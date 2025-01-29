https://ukraina.ru/20250129/1060652412.html

Шариков победил: в Киеве снесли памятник академику Павлову

Шариков победил: в Киеве снесли памятник академику Павлову - 29.01.2025 Украина.ру

Шариков победил: в Киеве снесли памятник академику Павлову

В Киеве демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии, физиологу Ивану Павлову. Он находился на территории Александровской больницы.

2025-01-29T14:29

2025-01-29T14:29

2025-01-29T14:29

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Другая известная больница в Киеве – психиатрическая – носит имя Павлова и по-простому называется "павловка". На территории этой больницы расположена Кирилловская церковь, стены которой расписывал сам Врубель. Все эти объекты, имена, названия так или иначе связаны с Россией общей историей. Начатая уже давно на Украине борьба с памятниками (сначала декоммунизировали Ленина по всей стране – от главного монумента на Бессарабке до маленьких гипсовых бюстов в самой захолустной деревушке) быстро дошла до крайности. Список пополнили Ватутин, Пушкин, Екатерина Вторая, Булгаков… Вымарывают и отменяют не только политических деятелей, но и всемирно известных писателей, художников, учёных. Так что Павлов в данном случае не исключение, а очередной объект на пути запущенного в 2014 году конвейера. Кстати, памятники сносят-то, а вот заменить их некем. Постамент от Ленина стоит пустым вот уже 11 лет. И не он один.Журналист Кирилл ШуликаВ Киеве, как пишут, снесли памятник физиологу, нобелевскому лауреату Ивану Павлову. Собственно, вот вам ярчайший пример того, что украинство не состоялось как проект. Пример того, почему из страны уехала четверть населения, в армию ловят с водолазами в Тисе, а процент желающих вернуться неуклонно идет вниз. Нацбилдинг - это не про снос памятников Пушкину, Высоцкому и Павлову, которые не имеют никакого отношения к происходящим событиям, их вина только в том, что они русские и работали в России. И проблема даже не в том, что на Украине велика доля русскоязычного населения и даже президент чище по-русски говорит, чем по-украински. Проблема в том, что если вы сносите памятники, вы уже сдались. И люди это понимают. Им говорят, что Украина победит Россию и Путина, а видят они, как побеждают памятники Пушкину, Высоцкому и Павлову. То есть реальность не соответствует ожиданиям, а, значит, в армию будут ловить водолазы. Я считаю очень правильным, что в России не трогают памятник Тарасу Шевченко и Лесе Украинке, на месте стоит гостиница "Украина" и Киевский вокзал. Они не мешают, это раз, да и показывают наше многообразие, это два. Ну а три, зачем воевать с памятниками?Повторю, это слабость. Буквально, как в школе. Когда у тебя проблема в коммуникации с одноклассником, а ты не пытаешься с ним поговорить ну или подраться, а топишь его портфель в унитазе, не понимая, что портфель тут совершенно ни при чем. Причем, как правило, подраться и утопить портфель, это - разные люди.Народный депутат Макс БужанскийПроблема нашей страны не в том, что снесли памятник академику Павлову. А в том, что 80% граждан понятия не имеют, кто он такой, и чем этот памятник заслужил. Дыра в образовании всегда больше дыры от постамента.Нам нужен памятник Сизифову Труду. Добротный такой монолит, немыслимого веса, грушевидной формы. Чтобы мы каждый день могли решать его снести, брались за дело, прилагали все силы, наклоняли к вечеру на один бок, расходились по домам усталые, но довольные, чтобы добить его утром, а с утра обнаруживали вернувшимся в прежнее положение. И всё по новой, осознание боли при мысли о том, что всё из-за него, короткий, получасовый разгон по сетям методичек о преступлениях Сизифа, молниеносное решение Киевсовета о сносе, и задорный рев бульдозеров, упирающихся ковшами в глыбу. Надо что-то решать с этим, военачальники и поэты закончились, а на павловых долго ехать не сможем, нужно что-то стабильное, на века вдохновленной борьбы.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*Торжество шариковщины вышло на новый этап: на Украине начали сносить памятники Нобелевским лауреатам. Сегодня - Ивану Павлову, гениальному физиологу. Все очень просто: или мы снесем их, или они разрушат Украину окончательно. У нас два врага: Путин и местные швондеры. Местные опаснее, они нас обезоруживают перед Путиным.Проголосуйте за меня, я от них оставлю только музей - Музей Шариков.Экономист Алексей КущЗнаете, в чем отличие Казахстана от нас? На Украине я пишу о необходимости создания ядерного кластера, наверное, лет восемь точно. За это время добычу урана на Украине убили в ноль. ВостГок практически остановился и эта проблема возникла еще до войны. О строительстве производств ТВЭЛ вообще никто не заикался.Тем временем в Казахстане Токаев заявил о создании в стране полноценного ядерного КЛАСТЕРА. Речь идет о развитии добычи урана, строительстве первой в республике атомной станции. Ранее анонсировался запуск производства ТВЭЛ совместно с китайцами. В планах и обогащение урановой руды до уровня ядерного концентрата.Зато Украине и четыре атомных станции досталось готовых, и фундаментальная наука была, и частично производство оборудования и ВостГок. Но что мы обсуждаем сейчас? Снос памятника в Киеве гениальному физиологу Павлову, лауреату Нобелевской премии. Вот уж воистину, для успеха не обязательно родиться богатым.... Принцип верен и в отношении отдельных людей, и в отношении отдельных стран.Общественный деятель Татьяна ПопПишут, что в столице Незалежностана случилась новая перемога – снесли памятник русскому ученому, нобелевскому лауреату Павлову (да-да, тому, что изучал рефлексы собак и, вероятно, вдохновил выдающегося киевлянина Булгакова на создание образа профессора Преображенского из "Собачьего сердца"). Знакомые киевляне по этому поводу уже шутят, что коллективный Шариков, наконец, победил и осталось как-то патриотично переименовать главную психбольницу, носящую имя этого ученого, чтобы наступило европейское счастье. Впрочем, "Павловка", как эта психушка называется в народе, и так занимается явно не теми пациентами. К примеру, в киевской мэрии очередной вандализм объяснили декоммунизацией, дерусификацией и "имперским нарративом" одновременно – ну не шиза ли? На уровне повыше все еще запущенней. Рада вчера полдня в СМИ опровергала, сказал Буданов*, что украинскому проекту каюк к лету, или не сказал. Суть сказанного, видимо, не оспаривают. А Зеленский, отправившийся в Освенцим по улице Бандеры, к вечеру в интервью итальянскому СМИ вновь сожалел, что у него нет ядерки и просился в НАТО. То есть, почти три года СВО клоуна не впечатлили и не протрезвили, требует "продолжать банкет" до последнего украинца. А общем, "разруха не в клозетах, а в головах", и головы эти глубоко больны.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЗападная Украина за минувшую неделю: Советских воинов выбрасывают из могил, за русскую музыку судят

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