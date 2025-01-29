Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти - 29.01.2025 Украина.ру
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Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти
Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти - 29.01.2025 Украина.ру
Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-01-29T16:30
2025-01-29T16:33
эксклюзив
спецоперация
россия
донецкая народная республика
оскол
вооруженные силы украины
часов яр
дзержинск (торецк)
славянск
краматорск
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За последнее время армия России освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречное на правом берегу Оскола. Эти успехи позволят нам сделать следующее.После освобождения Великой Новоселки и Курахово наше наступление на западе ДНР выглядит наиболее перспективно. Судя по всему, ВС РФ сейчас не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а двигаться в степи Днепропетровской области. Правда, нас там будут ждать оборонительные рубежи, которые ВСУ строили в последние месяцы (потому они так дрались за каждый населенный пункт в западном Донбассе).Что касается Двуречного, то мы реализуем план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если мы займем северную часть самого Купянска на правом берегу, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом берегу.Если говорить о других второстепенных направлениях, то поступают сообщения о скором падении Дзержинска (Торецк) и Часов Яра.Торецк действительно близок к освобождению. Даже западные источники признают, что нам осталось совсем-чуть. Бои за него шли очень долго и ожесточенно, город сильно пострадал. Но основную задачу мы выполнили – мы создали буфер безопасности для Горловки.В Часов Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но наши ребята никуда не должны спешить, потому что городские бои очень тяжелые. Любой современный город – это лабиринт железобетонных зданий и подземных коммуникаций. Это серьезная крепость. Нашим войскам удобнее наступать на западе ДНР, потому что там поля и противник не может укрыться в плотной застройке.Самое главное, что после падения этих двух городов боевые действия переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию. Торецк и Часов Яр запирали выход к ней, а обойти их нельзя было.А так, повторюсь, наиболее перспективно наше наступление на западе ДНР.В целом ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Нам бы хотелось, чтобы процесс шел быстрее, но несколько квадратных километров мы занимаем каждый день. Наше наступление развивается как наводнение, которое нельзя остановить.
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20250128/1060632061.html
россия
донецкая народная республика
оскол
часов яр
дзержинск (торецк)
славянск
краматорск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, донецкая народная республика, оскол, вооруженные силы украины, часов яр, дзержинск (торецк), славянск, краматорск
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Донецкая Народная Республика, Оскол, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Дзержинск (Торецк), Славянск, Краматорск

Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти

16:30 29.01.2025 (обновлено: 16:33 29.01.2025)
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Поликарпов: СВО
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
За последнее время армия России освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречное на правом берегу Оскола. Эти успехи позволят нам сделать следующее.
Михаил Поликарпов интервью
14 июня 2024, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
После освобождения Великой Новоселки и Курахово наше наступление на западе ДНР выглядит наиболее перспективно. Судя по всему, ВС РФ сейчас не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а двигаться в степи Днепропетровской области. Правда, нас там будут ждать оборонительные рубежи, которые ВСУ строили в последние месяцы (потому они так дрались за каждый населенный пункт в западном Донбассе).
Что касается Двуречного, то мы реализуем план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если мы займем северную часть самого Купянска на правом берегу, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом берегу.
Если говорить о других второстепенных направлениях, то поступают сообщения о скором падении Дзержинска (Торецк) и Часов Яра.
Торецк действительно близок к освобождению. Даже западные источники признают, что нам осталось совсем-чуть. Бои за него шли очень долго и ожесточенно, город сильно пострадал. Но основную задачу мы выполнили – мы создали буфер безопасности для Горловки.
В Часов Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но наши ребята никуда не должны спешить, потому что городские бои очень тяжелые. Любой современный город – это лабиринт железобетонных зданий и подземных коммуникаций. Это серьезная крепость. Нашим войскам удобнее наступать на западе ДНР, потому что там поля и противник не может укрыться в плотной застройке.
Самое главное, что после падения этих двух городов боевые действия переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию. Торецк и Часов Яр запирали выход к ней, а обойти их нельзя было.
А так, повторюсь, наиболее перспективно наше наступление на западе ДНР.
В целом ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Нам бы хотелось, чтобы процесс шел быстрее, но несколько квадратных километров мы занимаем каждый день. Наше наступление развивается как наводнение, которое нельзя остановить.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Вчера, 16:18
Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позицийЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияДонецкая Народная РеспубликаОсколВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрДзержинск (Торецк)СлавянскКраматорск
 
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Заголовок открываемого материала
16:30Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти
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