайчур — это не второй Днепр": военный эксперт раскрыл, почему трещит оборона ВСУ на юге
05:30"В Красный Лиман зашли, Ямполь освободили": Рамм о провале плана Украины "перезимовать" на ЛБС
05:20"Когда фронт обвалится, Зеленский уже будет на Виргинских островах". Эксперты о грядущем
05:15"Сладкая жизнь" для украинского парубка: Ищенко о том, почему беженцы не уедут из Европы
05:10Виктория Виктора. 2.
05:00Украина за неделю. Накануне непростых решений
04:45Провокация без гарантий: Ищенко поставил под сомнение готовность ЕС воевать за Прибалтику в одиночку
04:30Без "карманов" и "клещей": Алексей Рамм о рассказал смене тактики в ходе освобождения Северска
04:28РФ "на высокой скорости" продолжает получать контроль над территорией Украины — The Telegraph
04:15"Есть два серьезных хаба": эксперт раскрыл, как удары по логистике парализуют переброску резервов ВСУ
04:03Польшу исключили из обсуждения по завершению войны Украины с Россией — Polsat
03:37"Беспилотники, ДТП и водичка "под шубой": чем сегодня живет Донбасс
03:35"Не трогай — это на Новый год": украинские каналы сообщают о дефиците ракет для ЗРК
03:16"Я немного разочарован": Трамп прокомментировал ситуацию с мирным планом
03:11Тянуть время и воевать ради памятников Зеленскому. Что говорят на Украине о мирном урегулировании
02:42Американцы "божатся", "европейская гниль" ищет выход. Сводка за 7 декабря от канала "Украина.ру"
02:12"Герани" наращивают работу по целям на Украине. Другие новости к этому часу
01:39Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:16Воробьи вокруг русской булки, дипломатки-коррупционерши и пугливый лыжник. Кто удивил на прошлой неделе
Лента новостейМолния