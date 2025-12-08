https://ukraina.ru/20251208/tyanut-vremya-i-voevat-radi-pamyatnikov-zelenskomu-chto-govoryat-na-ukraine-o-mirnom-uregulirovanii-1072779116.html

Тянуть время и воевать ради памятников Зеленскому. Что говорят на Украине о мирном урегулировании

2025-12-08

На Украине сейчас практически все политики и эксперты ежедневно говорят о мире и мирном урегулировании конфликта, правда, всегда с теми или иными оговорками, которые в реальности предполагают вечное продолжение войны.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070614176_310:0:2610:1294_1920x0_80_0_0_487259b9838545a0246ab52d494ff799.jpg

Зеленский и его окружение говорит о "справедливом" или "достойном" мире, по сути, отвергая мирный план Дональда Трампа и какие-либо договоренности за исключением капитуляции со стороны России.Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москве отставили у украинцев впечатление, что о чем-то важном договариваются за их спиной. Впечатление это особенно усилилось после того как стало известно, что Уиткофф дважды – по пути в Москву и на обратном пути в США проигнорировал Зеленского и его "евро-друзей".Как пишет украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон", у "риэлторов [Уиткоффа и Кушнера] времени на артиста не нашлось", но простым украинцам от этого, дескать, легче не станет, так как война будет продолжаться.Зеленский заявил о необходимости получить полную информацию о переговорах представителей Трампа в России, фактически выставляя требования администрации США.Его оппонент, нардеп Александр Дубинский считает, что отказ встречаться с Зеленским и его европейскими партнерами произошел с ведома Трампа, который сознательно вычеркивает Европу из переговорного процесса как неконструктивную сторону.Украинский политолог Руслан Бортник обращает внимание на скудость информации о сути переговоров в Москве. По его мнению, уже это говорит о серьезности переговоров, но также о том, что имеется некий прогресс, хотя какие-либо существенные прорывы в таких серьезных вопросах пока невозможны. "Это означает, что они к чему-то приблизились, что какой-то прогресс в переговорах действительно имеет место. И этот прогресс они пытаются удержать в тайне, чтобы оппоненты не начали рвать его на клочья информационно", - рассуждает политолог.Бортник полагает, что появились "очень интересные варианты", когда США и РФ некоторые вещи пытаются решить между собой, обходя Украину и Европу. То есть, объясняет эксперт, пытаются решить украинский вопрос без участия Украины, с учетом, что Украина примет этот вариант, не будет в нем участвовать, но не будет мешать в этом процессе.Издание "Страна" тоже акцентирует внимание на отсутствии значимых утечек о переговорах в Москве, что заставляет многих в Киеве нервничать. Такая секретность, подчеркивает "Страна", сильно отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих попыток переговоров по мирному урегулированию в Украине.Нардеп Роман Костенко, секретарь комитета нацбезопасности открыто рассказывает, что Украина на переговорах о мирном урегулировании должна лишь тянуть время (хотя Зеленский следует этой тактике уже почти год). Костенко жалуется, что иначе Украину просто принудят к тому, чего украинцы якобы "не заслужили как нация". Он предлагает пытаться улучшить переговорную позицию на поле боя, то есть, положить эту самую нацию ради улучшения позиций верхушки киевского режима.Костенко подчеркивает, что американцы говорят, что "если Покровск падёт, то война проиграна". Поскольку Покровск уже пал, Костенко, по сути, требует его сначала отбить. При этом днем ранее тот же Костенко говорил о критической ситуации с поставками вооружений "во всем спектре". Однако в тот же день выступил за продолжение принудительной мобилизации. Он также не согласен с тем, что добавить украинцам мотивации идти в армию могут увеличение зарплат военным и установление четких сроков службы. Костенко говорит также, что если Украина победит в войне, то "памятники Зеленскому будут стоять на всех площадях".Резюмируя заявления Костенко последних дней, можно понять общую тактику киевского режима: тянуть время и продолжать воевать даже без оружия, ужесточая мобилизацию, делая службу в армии пожизненной, ради того, чтобы когда-нибудь памятники Зеленскому стояли на всех площадях.Однако Telegram-канал "Резидент" считает, что администрация Трампа не намерена долго терпеть ухищрения Зеленского по затягиванию мирного урегулирования. "Резидент" пишет, что Уиткофф выставил ряд требований Зеленскому, которые тот должен выполнить перед встречей с Трампом. Дескать, если до Нового года не будут достигнуты рамочные договоренности, то следующим этапом будет опубликование записей с Рустемом Умеровым, а потом и с самим Зеленским, которые должны показать их вовлеченность в коррупционные схемы Тимура Миндича.Однако блогер Анатолий Шарий утверждает, что в ответ Киев планирует удар по представителям администрации США. По его данным, Служба внешней разведки Украины под непосредственным руководством первого главы Службы (периода Виктора Ющенко) генерала Олега Синянского готовит спецоперацию против Майка Рубио и Джея Ди Вэнса, действуя через американских политиков-католиков. Они якобы должны упрекать Рубио и Вэнса в отходе от католической морали в вопросах об Украине. Если такой выпад действительно планируется, вряд ли он окажется эффективным, но это может говорить о том, что лоббисты Зеленского на Украине и за океаном отчаялись в поисках инструментов давления на администрацию США. В любом случае, памятники Зеленскому на всех площадях пока не светят, а постепенное принуждение Киева к миру "через не хочу" выглядит вполне реальным.Другие подробности ситуации на Украине - в статье Михаила Павлива "Почему рушатся европейские планы финансирования Украины"

