https://ukraina.ru/20250129/1060670159.html

Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 января

Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 января - 29.01.2025 Украина.ру

Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 января

Зеленский умудрился не выйти на самого себя при поиске виновных в бедах Украины. ВСУ продолжают нести большие потери в зонах СВО и КТО. Западная пресса скептически оценивает шансы Киева избежать унижения при "большой сделке" Москвы и Вашингтона

2025-01-29T19:10

2025-01-29T19:10

2025-01-29T19:10

россия

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

ес

упц

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060504597_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fb81c61b8467a24a7d0aca77e573803a.jpg

Владимир Зеленский продолжил искать виноватых в бедах Украины под своим управлением, затянувшимся после окончания срока президентских полномочий. В этих поисках он вышел на Джо Байдена, о чём и рассказал американскому телеканалу Fox News.Зеленский пожаловался телезрителям США на Байдена, который якобы недооценивал исходящую от России опасность для Украины накануне СВО. Ранее этот же телеканал сообщал о вероятность скорого обострения конфликта с перспективой боевых действий, ссылаясь на данные разведки США. Зеленский предпочёл умолчать о том, как он накануне СВО отреагировал на эти сообщения из Вашингтона.В интервью Зеленский пожаловался и на Евросоюз, который, по его словам, тоже не спешил с помощью, поглядывая на США как лидера "коллективного Запада"."Параллельно с этим я спрашивал страны Европейского Союза, и они не могли сделать этого без одобрения Соединенных Штатов. Потому что они всегда смотрят на лидера –Соединённые Штаты. Поэтому во время большого вторжения украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались в одиночку", – поведал Зеленский.При этом он заметил, что нынешний президент США Дональд Трамп якобы может заставить Владимира Путина прекратить боевые действия. По мнению Зеленского, для этого 47-му президенту США необходимо проявить волю.Ещё один инфоповод для политического скандала подбросил бывший обозреватель упомянутого телеканала Такер Карлсон. Накануне он рассказал о том, как администрация Байдена якобы планировала покушение на президента России. При этом среди замышлявших убийство журналист назвал главу Госдепа США (на то время) Энтони Блинкена.Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин оказался в числе тех, кто склонен верить угрозам убийства. На пленарном заседании в Государственной Думе спикер прокомментировал откровения Карлсона и указал на последствия деяния, имеющего в уголовном праве США конкретные санкции."Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого", – заявил Володин.По его мнению, молчание официального Вашингтона, отсутствие опровержений со стороны Байдена и Блинкена негативно характеризует представителей политического класса США."Недопустимо, чтобы такие вопросы обсуждались на государственном уровне с участием госсекретаря, президента Соединённых Штатов Америки. Это о чем говорит? Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Сутки прошли с момента заявления Такера Карлсона, а они молчат. Ни Блинкен не опровергает, ни Байден", – возмутился Володин.Скандальные откровения Зеленского и Карлсона не могли отвести внимание общественности от реалий на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Разгром украинского гарнизона в Великой Новосёлке на западе ДНР стал очередным поражением военно-политического руководства Украины."Режим Зеленского сознательно погубил гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке, запретив им отступать и сдаваться в плен, хотя только запросов об отходе на новые позиции было не менее четырёх", – заявил РИА "Новости" председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.По мнению Рогова, у киевского режима была возможность спасти солдат из 110-й бригады, однако этого не было сделано в политических целях, в угоду Западу. Он также рассказал, что украинские военнослужащие в Великой Новосёлке маскировались под гражданских и пытались выдать себя за местных."Как сообщают местные жители, в момент уничтожения и разгрома бригады ВСУ резко появилось множество людей в гражданской одежде, которые в посёлке раньше не были замечены, а в некоторых из них узнавались оккупанты из ВСУ", – рассказал Рогов.Западная пресса также обратила внимание на этот населённый пункт. В частности, газета The New York Times со ссылкой на аналитика из компании Black Bird Group Паси Паройнена отметила многочисленные жертвы ВСУ при освобождении российской армией Великой Новосёлки.Паройнен отметил, что при отступлении ВСУ надо было пересечь реку без мостов и пройти более километра по затопленной равнине. Таким образом, отметил он, у украинских военнослужащих почти не было шансов спастись.Потери ВСУ умножались и на других участках СВО. Армия России продвигалась и с боями занимала новые населённые пункты. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка, сообщило Минобороны РФ. При этом противник потерял до 520 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Курская область стоила ВСУ почти 56 тысяч потерь в живой силе, констатировали в Минобороны РФ. За сутки потери ВСУ на этом участке составили более 420 военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.В Белгородской области, где также объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО), целенаправленной атаке ВСУ подверглась бригада скорой помощи."Сегодня ночью скорая выехала на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему в результате атаки дрона. Пока медики оказывали помощь, нацисты прицельно атаковали машину скорой при помощи БПЛА", – рассказали в Минздраве РФ.Пострадали спецмашина и оборудование, медики остались живы. Меньше повезло мирным жителям ДНР, которых украинские военнослужащие продолжали атаковать всеми видами оружия, включая крупнокалиберную артиллерию. Дроны и тяжёлые вооружения на Украину поставляют страны-члены НАТО.О военных преступлениях вооружённых формирований Украины в ходе СВО рассказали 29 января участники пресс-конференции, представивших книгу "Военные преступления киевского режима. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 2023-2024 гг." подготовленная Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, содержит показания более тысячи пострадавших и свидетелей, которые стали жертвами действий киевского режима на территории Курской области, Донецкой Народной Республики (ДНР) и других регионов России. Авторы издания, Максим Григорьев и Дмитрий Саблин, подчеркнули, что собранные материалы свидетельствуют о систематических и целенаправленных преступлениях против мирного населения.В частности, председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев, заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают массовые убийства мирных граждан, включая расстрелы из стрелкового оружия, артиллерийские обстрелы жилых кварталов и госпиталей, а также уничтожение машин с женщинами и детьми, пытающимися эвакуироваться."Восточный фронт" – термин из сводок гитлеровской Германии периода Великой Отечественной войны, активно применяется не только киевскими пропагандистами. Он также в ходу у прессы ФРГ, озадаченной перспективами украинской армии.Например, немецкая газета Handelsblatt в размышлениях о перспективах ВСУ на "восточном фронте" обратила внимание на назначение командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"."Украинцам не стоит питать иллюзий, что огромные проблемы на восточном фронте просто исчезнут с приходом более способного командира", – констатировала газета в связи с назначением Драпатого.Издание указало на известные проблемы ВСУ в зоне СВО, акцентировав внимание на нехватку живой силы. При этом отмечена коррупция, которая препятствует перманентной мобилизации и нерешённые оргвопросы, которые мешают личному составу "Хортицы" проявить себя.По оценкам немецкого издания, у Драпатого мало времени, чтобы исправить ситуацию. Судя по другим публикациям этой газеты, успеть следует до начала переговоров, о которых уже высказались Дональд Трамп и Владимир Путин.Оценивая перспективы переговоров Москвы с Киевом в контексте СВО, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 29 января напомнил, что накануне президент России дал исчерпывающую характеристику нынешнего момента и полномочий властей Украины."Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях. Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", – выразил мнение Медведев.Он считает, что Зеленский будет всячески тянуть с переговорами и посылать 18-летних украинцев на войну, которую до сих пор официально не объявляли. Тем не менее термин в ходу – как и "восточный фронт", как и "союзники" – таковыми Киев называют государства, с которыми официально в союзнических отношениях не состоит.РПЦ 29 января рассказала о храмах в новых регионах, требующих восстановительных работ. С докладом на эту тему перед участниками на конференции в рамках Международных Рождественских образовательных чтений выступил председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин)."За период с июня 2022 года по настоящий день финансово-хозяйственным управлением формируется список разрушенных и требующих ремонтных работ храмов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В настоящее время полный список храмов, который мы можем идентифицировать, и где можно проводить работы, где линия фронта отошла уже, это 209 храмов. По состоянию на декабрь на 2024 года на 40 объектах работы полностью завершены", – сообщил митрополит.Гонения на УПЦ тем временем продолжались на подконтрольной Киеву территории. Союз православных журналистов сообщил, что Нацполиция Украины предъявила "подозрения" (обвинения) в хулиганстве четырём защитникам Архангело-Михайловского кафедрального собора в Черкассах. В октябре храм был захвачен бандитами в интересах раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом были избиты служители церкви, среди которых митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, а также были похищены ценности – в том числе приходская касса. Местные власти поддержали рейдеров. Формально было возбуждено дело о хулиганстве, по которому теперь привлекают не захватчиков православного храма, а защитников – в том числе двух священников канонической УПЦ.Дефицит внешней торговли Украины по итогам 2024 года достиг максимальных $29 млрд, констатировало агентство РИА "Новости" по итогам анализа данных местной статслужбы."Крупнейший дефицит у Украины сформировался в торговле с Китаем – 12 миллиардов долларов. С США он составил 2,6 миллиарда долларов, с Германией – 2,5 миллиарда, а с Польшей – 2,3 миллиарда, а с Турцией – 2 миллиарда, – сказано в публикации. – В то же время самый большой профицит сложился во внешней торговле с Испанией - 2 миллиарда долларов. Выше 1 миллиарда долларов он был еще с Египтом (1,4 миллиарда) и Нидерландами (1,1 миллиарда)".Молдавия под руководством румынской гражданки Майи Санду демонстрирует не лучшие результаты, констатировали местные оппозиционеры. Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своём телеграм-канале обратил внимание на стремительное наращивание госдолга правящей партией "Действие и солидарность"."На кредитную иглу республику подсадили именно ПДС. С тех пор, как они захватили власть, они получили $3,15 млрд. Из-за их преступной политики госдолг вырос аж на 82%", – отметил Лунгу.Санду тем временем пыталась решить проблему поставок газа в Молдавию. Киев отключил от газоснабжения эту республику с начала января вместе с ПМР и потребителями российского газа в ЕС. Официальный Кишинёв обвинил в произошедшем Москву и запросил помощь у Еврокомиссии, как страна-участник программы ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство".Западная пресса мало обращает внимания на проблемы Молдавии и даже таких членов ЕС, как Словакия, страдающих от политики Киева. Медиахолдинги сосредоточены на "большой сделке", которую Трамп может предложить Путину.Зеленский пытается убедить сограждан в том, что Трампу якобы выгодно принудить Путина к миру на условиях нынешнего руководства Украины. Британская пресса отмечает, что для таких ожиданий нет оснований и Россия вполне в состоянии удержать выгодные для себя переговорные позиции в предстоящем комплексном соглашении с Вашингтоном. Важную роль в этом, как отмечали ранее в Москве, играют "реалии на земле" – то есть на поле боя, на котором победить Россию так долго мечтал в бытность главой дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мало оснований полагать, что прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время. Путин вступит в переговоры, уверенный в своей неминуемой победе, независимо от того, сколько времени это займёт", — констатировал автор британского издания Spectator.По мнению автора влиятельного издания, у Зеленского всё меньше шансов избежать унижения в финале СВО.Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела контекст в публикации Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное

https://ukraina.ru/20250129/1060646402.html

https://ukraina.ru/20250129/1060661307.html

https://ukraina.ru/20250129/1060653815.html

https://ukraina.ru/20250129/1060652412.html

https://ukraina.ru/20250129/1060666451.html

россия

украина

сша

днр

британия

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, упц, владимир путин, вячеслав володин, всу, потери всу, кто, сво, днр, рпц, гонения, репрессии, храм, церковь, военные преступления, владимир рогов, новые регионы, переговоры, британия, молдавия, восточное партнерство, валерий залужный, эксклюзив, мирные жители