Могут ли быть гарантии и кто будет управлять территориями Украины? Ищенко о страховке для России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
01:09 - О гарантиях по Украине со стороны Запада;
07:30 - О результатах Венского Конгресса 1815 года;
11:55 - О решении Сталина передать Польше Белосток;
19:57 - О влиянии религиозных и национальных общин на власть;
24:59 - Об экономической войне между Китаем и США;
29:02 - Об общественно-политическом образовании на месте Украины;
44:17 - О выгодах для США от конфликта на Украине;
52:46 - О готовности Европы к войне с Россией;
1:00:51 - Стоит ли вводить политическую службу?
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01:09 - О гарантиях по Украине со стороны Запада;
07:30 - О результатах Венского Конгресса 1815 года;
11:55 - О решении Сталина передать Польше Белосток;
19:57 - О влиянии религиозных и национальных общин на власть;
24:59 - Об экономической войне между Китаем и США;
29:02 - Об общественно-политическом образовании на месте Украины;
44:17 - О выгодах для США от конфликта на Украине;
52:46 - О готовности Европы к войне с Россией;
1:00:51 - Стоит ли вводить политическую службу?
#Ищенко #переговоры #Украина #гарантии #безопасность #договор #Россия #РФ #Путин #США #Польша #аккупанты #Белосток #война #Белоруссия #УССР #Беларусь #СССР #ВосточнаяПруссия #история #территории #Германия #Галиция #Сталин #Юг #границы #нации #религии #государство #коммунизм #управление #СВО #спецоперация #выборы #Трамп #Китай #КНР #ТихийОкеан #вооружение #ВПК #торг #экономика #политика #Европа #Евросоюз #Франция #армия #фронт #ЕС #конгресс #НАТО #служба #Кремль
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
15:23Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянноеГосдума обратится в конгресс США и ООН с требованием расследовать слова американского журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на российского лидера Владимира Путина. Об этом 29 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента