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Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное

Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное - 29.01.2025 Украина.ру

Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное

Госдума обратится в конгресс США и ООН с требованием расследовать слова американского журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на российского лидера Владимира Путина. Об этом 29 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента

2025-01-29T15:23

2025-01-29T15:23

2025-01-29T16:15

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Председатель ГД РФ Вячеслав Володин отметил, что по законам США покушение на президента РФ может грозить электрическим стулом.Эксперты отмечают, что новой администрации США было бы выгодно расследовать заявление Карлсона, однако предстать перед судом Байдену все равно не грозит: президентская неприкосновенность.То же самое касается и сына бывшего лидера страны - Хантера Байдена. Перед уходом из Белого дома его отец помиловал своего наследника по делу об обращении с оружием, за неуплату налогов, а также за любое потенциальное федеральное правонарушение, совершенное им в течение последних 11 лет.Между тем, в числе первых указов Трампа в его второй президентский срок оказалось требование расследовать деятельность более полусотни сотрудников ЦРУ во время президентских выборов 2020 года. Новый американский лидер уверен, что в спецслужбе сознательно распространяли ложь о ноутбуке Хантера Байдена, действуя против национальных интересов США. В ЦРУ продолжают утверждать, что публикация переписки Хантера Байдена о его украинских делах - это "российская операция".Также новый президент распорядился лишить доступа к секретной информации 51 бывшего сотрудника разведывательных служб, которые, по мнению Трампа и поддержали "вводящую в заблуждение" кампанию Байдена.Американское издание Associated Press назвало эти действия Трампа его желанием отомстить противникам-демократам и их сторонникам из ЦРУ за старые обиды.Сам Трамп, комментируя вопрос журналистов, собирается ли он привлекать к уголовной ответственности своего предшественника, ответил, что оставит это решение на усмотрение конгресса."Я прошел через четыре года ада из-за этой мерзости [расследования], с которой нам пришлось иметь дело. Я прошел через четыре года ада. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг, и я выиграл, но я прошел через это тяжелым путем. И, действительно, трудно сказать, что им не следует проходить через все это", - сказал Трамп.На уточняющий вопрос, хотел бы он, чтобы конгресс расследовал деятельность Байдена, новый лидер США ответил: "Я думаю, мы позволим конгрессу принять решение".Накануне американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера Владимира Путина."Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", - сказал Карлсон, добавив, что команда Байдена пошла на такое, чтобы создать для себя "защитный экран" в виде хаоса, однако это - "безумие".Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США покушения на президента России прямым путем к началу ядерной войны."Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого - преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он, добавив, что "возможное участие госсекретаря и президента США в обсуждении покушения на Путина говорит о том, что что во главе Америки стоят убийцы и бандиты".Володин резюмировал, что слова Карлсона должны стать основанием для разбирательств, а Байден и Блинкен - привлечены к ответственности.В то же время, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, никаких доказательств якобы планировавшегося покушения американский журналист не представил. Между тем, летом прошлого года появились сообщения о том, что покушения на президента РФ Владимира Путина готовились Киевом. Об этом, в частности, заявлял руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*. В МИД РФ тогда отметили, что в Кремле не сомневались в том, что подобные преступления планировались, и предположили, что готовились они при непосредственном участии "англосаксонских хозяев киевского режима".Другие детали истории - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Блинкен пытался убить Путина. Что стоит за резонансным заявлением Карлсона.* Внесен в список террористов и экстремистов.

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новости, сша, россия, америка, владимир путин, хантер байден, такер карлсон, госдума, цру, покушение