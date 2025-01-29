Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска
Один из вариантов, в каком направлении будет развиваться наступление российской армии, может стать север ДНР, где своего освобождения ждут Славянск и Краматорск. Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о проблемах, которые подстерегают российскую армию на этом направлении
Первая проблема: мощная линия обороны, созданная ВСУ за последние 11 лет. Она идет от Дружковки на юге агломерации до Лимана на севере. Также рельеф местности: много высот, водных препятствий и лесов, в которых и созданы оборонительные сооружения: ряды траншей, блиндажи, доты, "зубы дракона".
Что касается высот, то речь идет о горе Карачун (высота – 168 м) между Славянском (74 м) и Краматорском (177 м), а также о Святых горах, возвышающихся над Северским Донцом, на которых стоит Святогорская Лавра.
Вторая проблема: большая площадь всей Краматорской агломерации (так она правильно называется). В ее состав входят шесть городов: сам Краматорск (125 кв. км), Славянск (61 кв.км), Дружковка (47 кв. км), Лиман (20 кв.км), Николаевка (8 кв.км), Святогорск (2,2 кв. км), а также пять поселков городского типа: Былбасовка, Андреевка, Черкасское, Райгородок, Донецкое. Численность населения – почти 500 тысяч человек.
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Для сравнения: площадь Мариуполя - 244 кв.км. В общем-то сравнимые цифры, но если не учитывать, что все города, входящие в Краматорскую агломерацию, расположены не вместе, а находятся на определенном отдалении друг от друга: так, расстояние между Дружковкой на юге и Лиманом не севере составляет 60 км. То есть Краматорская агломерация существенно больше, чем Мариуполь, а, значит, освобождать ее будет значительно труднее.
Третья проблема: развитая логистика у ВСУ в этом районе. Сейчас Краматорская агломерация фактически становится главным логистическим хабом, через который идет снабжение украинской группировки на севере ДНР. Тут созданы склады и запасы оружия, боеприпасов, продовольствия.
Прежде чем российские подразделения пойдут на штурм, перед ними стоит задача перерезать все подходы и пути подвоза резервов и военных ресурсов: боеприпасов и ГСМ. Учитывая большую площадь агломерации, это очень трудная и серьезная задача.
Четвертая проблема: использование БПЛА украинской армией для сдерживания атакующей стороны. Эта проблема есть по всей линии фронта. Но тут вопрос: какие новинки к моменту начала увеличения интенсивности боевых действий вокруг Краматорской агломерации будут у ВСУ? Видимо, новейшие беспилотники на оптоволокне в массовом количестве, чего сейчас нет.
Эти новейшие разработки российских инженеров теперь начала использовать и украинская армия. Однако пока не понятно, насколько много у украинцев таких БПЛА. Преимущество таких беспилотников перед обычными FPV-дронами в том, что их, в отличие от последних, невозможно нейтрализовать с помощью РЭБ, так как они получают сигнал по "леске", а не по радиочастотам. Против них сейчас существует только одно оружие - дробовик.
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Пятая проблема: и для российской, и для украинской стороны контроль над Славянском и Краматорском имеют большое символическое значение, что говорит о том, что битва за них будет очень достаточно упорной и ожесточенной.
"Для нас эти города – символ русского восстания весной 2014 года. Их сдача врагу до сих пор является незаживающей раной на теле ДНР и Новороссии в целом. Без их освобождения вообще нельзя говорить об окончательной победе русского народа Донбасса над бандеровцами. Что касается украинцев, то оккупация Славянска и Краматорска после ухода оттуда Славянской бригады стали для них серьезной победой над русским ополчением Донбасса в 2014 году. Возврат этих городов под наш контроль станет серьезным моральным ударом для Украины. И нужно не забывать, что сегодня Краматорск - столица украинской "Донецкой области", - отметил Александр "Варяг" Матюшин.
По его словам, что касается времени, которое уйдет на освобождение Краматорской агломерации, то все будет зависеть еще и от состояния украинской армии, ее морального духа и обеспечения, от того, будут ли задействованы в ее обороне самые боеспособные подразделения ВСУ: 3-я штурмовая бригада ("Азов"*, 1-й президентский полк, "Волки да Винчи", "Кракен"*).
* запрещённая в РФ террористическая организация