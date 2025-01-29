https://ukraina.ru/20250129/1060659550.html

Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти

Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти - 29.01.2025 Украина.ру

Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2025-01-29T16:30

2025-01-29T16:30

2025-01-29T16:33

эксклюзив

спецоперация

россия

донецкая народная республика

оскол

вооруженные силы украины

часов яр

дзержинск (торецк)

славянск

краматорск

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За последнее время армия России освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречное на правом берегу Оскола. Эти успехи позволят нам сделать следующее.После освобождения Великой Новоселки и Курахово наше наступление на западе ДНР выглядит наиболее перспективно. Судя по всему, ВС РФ сейчас не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а двигаться в степи Днепропетровской области. Правда, нас там будут ждать оборонительные рубежи, которые ВСУ строили в последние месяцы (потому они так дрались за каждый населенный пункт в западном Донбассе).Что касается Двуречного, то мы реализуем план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если мы займем северную часть самого Купянска на правом берегу, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом берегу.Если говорить о других второстепенных направлениях, то поступают сообщения о скором падении Дзержинска (Торецк) и Часов Яра.Торецк действительно близок к освобождению. Даже западные источники признают, что нам осталось совсем-чуть. Бои за него шли очень долго и ожесточенно, город сильно пострадал. Но основную задачу мы выполнили – мы создали буфер безопасности для Горловки.В Часов Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но наши ребята никуда не должны спешить, потому что городские бои очень тяжелые. Любой современный город – это лабиринт железобетонных зданий и подземных коммуникаций. Это серьезная крепость. Нашим войскам удобнее наступать на западе ДНР, потому что там поля и противник не может укрыться в плотной застройке.Самое главное, что после падения этих двух городов боевые действия переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию. Торецк и Часов Яр запирали выход к ней, а обойти их нельзя было.А так, повторюсь, наиболее перспективно наше наступление на западе ДНР.В целом ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Нам бы хотелось, чтобы процесс шел быстрее, но несколько квадратных километров мы занимаем каждый день. Наше наступление развивается как наводнение, которое нельзя остановить.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20250128/1060632061.html

россия

донецкая народная республика

оскол

часов яр

дзержинск (торецк)

славянск

краматорск

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, донецкая народная республика, оскол, вооруженные силы украины, часов яр, дзержинск (торецк), славянск, краматорск