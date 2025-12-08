https://ukraina.ru/20251208/ukraina-za-nedelyu-nakanune-neprostykh-resheniy-1072756374.html

Украина за неделю. Накануне непростых решений

Украина за неделю. Накануне непростых решений

Соединенные Штаты предпринимают попытки помирить Россию и Украину. Отступать от своих целей Москва не готова, а Киев не хочет идти на территориальные уступки. Вся минувшая неделя прошла в переговорах, но договорятся ли о чем-нибудь в итоге?

Путин про Покровск, удары по танкерам и войне с ЕвропойПосле переговоров с украинцами для американцев настал черед ознакомить Россию с последними своими наработками по мирному урегулированию. С этой целью в Москву во вторник, 2 декабря, прибыли спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.Оба они принимали участие за несколько дней до этого в переговорах с представителями Украины, которые состоялись во Флориде. Для Уиткоффа это был уже шестой визит в РФ с того момента, когда Трамп снова стал президентом в январе этого года.Незадолго перед этими переговорами Владимир Путин выступил перед прессой, сделав несколько важных заявлений. Он вновь подтвердил, что ВС РФ полностью контролируют Покровск (Красноармейск), а тем западным журналистам, кто в это до сих пор не верит, он предложил организовать поездку в этот населенный пункт.По его словам, Покровску придавалось особенное значение как российской армией, так и противником, так как это хороший плацдарм для дальнейшего наступления, оттуда армии России будет удобно двигаться во всех перспективных направлениях.Что касается других участков фронта, то Путин рассказал, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов ВСУ, заблокированных в левобережном Купянске.Как отметил Путин, Европа "сама себя вывела из украинского урегулирования", ее возвращение возможно, если она признает "реалии на земле".По словам российского президента, руководство Украины не занимается вопросами боевых действий, предпочитая этому другие дела. Такое впечатление, что украинские власти живут в другом мире, отметил Путин.Он добавил, что армия России ведет боевые действия хирургическими методами, это даже нельзя назвать войной в полном смысле этого слова.Кроме того, Путин затронул тему недавних атак Украины по гражданским танкерам. Если Киев продолжит такую практику, то РФ в ответ нарастит число ударов по украинским портам и судам, которые туда заходят. Помимо этого, подчеркнул президент, Россия может вообще "отрезать" Украину от моря.Визит УиткоффаПосле этого выступления последовали переговоры с представителями Соединенных Штатов.С российской стороны в них приняли участие Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Встреча за закрытыми дверями продолжалась около пяти часов.По ее итогам перед журналистами с заявлениями выступил Ушаков. Он рассказал, что встреча была содержательной и носила положительный характер, стороны договорились не раскрывать ее содержание."Сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой. Исключительно <…>. Американцы, конечно, подтвердили свою готовность учитывать наши соображения и наши ключевые предложения на этот счет", - отметил Ушаков.По его словам, успехи российской армии на поле боя способствовали тому, что оценки "зарубежных партнеров" стали "более адекватными"."Я хотел бы выразить надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано и европейцами, и украинцами", - сказал помощник президента РФ.Ушаков отметил, что компромиссного мирного плана на встрече добиться не удалось, контакты сторон будут продолжены.Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по одним пунктам мирного плана договориться удалось, по другим – нет.В преддверии визита в Индию Путин дал интервью телеканалу India Today. В нем он прокомментировал недавние переговоры с американцами.По его словам, встреча была очень полезной, это была нужная беседа. Она продлилась так долго, потому что нужно было пройти по каждому пункту. Всего их было 27, американцы разделили их на 4 пакета и предложили обсуждать каждый по отдельности, сказал он."То, что привезли нам американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях до этой встречи с президентом Трампом на Аляске", - сказал Путин.Глава государства подтвердил, что по некоторым пунктам Россия не дала своего согласия. Что конкретно подходит Москве, а что – нет, говорить преждевременно, отметил он, это может нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп.По его словам, РФ пыталась выстраивать отношения Украины с ДНР и ЛНР, но Киев их не признавал."Мы пытались выстроить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Потом, когда поняли, что это невозможно, что их просто уничтожают, мы были вынуждены их признать", - сказал Путин.Жители народных республик на референдуме выразили желание выйти из состава Украины. После этого волеизъявления украинские власти отказались выводить свои войска с этих территорий и предпочли воевать."Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди (жители ДНР и ЛНР - ред.) не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость, выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитали воевать, ну, вот, сейчас довоевались", - сказал он.Путин добавил, что контролируемые Киевом территории будут освобождены."Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска... покинут эти территории и прекратят убивать людей", - сказал он.Главные разногласия "Очень хорошей" встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным назвал президент США."Что из этой встречи выйдет — я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое", - сказал Трамп в комментарии СМИ.По его мнению, с Киевом Вашингтон "уже все довольно хорошо" проработал."Они вполне довольны, учитывая обстоятельства", - добавил он.Согласно Трампу, он считал, что Украина должна пойти на сделку еще в феврале, когда Владимир Зеленский был в Белом доме и когда американский президент сказал ему, что у него нет на руках карт."Вы знаете, когда я был в этом офисе и говорил о том, что у вас нет карт, я говорил: "У вас нет карт". Это было время для урегулирования. Я считал, что это было бы намного лучшее время для договоренности. Но они, в своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас против них очень многое", - сказал он.Позицию США также обозначил глава Государственного департамента Марко Рубио. В интервью Fox News он подтвердил, что территориальный вопрос остается одним из наиболее спорных пунктов, по которым не могут договориться Россия и Украина."То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]", - рассказал глава Госдепа.По его словам, США не могут поддерживать Украину бесконечно."Некоторые считают, что наша политика должна заключаться в бесконечном финансировании Украины, сколько бы ни длилась война. Это нереалистично. Это не соответствует реальности. И этого не будет. Мы давно говорим, что такие масштабы невозможно поддерживать", - отметил он.Рубио также выступил за продолжения диалога с Москвой."Нужно говорить с обеими сторонами. Есть люди, которые ведут себя нерационально — они считают, что нужно разговаривать только с Украиной и совсем не разговаривать с Россией. Но невозможно закончить войну между Россией и Украиной, не поговорив с Россией", - полагает он.По поводу переговоров Москвы и Киева высказался также Кит Келлог, которому СМИ пророчат скорый уход с должности спецпредставителя Трампа по Украине. По его словам, сделка между Украиной и РФ уже на финишной прямой. Спорные вопросы, по его версии, - это территории и Запорожская АЭС. "Последние 10 метров до цели самые тяжелые... Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область... и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", - сказал он в своем выступлении на форуме фонда Рейгана в Калифорнии. У США теперь другие приоритетыМежду тем важным сигналом для Украины и ее европейских партнеров стала публикация новой стратегии национальной безопасности США. В документе Россия больше не значится одной из угроз для Соединенных Штатов, напротив, нормализация отношений с ней обозначена как одна из задач на ближайшую перспективу. При этом Европе в этой стратегии досталось много критики."В 30-страничном документе европейские страны представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса тех, кто стремится к более националистическому, правому повороту. В докладе делается вывод, что Европейский континент может стать слишком слабым, чтобы оставаться "надежным союзником" США", - комментирует издание The Wall Street Journal.В обновленной стратегии отмечается также угроза "вымирания" и "цивилизационного стирания" из-за массовой миграции, которое может сделать Европу "неузнаваемой" через 20 лет, так как в некоторых странах - членах НАТО начнет преобладать "неевропейское" население.Один из экспертов заявил газете, что опубликованный документ стал настоящим ударом по европейским столицам и сигналом для них, что традиционные трансатлантические отношения мертвы. Украина и продолжение конфронтации с РФ больше не является приоритетом для американской администрации, подтверждает Daily Mail со ссылкой на источники. По данным издания, госсекретарь Рубио хочет сосредоточиться на проблеме Венесуэлы. Отмечается, что впервые с 1999 года госсекретарь США не присутствовал на встрече министров иностранных дел стран НАТО."Главный приоритет Рубио — его латиноамериканская повестка: ему нужно удовлетворить своих богатых венесуэльцев во Флориде, которые полезны для его политического будущего. Он считает Украину проигрышной темой в мире MAGA", - заявил газете анонимный источник в европейском департаменте Госдепа. В этих условиях Зеленскому не остается ничего другого, кроме как искать поддержки в Европе, либо же идти на уступки. Косвенно он уже подтвердил, что украинцам стоит быть готовыми к непростым решениям. "Простых решений не будет. Вопрос не в сложности их принятия. Я способен принимать решения — важно, чтобы они были справедливыми", - сказал он на днях.После переговоров представителей Трампа и Путина делегация Украины во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым провела в США несколько встреч с Уиткоффом и Кушнером, после чего, как ожидается, направится в Европу для консультаций. С Уиткоффом и Кушнером провел телефонный разговор и Зеленский. Пока все переговоры проходят без утечек в прессу, что говорит о том, что все серьезно и обсуждение идет максимально предметное. Ближе к концу года будет понятно, какое будущее ждет российско-украинский конфликт. Ответ на вопрос, возможно ли достичь хоть каких-то договоренностей при сохранении Зеленского во власти - в материале издания Украина.ру "Зеленского вынесут вперёд ногами. Украине трындец": эксперты и политики о ситуации в стране.

