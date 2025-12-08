Украина за неделю. Накануне непростых решений
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Соединенные Штаты предпринимают попытки помирить Россию и Украину. Отступать от своих целей Москва не готова, а Киев не хочет идти на территориальные уступки. Вся минувшая неделя прошла в переговорах, но договорятся ли о чем-нибудь в итоге?
Путин про Покровск, удары по танкерам и войне с Европой
После переговоров с украинцами для американцев настал черед ознакомить Россию с последними своими наработками по мирному урегулированию. С этой целью в Москву во вторник, 2 декабря, прибыли спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
Оба они принимали участие за несколько дней до этого в переговорах с представителями Украины, которые состоялись во Флориде. Для Уиткоффа это был уже шестой визит в РФ с того момента, когда Трамп снова стал президентом в январе этого года.
Незадолго перед этими переговорами Владимир Путин выступил перед прессой, сделав несколько важных заявлений. Он вновь подтвердил, что ВС РФ полностью контролируют Покровск (Красноармейск), а тем западным журналистам, кто в это до сих пор не верит, он предложил организовать поездку в этот населенный пункт.
По его словам, Покровску придавалось особенное значение как российской армией, так и противником, так как это хороший плацдарм для дальнейшего наступления, оттуда армии России будет удобно двигаться во всех перспективных направлениях.
Что касается других участков фронта, то Путин рассказал, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов ВСУ, заблокированных в левобережном Купянске.
Как отметил Путин, Европа "сама себя вывела из украинского урегулирования", ее возвращение возможно, если она признает "реалии на земле".
"У нее нет мирной повестки и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию. Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине. Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Россия готова прямо сейчас и тогда Москве не с кем будет договариваться", - сказал он.
По словам российского президента, руководство Украины не занимается вопросами боевых действий, предпочитая этому другие дела. Такое впечатление, что украинские власти живут в другом мире, отметил Путин.
Он добавил, что армия России ведет боевые действия хирургическими методами, это даже нельзя назвать войной в полном смысле этого слова.
Кроме того, Путин затронул тему недавних атак Украины по гражданским танкерам. Если Киев продолжит такую практику, то РФ в ответ нарастит число ударов по украинским портам и судам, которые туда заходят. Помимо этого, подчеркнул президент, Россия может вообще "отрезать" Украину от моря.
Визит Уиткоффа
После этого выступления последовали переговоры с представителями Соединенных Штатов.
С российской стороны в них приняли участие Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Встреча за закрытыми дверями продолжалась около пяти часов.
© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
По ее итогам перед журналистами с заявлениями выступил Ушаков. Он рассказал, что встреча была содержательной и носила положительный характер, стороны договорились не раскрывать ее содержание.
"Сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой. Исключительно <…>. Американцы, конечно, подтвердили свою готовность учитывать наши соображения и наши ключевые предложения на этот счет", - отметил Ушаков.
По его словам, успехи российской армии на поле боя способствовали тому, что оценки "зарубежных партнеров" стали "более адекватными".
"Я хотел бы выразить надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано и европейцами, и украинцами", - сказал помощник президента РФ.
Ушаков отметил, что компромиссного мирного плана на встрече добиться не удалось, контакты сторон будут продолжены.
Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по одним пунктам мирного плана договориться удалось, по другим – нет.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
В преддверии визита в Индию Путин дал интервью телеканалу India Today. В нем он прокомментировал недавние переговоры с американцами.
По его словам, встреча была очень полезной, это была нужная беседа. Она продлилась так долго, потому что нужно было пройти по каждому пункту. Всего их было 27, американцы разделили их на 4 пакета и предложили обсуждать каждый по отдельности, сказал он.
"То, что привезли нам американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях до этой встречи с президентом Трампом на Аляске", - сказал Путин.
Глава государства подтвердил, что по некоторым пунктам Россия не дала своего согласия. Что конкретно подходит Москве, а что – нет, говорить преждевременно, отметил он, это может нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.
По его словам, РФ пыталась выстраивать отношения Украины с ДНР и ЛНР, но Киев их не признавал.
"Мы пытались выстроить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Потом, когда поняли, что это невозможно, что их просто уничтожают, мы были вынуждены их признать", - сказал Путин.
Жители народных республик на референдуме выразили желание выйти из состава Украины. После этого волеизъявления украинские власти отказались выводить свои войска с этих территорий и предпочли воевать.
Вчера, 05:00Западная Украина за неделюЗападная Украина за минувшую неделю: зарезанный бусификатор и проснувшиеся русиныНесмотря на безумную государственную пропаганду в стиле "уклонист убил военнослужащего", подавляющее большинство пользователей соцсетей сочувствует не зарезанному во Львове сотруднику ТЦК, а его убийце
"Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди (жители ДНР и ЛНР - ред.) не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость, выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитали воевать, ну, вот, сейчас довоевались", - сказал он.
Путин добавил, что контролируемые Киевом территории будут освобождены.
"Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска... покинут эти территории и прекратят убивать людей", - сказал он.
Главные разногласия
"Очень хорошей" встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным назвал президент США.
"Что из этой встречи выйдет — я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое", - сказал Трамп в комментарии СМИ.
По его мнению, с Киевом Вашингтон "уже все довольно хорошо" проработал.
"Они вполне довольны, учитывая обстоятельства", - добавил он.
Согласно Трампу, он считал, что Украина должна пойти на сделку еще в феврале, когда Владимир Зеленский был в Белом доме и когда американский президент сказал ему, что у него нет на руках карт.
© ФотоТрамп и Зеленский в Овальном кабинете
© Фото
"Вы знаете, когда я был в этом офисе и говорил о том, что у вас нет карт, я говорил: "У вас нет карт". Это было время для урегулирования. Я считал, что это было бы намного лучшее время для договоренности. Но они, в своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас против них очень многое", - сказал он.
Позицию США также обозначил глава Государственного департамента Марко Рубио. В интервью Fox News он подтвердил, что территориальный вопрос остается одним из наиболее спорных пунктов, по которым не могут договориться Россия и Украина.
"То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]", - рассказал глава Госдепа.
По его словам, США не могут поддерживать Украину бесконечно.
"Некоторые считают, что наша политика должна заключаться в бесконечном финансировании Украины, сколько бы ни длилась война. Это нереалистично. Это не соответствует реальности. И этого не будет. Мы давно говорим, что такие масштабы невозможно поддерживать", - отметил он.
Рубио также выступил за продолжения диалога с Москвой.
"Нужно говорить с обеими сторонами. Есть люди, которые ведут себя нерационально — они считают, что нужно разговаривать только с Украиной и совсем не разговаривать с Россией. Но невозможно закончить войну между Россией и Украиной, не поговорив с Россией", - полагает он.
По поводу переговоров Москвы и Киева высказался также Кит Келлог, которому СМИ пророчат скорый уход с должности спецпредставителя Трампа по Украине. По его словам, сделка между Украиной и РФ уже на финишной прямой. Спорные вопросы, по его версии, - это территории и Запорожская АЭС.
"Последние 10 метров до цели самые тяжелые... Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область... и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", - сказал он в своем выступлении на форуме фонда Рейгана в Калифорнии.
У США теперь другие приоритеты
Между тем важным сигналом для Украины и ее европейских партнеров стала публикация новой стратегии национальной безопасности США. В документе Россия больше не значится одной из угроз для Соединенных Штатов, напротив, нормализация отношений с ней обозначена как одна из задач на ближайшую перспективу.
При этом Европе в этой стратегии досталось много критики.
"В 30-страничном документе европейские страны представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса тех, кто стремится к более националистическому, правому повороту. В докладе делается вывод, что Европейский континент может стать слишком слабым, чтобы оставаться "надежным союзником" США", - комментирует издание The Wall Street Journal.
В обновленной стратегии отмечается также угроза "вымирания" и "цивилизационного стирания" из-за массовой миграции, которое может сделать Европу "неузнаваемой" через 20 лет, так как в некоторых странах - членах НАТО начнет преобладать "неевропейское" население.
Один из экспертов заявил газете, что опубликованный документ стал настоящим ударом по европейским столицам и сигналом для них, что традиционные трансатлантические отношения мертвы.
Украина и продолжение конфронтации с РФ больше не является приоритетом для американской администрации, подтверждает Daily Mail со ссылкой на источники. По данным издания, госсекретарь Рубио хочет сосредоточиться на проблеме Венесуэлы.
Отмечается, что впервые с 1999 года госсекретарь США не присутствовал на встрече министров иностранных дел стран НАТО.
"Главный приоритет Рубио — его латиноамериканская повестка: ему нужно удовлетворить своих богатых венесуэльцев во Флориде, которые полезны для его политического будущего. Он считает Украину проигрышной темой в мире MAGA", - заявил газете анонимный источник в европейском департаменте Госдепа.
В этих условиях Зеленскому не остается ничего другого, кроме как искать поддержки в Европе, либо же идти на уступки. Косвенно он уже подтвердил, что украинцам стоит быть готовыми к непростым решениям.
"Простых решений не будет. Вопрос не в сложности их принятия. Я способен принимать решения — важно, чтобы они были справедливыми", - сказал он на днях.
После переговоров представителей Трампа и Путина делегация Украины во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым провела в США несколько встреч с Уиткоффом и Кушнером, после чего, как ожидается, направится в Европу для консультаций.
С Уиткоффом и Кушнером провел телефонный разговор и Зеленский. Пока все переговоры проходят без утечек в прессу, что говорит о том, что все серьезно и обсуждение идет максимально предметное. Ближе к концу года будет понятно, какое будущее ждет российско-украинский конфликт.
Ответ на вопрос, возможно ли достичь хоть каких-то договоренностей при сохранении Зеленского во власти - в материале издания Украина.ру "Зеленского вынесут вперёд ногами. Украине трындец": эксперты и политики о ситуации в стране.
Подписывайся на