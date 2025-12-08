https://ukraina.ru/20251208/bespilotniki-dtp-i-vodichka-pod-shuboy-chem-segodnya-zhivet-donbass-1072779412.html

"Беспилотники, ДТП и водичка "под шубой": чем сегодня живет Донбасс

"Беспилотники, ДТП и водичка "под шубой": чем сегодня живет Донбасс - 08.12.2025 Украина.ру

"Беспилотники, ДТП и водичка "под шубой": чем сегодня живет Донбасс

Если долго игнорировать проблемы, то и решать их впоследствии будет труднее, и новые возникнут обязательно. Нечто подобное сегодня происходит в ДНР: не успели с одной бедой разобраться, а другая уже на пороге.

2025-12-08T03:37

2025-12-08T03:37

2025-12-08T03:37

россия

донбасс

донецкая народная республика

гаи

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/08/1072779830_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f480aebae6408d1c2c84a396b1e5e68b.jpg

Просыпаясь, ты секунд восемь-десять соображаешь, что же вырвало из объятий Морфея. Смотришь "перекличку". Ага, дрон сбили. Известное дело. Но раз не спится, то нужно поработать. Садишься за стол. Жужжит. Кажется, что прямо над крышею. Инстинктивно хочется выключить настольную лампу и отойти от окна, хотя знаешь, что тяжелых ударных дронов с ручным управлением противник не изобрел пока. Подавив силой воли годами тренированный инстинкт, продолжаешь стучать по клавиатуре. Жужжит, отвлекает. "Да сбейте эту дрянь наконец!" - мысленно и не без раздражения обращаешься к мобильным группам ПВО. Знаешь, что не собьют. Если низко летит над домами, то будут ждать, пока до полей доберется или до лесопосадок. Закрываешь окно, чтоб нервную систему лишний раз не шатать. И так на честном слове держится.С тех пор, как большие дроны-камикадзе стали залетать на территорию "материковой" России, тамошние жители смотрят на дончан, как на безумцев. Почему? Столкнувшись с войною в первый, второй или даже третий раз, непривычные к этому делу граждане идут к дончанам за советом. И что они слышат? Что нет в этом ничего страшного.- Вчера ночью дрон прилетел и что-то взорвалось неподалеку. Что делать, если сегодня прилетит?- Горело на земле?- Вроде бы нет.- Это значит, что его сбили. Далеко от жилых кварталов. Нормально все.- А делать что?- Спать подальше от окон. Если очень страшно, то можно выйти на лестничную клетку и переждать. Главное – по улице не шастать.- И все?- Дрон – это не так ужасно.- Легко тебе говорить!- Надо мной один летает прямо сейчас.Нормальным людям трудно объяснить, что дрон, который летит по координатам, куда менее страшен, чем "беспокоящий" минометный или артиллерийский обстрел. Он не прилетает внезапно, не засеивает осколками или противопехотными минами целую улицу, не накрывает квадрат, как РСЗО. Да, неприятно, но видели мы лилипутов и помельче.Время от времени беспилотники прорываются и отнимают жизни, но отношение тут к ним примерно такое же, как к стаям бродячих собак, которых становится все больше: маленько тревожно, но если блюсти осторожность, то может и пронесет.С обеими проблемами, кстати, региональные власти не делают примерно ничего. Нет, дроны сбивают, но какого-то оповещения для гражданских, помимо частных ТГ-каналов "перекличек", в республике так и не появилось. Слушай небо, дорогой гражданин. Что же до собачьих стай, то множатся они быстро, но тема эта даже не обсуждается. Почему? Загадка.Еще одна проблема, решать которую нужно срочно, - безопасность дорожного движения. Суть в том, что траффик здесь примерно такой же, как в том же Ростове, но без камер, фиксирующих правонарушения. Что же до сотрудников ГАИ, то их на местных дорогах встретишь едва ли. А безнаказанность, как известно, порождает вседозволенность.Если раньше грешили на военных, которые вынуждены были носиться туда-сюда по задачам, то ныне даже они признаются, что ездить по нашим дорогам страшно. Дороги теперь хорошие, а гражданские водители частенько не утруждают себя соблюдением ПДД. Что ни протяженный участок, где можно как следует разогнаться, так обязательно все деревья венками украшены. ДТП со смертельным исходом – обыденность.Набившие оскомину проблемы тоже никуда не делись. Так, жители тех улиц, где водоснабжение наладить не удалось, с интересом ждут первых заморозков, когда укутанные в "шубы" емкости с водой (которой, кстати, на всех не хватает) начнут замерзать.- Как дела?- Зверею без воды.- Совсем без воды или как у всех?- За месяц трижды шла и то ночью. Подвоза нет. Сами нанимаем машину или где-то в бочках ищем.- Кировский район?- Ленинский. Микрорайон Успеновка.Тут нужно объяснить, что диалог, приведенный выше, состоялся между вашим покорным слугой и одноногим ветераном СВО, который физически не может натаскать воды издалека. И он такой, мягко говоря, не один.Негативом, конечно, все не ограничивается. Стройки кипят, бизнес работает, бюджетная сфера относительно быстро переходит на российские стандарты. В конце концов, города приводят в порядок. Даже родной мне Петровский район Донецка, который все эти годы был прифронтовым, преображается тихой сапой. В местном парке наводят порядок, чего не делали больше трех лет. И даже тротуары латают, что совсем уже ни в какие ворота.Да, ремонт "латочный". Да, не всюду, а лишь на аварийных участках. Но, во-первых, этих тротуаров не касалась рука коммунальщика годов эдак с 70-х. Во-вторых, если вы хоть раз ступали в лужу и проваливались на полметра, то даже такой ремонт будет в радость.И, конечно же, республика готовится к Новому Году. Не так, как в городах "большой" России, где улицы и площади еще в ноябре украшать начали. То здесь, то там что-то украшено. Вроде мелочь, а радостно. Почти мирно. Почти так, как мечталось когда-то.О том, как идет разминирование на освобожденных территориях и какие тут есть проблемы - в статье ""Мины снимут роботы, а не человек": как справиться с одним из самых сложных вызовов после СВО"

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

россия, донбасс, донецкая народная республика, гаи, эксклюзив