https://ukraina.ru/20250129/1060655390.html

Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска

Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска - 29.01.2025 Украина.ру

Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска

Один из вариантов, в каком направлении будет развиваться наступление российской армии, может стать север ДНР, где своего освобождения ждут Славянск и Краматорск. Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о проблемах, которые подстерегают российскую армию на этом направлении

2025-01-29T15:09

2025-01-29T15:09

2025-01-29T15:09

эксклюзив

краматорск

славянск

донецкая народная республика

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

"азов"

кракен

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Первая проблема: мощная линия обороны, созданная ВСУ за последние 11 лет. Она идет от Дружковки на юге агломерации до Лимана на севере. Также рельеф местности: много высот, водных препятствий и лесов, в которых и созданы оборонительные сооружения: ряды траншей, блиндажи, доты, "зубы дракона".Что касается высот, то речь идет о горе Карачун (высота – 168 м) между Славянском (74 м) и Краматорском (177 м), а также о Святых горах, возвышающихся над Северским Донцом, на которых стоит Святогорская Лавра.Вторая проблема: большая площадь всей Краматорской агломерации (так она правильно называется). В ее состав входят шесть городов: сам Краматорск (125 кв. км), Славянск (61 кв.км), Дружковка (47 кв. км), Лиман (20 кв.км), Николаевка (8 кв.км), Святогорск (2,2 кв. км), а также пять поселков городского типа: Былбасовка, Андреевка, Черкасское, Райгородок, Донецкое. Численность населения – почти 500 тысяч человек.Для сравнения: площадь Мариуполя - 244 кв.км. В общем-то сравнимые цифры, но если не учитывать, что все города, входящие в Краматорскую агломерацию, расположены не вместе, а находятся на определенном отдалении друг от друга: так, расстояние между Дружковкой на юге и Лиманом не севере составляет 60 км. То есть Краматорская агломерация существенно больше, чем Мариуполь, а, значит, освобождать ее будет значительно труднее. Третья проблема: развитая логистика у ВСУ в этом районе. Сейчас Краматорская агломерация фактически становится главным логистическим хабом, через который идет снабжение украинской группировки на севере ДНР. Тут созданы склады и запасы оружия, боеприпасов, продовольствия.Прежде чем российские подразделения пойдут на штурм, перед ними стоит задача перерезать все подходы и пути подвоза резервов и военных ресурсов: боеприпасов и ГСМ. Учитывая большую площадь агломерации, это очень трудная и серьезная задача.Четвертая проблема: использование БПЛА украинской армией для сдерживания атакующей стороны. Эта проблема есть по всей линии фронта. Но тут вопрос: какие новинки к моменту начала увеличения интенсивности боевых действий вокруг Краматорской агломерации будут у ВСУ? Видимо, новейшие беспилотники на оптоволокне в массовом количестве, чего сейчас нет.Эти новейшие разработки российских инженеров теперь начала использовать и украинская армия. Однако пока не понятно, насколько много у украинцев таких БПЛА. Преимущество таких беспилотников перед обычными FPV-дронами в том, что их, в отличие от последних, невозможно нейтрализовать с помощью РЭБ, так как они получают сигнал по "леске", а не по радиочастотам. Против них сейчас существует только одно оружие - дробовик. Пятая проблема: и для российской, и для украинской стороны контроль над Славянском и Краматорском имеют большое символическое значение, что говорит о том, что битва за них будет очень достаточно упорной и ожесточенной.По его словам, что касается времени, которое уйдет на освобождение Краматорской агломерации, то все будет зависеть еще и от состояния украинской армии, ее морального духа и обеспечения, от того, будут ли задействованы в ее обороне самые боеспособные подразделения ВСУ: 3-я штурмовая бригада ("Азов"*, 1-й президентский полк, "Волки да Винчи", "Кракен"*).* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также материал Александра Чаленко Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца

https://ukraina.ru/20250129/1060642395.html

https://ukraina.ru/20250127/1060609036.html

краматорск

славянск

донецкая народная республика

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, краматорск, славянск, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, "азов", кракен