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"Мир через силу" в действии: США искажают суть конфликта на Украине, но Путин всё разъяснил

"Мир через силу" в действии: США искажают суть конфликта на Украине, но Путин всё разъяснил - 29.01.2025 Украина.ру

"Мир через силу" в действии: США искажают суть конфликта на Украине, но Путин всё разъяснил

Соединённые Штаты ратуют за скорейшее завершение украинского кризиса, но для этого готовы оказывать давление на Россию, которая как раз-таки открыта для миротворческого процесса, в отличие от Владимира Зеленского, только накаляющего обстановку

2025-01-29T18:14

2025-01-29T18:14

2025-01-29T18:14

эксклюзив

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

сша

санкции

переговоры

марко рубио

каллас кая

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"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио согласились с необходимостью продолжать оказывать максимальное давление на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине", – рассказал на условиях анонимности агентству Bloomberg европейский чиновник, знакомый с содержанием телефонного разговора политиков.Срок действия ограничительных мер ЕС истекал 31 января, но государства-члены сообщества 27-го числа продлили их ещё на полгода, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать инициативу из-за остановки Украиной транзита российского газа через свою территорию. Рубио это решение приветствовал, как отмечено в заявлении Госдепартамента по итогам переговоров с Каллас.Желание добиться наконец справедливого и устойчивого мира на Украине – похвально, правильное желание, но можно ли достичь этой цели при помощи антироссийских санкций?И США, и ЕС регулярно вводят граничительные меры в отношении РФ уже более 10 лет. Это, безусловно, не могло пройти бесследно для России, но подорвать её национальную экономику, загнать в изоляцию на международной арене, в чём и была задумка, не удалось. Незадолго до ухода, 10 января, предыдущая американская администрация ввела санкции против топливно-энергетического комплекса РФ, однако, по оценке Bloomberg, они не привели к сокращению экспорта нефти. Наоборот, его объём только вырос с тех пор за счёт наращивания отгрузок из терминалов, расположенных в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на балтийском побережье."Разумеется, и Соединённые Штаты Америки, и европейцы пытаются вот этими незаконными рестрикциями возводить препоны для осуществления наших торговых сделок в области энергоресурсов, энергоносителей. Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать работать", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 29 января.Элементарная логика говорит о том, что принуждать к миру на Украине посредством ужесточения санкции (если всё-таки вводить их) нужно того, кто достижению мира препятствует. Россия ли это? Накануне всё точки над i в этом вопросе поставил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину."Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему, что люди в ЛНР и ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и всё, на этом всё закончится: никаких боевых действий, никакой войны. Нет, "будем воевать". Тем не менее на переговоры сразу же согласились. Это было в конце февраля 2022 года", – сказал глава государства.Затем представители двух стран провели встречи в Белоруссии, а позже – в Турции. В конце марта российская сторона получила из Киева бумагу за подписью председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, возглавлявшего правительственную делегацию Украины на переговорах."И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля, но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я сказал: "Да, и что нужно сделать?". "Нужно отвести войска от Киева". Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен. На протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, а делали совершенно другое. Тем не менее, исходя из соображений недопущения серьёзного кровопролития, серьёзной войны, мы всё-таки на это согласились и в конец марта начали вывод войск из-под Киева", – заявил Путин.Хронология событий в тот период имеет крайне важное значение. Владимир Зеленский недавно, объясняя своё решение ввести запрет на переговоры с российским лидером, утверждал, что был вынужден пойти на этот шаг, чтобы бороться с сепаратизмом в стране и пресечь попытки теневых переговоров, потому что в тот момент ВС РФ стояли на подступах к Киеву.Однако Путин наглядно доказал несостоятельность этой версии: в конце марта Россия начала вывод своих войск из Киевской области и завершила его 4 апреля 2022 года, проект мирного соглашения в Стамбуле был согласован 15 апреля, а указ о запрете на переговоры Зеленский подписал в конце сентября. Вступил в силу он 4 сентября, т.е. через полгода."Поэтому говорить о том, что запрет на переговоры был введён, когда российские войска стояли под Киевом, совершенно некорректно! По таким серьёзным вопросам пытаться вводить в заблуждение своё общество, мировое сообщество минимум некорректно. Это просто лишний раз подчёркивает, с кем мы имеем дело", – подчеркнул Путин.Вечером 15 апреля или утром следующего дня Москва передала в Киев, что готова подписывать этот документ, несмотря на спорные моменты, на которые обращали внимание МИД РФ и другие органы власти.Там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов, Путин согласился, но вдруг Киев сообщил, что берёт недельную паузу, чтобы посоветоваться со своими союзниками."Они посоветовались. Как известно, приехал господин Джонсон – тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну. А собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причём достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну. Честно говоря, мы сразу получили сигналы из Киева, как нам сказали тогда: теперь будем воевать до последнего украинца, вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать", – напомнил президент РФ.Таким образом, наступление мира на Украине практически сразу после начала СВО сорвала сама Украина, чей суверенитет, по словам Путина, равен практически нулю, по указке Запада, а наказывать санкциями за эскалацию ситуации теперь собираются Россию.О сути конфликта высказался и Зеленский, причём сделал это на американском телевидении да ещё и на прореспубликанском Fox News, так любимом нынешним президентом США Дональдом Трампом. Хотя раньше он, в период правления президента-демократа Джо Байдена, предпочитал продемократические СМИ.Он посетовал, что перед началом СВО, когда российские войска скапливались у границ Украины, просил Байдена принять превентивные меры – ввести антироссийские санкции и дать Киеву оружие, – Белый дом ответил, что это возможно только в случае вторжения России."Параллельно с этим я спрашивал страны Европейского союза, и они не могли сделать этого без одобрения Соединённых Штатов. Поэтому они всегда смотрят на Соединённые Штаты как на лидера. Поэтому во время большого вторжения украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались в одиночку", – продолжил Зеленский.Быстро же сменилась риторика украинского лидера после ухода Байдена из власти, а ведь совсем недавно называл его "дорогим Джо" и представлял как большого друга Украины. Времена меняются: хозяин Белого дома ныне другой, соответственно, и выражаться нынче приходится иначе.Что было, то прошло. Сорвали весной 2022 года мирный процесс, возобновить его можно и сейчас, главное было бы желание. А его-то и нет.Путин в своём интервью заявил, что если Зеленский хочет принимать участие в переговорах, то готов выделить людей, которые эти переговоры будут вести. Вопрос заключается в окончательном подписании документов: "здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости, всё должно быть отточено" – поскольку нелегитимный президент Украины делать этого не может, он даже не может отменить свой запрет на переговоры, такое право, согласно Конституции Украины, имеет председатель Верховной Рады, отметил президент РФ, юрист по образованию."Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Пока мы такого желания просто не видим", – констатировал Путин.Зеленский же вместо того, чтобы сделать шаг навстречу после слов российского лидера о готовности возобновить переговоры для урегулирования конфликта, наоборот, сделал нелицеприятный выпад в сторону президента РФ."Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает всё, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной", – заявил Зеленский.Боится переговоров человек, который сказал, что готов назначить уполномоченных для этого лиц, раз лично с ним Зеленскому, по его же собственному указу, запрещено вести диалог? "А логика где?", так и хочется воскликнуть.Западные эксперты и СМИ всё чаще призывают украинские власти сесть за стол переговоров и завершить конфликт мирным путём, тем более на фоне неудач ВСУ на фронте. Вот, например, американский журнал The National Interest написал 27 января: "Расчёт кажется слишком простым. У России больше ресурсов и больше людей, а у Украины их, наоборот, не хватает, поэтому Зеленский должен отказаться от стремления контролировать Донбасс и заключить перемирие".Новая американская администрация во главе с Трампом в своих заявлениях постоянна: хотим мира на Украине и точка, но в своих действиях демонстрирует приверженность исключительно силовому подходу. Так, источники портала Axios сообщили о передаче Соединёнными Штатами на текущей неделе, т.е. после вступления Трампа в должность, порядка 90 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, хранившихся на складах в Израиле, власти которого вывели систему Patriot из эксплуатации. Это крупнейшая поставка вооружений из Израиля Киеву с начала СВО.Вот она, стратегия "мир через силу" в действии. А действенна ли она?Читайте также материал Евгении Кондаковой Трампа рано записывать в миротворцы, он может обострить ситуацию. Что стоит за заморозкой помощи Украине

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эксклюзив, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, сша, санкции, переговоры, марко рубио, каллас кая, ес