Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР - 23.10.2024 Украина.ру
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Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР - 23.10.2024 Украина.ру
Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
Любая остановка боевых действий с отменой запрета на выезд из Украины приведет к повальной эмиграции. Даже если мы не увидим полной капитуляции киевского режима, украинские граждане будут понимать, что через несколько лет война все равно возобновится, поэтому они постараются уехать, чтобы снова не попасть в этот капкан.
2024-10-23T14:37
2024-10-23T14:37
интервью
украина
россия
кндр
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
оон
нато
вооруженные силы украины
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Таким образом, в будущем население территории Украины может составить всего 10 миллионов человек, считает социолог и политолог Денис Селезнев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Денис, недавно Зеленский пафосно представил свой "план победы", который на выходе оказался пшиком, учитывая продвижение российских войск в Донбассе и провал курской авантюры. Зачем ему это было нужно?- Я как раз считаю, что курская авантюра была частью "плана победы" Зеленского, который он хотел изначально представить Западу. Потому что она была начата за достаточное время до визита Зеленского в Нью-Йорк на генассамблею ООН, где он активно встречался и с Трампом, и Байденом.Украина рассчитывала, что эта затея приведет к массовому недовольству российского населения и политическому кризису: "Смотрите, какие великолепные итоги у этой операции. Осталось только погнать русских ракетами, и мы победим. А вы тем временем спрячьте нас под омофором НАТО".Но к тому моменту, как Зеленский приехал в Нью-Йорк, хвастаться перед американцами было уже нечем. Наступление ВСУ забуксовало, перешло в фазу "тяни-толкай", а в промежутке между визитом Зеленского в Нью-Йорк и представлением своего плана в Европе ВС РФ начали громить вторгнувшуюся группировку и освобождать оккупированные территории.То есть курская операция превратилась для Украины в чемодан без ручки. Если она оттуда выйдет, то нанесет себе политический вред. Если она там останется, то и дальше будет нести бессмысленные потери.Повторюсь, "план победы" оказался пшиком именно потому, что он создавался в расчете на совершенно другую атмосферу, когда Зеленский бы приехал в Нью-Йорк не как бедный родственник, у которого страна находится в критической ситуации, а как человек, который наносит России серьезные удары. Но ВСУ не выдержали, и этот план накрылся. А так как он уже начал реализовываться, его хоть как-то нужно было представить.- Южная Корея и Украина сейчас муссируют информацию о якобы отправке северокорейских солдат в зону СВО. Для чего конкретно это делается именно сейчас? Можем ли мы использовать эту информационную кампанию в своих интересах?- Если мы отбросим различные бирюльки от плана Зеленского, то фактически, он состоит в том, чтобы втянуть западные страны в Третью мировую войну: Украина вступает в НАТО, Запад дает ей гарантии безопасности, Россия эти гарантии не признает, начинается война, страны НАТО втягиваются в эту войну.Эта затея Украины бесперспективная, но она от нее не отказывается.Поэтому Зеленский заявляет, что Украина "воюет не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей". Иран и КНДР – главные пугала в этой "оси зла", которую США раскручивали десятилетиями. И Зеленский как бы говорит американцам: "Мы воюем с вашими главными врагами. Ладно, еще Россия. Но Северная Корея и Иран – это враги стран, перед которыми у вас есть конкретные обязательства (Южная Корея и Израиль). Поэтому давайте плечом к плечу бороться с мировым злом".Я не знаю, почему Украина не додумалась "послать" на фронт иранских военнослужащих, но "северокорейские солдаты уже там" (смеется).Как мы можем воспользоваться этой информационной кампанией? Мы уже ей пользуемся. Уже есть фотографии, где под Покровском (мы там наступаем) российские солдаты водрузили флаг Северной Кореи. Таким же троллингом занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы позлить нас. Теперь этот же метод используется против нее.Конечно, киевский режим этого всерьез опасается. Если против Украины будет воевать еще одна страна с большим населением, для нее это будет огромной проблемой. Причем если раньше на Украине говорили о КНДР с большим презрением, то теперь сама Украина превратила Северную Корею в страну, которая, в отличие от США, способна производить для России неограниченное количество оружия и боеприпасов и поставлять бесстрашных солдат, которые по приказу вождя готовы штурмовать позиции людскими волнами.Я уже не говорю о том, что КНДР – ядерное государство.Получается, что Украина воюет с тремя ядерными державами (у Ирана ядерное оружие тоже вот-вот появится). Если бы это была правда, то Украине давно пора было бы подумать о капитуляции. Но она использует эти нарративы, чтобы втянуть Запад в прямую войну с Россией.- У себя в телеграм-канале вы, основываясь на данных ООН и ваших собственных оценках, написали, что в будущем население Украины составит 10-12 миллионов человек с тенденцией к дальнейшему сокращению. Почему вы пришли именно к такому выводу?- Сначала я расскажу о различиях между расчетами ООН и моими личными оценками.Первое. ООН предполагает, что в будущем Украина сохранится в прежних границах (включая Донбасс, Крым и Приазовье), а этого явно не произойдет.Второе. ООН исходит из того, что общая численность населения Украины сегодня составляет 38 миллионов человек. Это весьма завышенная цифра, потому что ООН учитывает всех, у кого когда-то был украинский паспорт.Третье. В соответствии с пессимистичным прогнозом ООН, в будущем население Украины составит всего 15 миллионов человек. И если ООН в оценках текущей численность украинского населения ошибается на 10 миллионов, то и нижняя планка численности населения станет еще ниже.Сегодняшняя численность населения Украины – вещь умозрительная и искусственная. Во-первых, не секрет, что только в консульствах Евросоюза находятся более 300 тысяч заявлений об отказе от гражданства. Их настолько много, что их просто не успевают обрабатывать. Во-вторых, речь не идет о гражданах Украины на территории России, где процедура отказа от украинского гражданства вообще отменена (получил российский паспорт, и всё).Короче говоря, еще несколько миллионов потенциальных граждан Украины фактически таковыми не являются.Кроме того, ООН не учитывает, что любая остановка боевых действий с отменой запрета на выезд из Украины приведет к повальной эмиграции. Даже если мы не увидим полной капитуляции киевского режима, украинские граждане будут понимать, что через несколько лет война все равно возобновится, поэтому они постараются уехать, чтобы снова не попасть в этот капкан.Таким образом, в будущем население территории Украины может составить всего 10 миллионов человек.О других деталях украинского конфликта - в интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти
https://ukraina.ru/20240128/1052933742.html
https://ukraina.ru/20241023/1058283249.html
украина
россия
кндр
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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Украина.ру
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, кндр, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, оон, нато, вооруженные силы украины, население, демография, сво, курская область
Интервью, Украина, Россия, КНДР, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины, население, демография, СВО, Курская область

Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР

14:37 23.10.2024
 
© скриншот видео "VIP.OPER.RU"
© скриншот видео "VIP.OPER.RU"
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Любая остановка боевых действий с отменой запрета на выезд из Украины приведет к повальной эмиграции. Даже если мы не увидим полной капитуляции киевского режима, украинские граждане будут понимать, что через несколько лет война все равно возобновится, поэтому они постараются уехать, чтобы снова не попасть в этот капкан.
Таким образом, в будущем население территории Украины может составить всего 10 миллионов человек, считает социолог и политолог Денис Селезнев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Денис, недавно Зеленский пафосно представил свой "план победы", который на выходе оказался пшиком, учитывая продвижение российских войск в Донбассе и провал курской авантюры. Зачем ему это было нужно?
- Я как раз считаю, что курская авантюра была частью "плана победы" Зеленского, который он хотел изначально представить Западу. Потому что она была начата за достаточное время до визита Зеленского в Нью-Йорк на генассамблею ООН, где он активно встречался и с Трампом, и Байденом.
28 января, 05:07
Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку"На словах в США все поддерживают Украины. Но есть подозрения, что республиканцы ждут ее краха, потому что им нужно, чтобы демократы получили поражение, сравнимое с оставлением Афганистана
Украина рассчитывала, что эта затея приведет к массовому недовольству российского населения и политическому кризису: "Смотрите, какие великолепные итоги у этой операции. Осталось только погнать русских ракетами, и мы победим. А вы тем временем спрячьте нас под омофором НАТО".
Но к тому моменту, как Зеленский приехал в Нью-Йорк, хвастаться перед американцами было уже нечем. Наступление ВСУ забуксовало, перешло в фазу "тяни-толкай", а в промежутке между визитом Зеленского в Нью-Йорк и представлением своего плана в Европе ВС РФ начали громить вторгнувшуюся группировку и освобождать оккупированные территории.
То есть курская операция превратилась для Украины в чемодан без ручки. Если она оттуда выйдет, то нанесет себе политический вред. Если она там останется, то и дальше будет нести бессмысленные потери.
Повторюсь, "план победы" оказался пшиком именно потому, что он создавался в расчете на совершенно другую атмосферу, когда Зеленский бы приехал в Нью-Йорк не как бедный родственник, у которого страна находится в критической ситуации, а как человек, который наносит России серьезные удары. Но ВСУ не выдержали, и этот план накрылся. А так как он уже начал реализовываться, его хоть как-то нужно было представить.
- Южная Корея и Украина сейчас муссируют информацию о якобы отправке северокорейских солдат в зону СВО. Для чего конкретно это делается именно сейчас? Можем ли мы использовать эту информационную кампанию в своих интересах?
- Если мы отбросим различные бирюльки от плана Зеленского, то фактически, он состоит в том, чтобы втянуть западные страны в Третью мировую войну: Украина вступает в НАТО, Запад дает ей гарантии безопасности, Россия эти гарантии не признает, начинается война, страны НАТО втягиваются в эту войну.
Эта затея Украины бесперспективная, но она от нее не отказывается.
Поэтому Зеленский заявляет, что Украина "воюет не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей". Иран и КНДР – главные пугала в этой "оси зла", которую США раскручивали десятилетиями. И Зеленский как бы говорит американцам: "Мы воюем с вашими главными врагами. Ладно, еще Россия. Но Северная Корея и Иран – это враги стран, перед которыми у вас есть конкретные обязательства (Южная Корея и Израиль). Поэтому давайте плечом к плечу бороться с мировым злом".
Я не знаю, почему Украина не додумалась "послать" на фронт иранских военнослужащих, но "северокорейские солдаты уже там" (смеется).
Как мы можем воспользоваться этой информационной кампанией? Мы уже ей пользуемся. Уже есть фотографии, где под Покровском (мы там наступаем) российские солдаты водрузили флаг Северной Кореи. Таким же троллингом занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы позлить нас. Теперь этот же метод используется против нее.
Конечно, киевский режим этого всерьез опасается. Если против Украины будет воевать еще одна страна с большим населением, для нее это будет огромной проблемой. Причем если раньше на Украине говорили о КНДР с большим презрением, то теперь сама Украина превратила Северную Корею в страну, которая, в отличие от США, способна производить для России неограниченное количество оружия и боеприпасов и поставлять бесстрашных солдат, которые по приказу вождя готовы штурмовать позиции людскими волнами.
Я уже не говорю о том, что КНДР – ядерное государство.
Получается, что Украина воюет с тремя ядерными державами (у Ирана ядерное оружие тоже вот-вот появится). Если бы это была правда, то Украине давно пора было бы подумать о капитуляции. Но она использует эти нарративы, чтобы втянуть Запад в прямую войну с Россией.
- У себя в телеграм-канале вы, основываясь на данных ООН и ваших собственных оценках, написали, что в будущем население Украины составит 10-12 миллионов человек с тенденцией к дальнейшему сокращению. Почему вы пришли именно к такому выводу?
- Сначала я расскажу о различиях между расчетами ООН и моими личными оценками.
Первое. ООН предполагает, что в будущем Украина сохранится в прежних границах (включая Донбасс, Крым и Приазовье), а этого явно не произойдет.
Второе. ООН исходит из того, что общая численность населения Украины сегодня составляет 38 миллионов человек. Это весьма завышенная цифра, потому что ООН учитывает всех, у кого когда-то был украинский паспорт.
Третье. В соответствии с пессимистичным прогнозом ООН, в будущем население Украины составит всего 15 миллионов человек. И если ООН в оценках текущей численность украинского населения ошибается на 10 миллионов, то и нижняя планка численности населения станет еще ниже.
Сегодняшняя численность населения Украины – вещь умозрительная и искусственная. Во-первых, не секрет, что только в консульствах Евросоюза находятся более 300 тысяч заявлений об отказе от гражданства. Их настолько много, что их просто не успевают обрабатывать. Во-вторых, речь не идет о гражданах Украины на территории России, где процедура отказа от украинского гражданства вообще отменена (получил российский паспорт, и всё).
Короче говоря, еще несколько миллионов потенциальных граждан Украины фактически таковыми не являются.
Кроме того, ООН не учитывает, что любая остановка боевых действий с отменой запрета на выезд из Украины приведет к повальной эмиграции. Даже если мы не увидим полной капитуляции киевского режима, украинские граждане будут понимать, что через несколько лет война все равно возобновится, поэтому они постараются уехать, чтобы снова не попасть в этот капкан.
Борис Рожин интервью
05:35
Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны ФранцииУкраина сама говорит, что усовершенствование тактики нашей пехоты при взаимодействии с артиллерией и дронами позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее. Мы это видим и по размерам занятых территорий. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности нашей авиации, БПЛА и пехоты
Таким образом, в будущем население территории Украины может составить всего 10 миллионов человек.
О других деталях украинского конфликта - в интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти
 
ИнтервьюУкраинаРоссияКНДРВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденООННАТОВооруженные силы УкраинынаселениедемографияСВОКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
14:37Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
14:08Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США
14:02Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово
14:02"Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе
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