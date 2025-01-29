https://ukraina.ru/20250129/1060657690.html

Могут ли быть гарантии и кто будет управлять территориями Украины? Ищенко о страховке для России

Могут ли быть гарантии и кто будет управлять территориями Украины? Ищенко о страховке для России - 29.01.2025 Украина.ру

Могут ли быть гарантии и кто будет управлять территориями Украины? Ищенко о страховке для России

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 01:09 - О гарантиях по Украине со стороны Запада; 07:30 - О результатах... Украина.ру, 29.01.2025

2025-01-29T15:52

2025-01-29T15:52

2025-01-29T15:52

украина

китай

сша

ростислав ищенко

иосиф сталин

ес

нато

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 01:09 - О гарантиях по Украине со стороны Запада; 07:30 - О результатах Венского Конгресса 1815 года; 11:55 - О решении Сталина передать Польше Белосток; 19:57 - О влиянии религиозных и национальных общин на власть; 24:59 - Об экономической войне между Китаем и США; 29:02 - Об общественно-политическом образовании на месте Украины; 44:17 - О выгодах для США от конфликта на Украине; 52:46 - О готовности Европы к войне с Россией; 1:00:51 - Стоит ли вводить политическую службу? #Ищенко #переговоры #Украина #гарантии #безопасность #договор #Россия #РФ #Путин #США #Польша #аккупанты #Белосток #война #Белоруссия #УССР #Беларусь #СССР #ВосточнаяПруссия #история #территории #Германия #Галиция #Сталин #Юг #границы #нации #религии #государство #коммунизм #управление #СВО #спецоперация #выборы #Трамп #Китай #КНР #ТихийОкеан #вооружение #ВПК #торг #экономика #политика #Европа #Евросоюз #Франция #армия #фронт #ЕС #конгресс #НАТО #служба #Кремль ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, китай, сша, ростислав ищенко, иосиф сталин, ес, нато, видео