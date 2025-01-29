Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска - 29.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250129/1060655390.html
Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска
Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска - 29.01.2025 Украина.ру
Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска
Один из вариантов, в каком направлении будет развиваться наступление российской армии, может стать север ДНР, где своего освобождения ждут Славянск и Краматорск. Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о проблемах, которые подстерегают российскую армию на этом направлении
2025-01-29T15:09
2025-01-29T15:09
эксклюзив
краматорск
славянск
донецкая народная республика
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
"азов"
кракен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101689/56/1016895676_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_49cc6efbd0720f237ae0f65b69799cac.jpg
Первая проблема: мощная линия обороны, созданная ВСУ за последние 11 лет. Она идет от Дружковки на юге агломерации до Лимана на севере. Также рельеф местности: много высот, водных препятствий и лесов, в которых и созданы оборонительные сооружения: ряды траншей, блиндажи, доты, "зубы дракона".Что касается высот, то речь идет о горе Карачун (высота – 168 м) между Славянском (74 м) и Краматорском (177 м), а также о Святых горах, возвышающихся над Северским Донцом, на которых стоит Святогорская Лавра.Вторая проблема: большая площадь всей Краматорской агломерации (так она правильно называется). В ее состав входят шесть городов: сам Краматорск (125 кв. км), Славянск (61 кв.км), Дружковка (47 кв. км), Лиман (20 кв.км), Николаевка (8 кв.км), Святогорск (2,2 кв. км), а также пять поселков городского типа: Былбасовка, Андреевка, Черкасское, Райгородок, Донецкое. Численность населения – почти 500 тысяч человек.Для сравнения: площадь Мариуполя - 244 кв.км. В общем-то сравнимые цифры, но если не учитывать, что все города, входящие в Краматорскую агломерацию, расположены не вместе, а находятся на определенном отдалении друг от друга: так, расстояние между Дружковкой на юге и Лиманом не севере составляет 60 км. То есть Краматорская агломерация существенно больше, чем Мариуполь, а, значит, освобождать ее будет значительно труднее. Третья проблема: развитая логистика у ВСУ в этом районе. Сейчас Краматорская агломерация фактически становится главным логистическим хабом, через который идет снабжение украинской группировки на севере ДНР. Тут созданы склады и запасы оружия, боеприпасов, продовольствия.Прежде чем российские подразделения пойдут на штурм, перед ними стоит задача перерезать все подходы и пути подвоза резервов и военных ресурсов: боеприпасов и ГСМ. Учитывая большую площадь агломерации, это очень трудная и серьезная задача.Четвертая проблема: использование БПЛА украинской армией для сдерживания атакующей стороны. Эта проблема есть по всей линии фронта. Но тут вопрос: какие новинки к моменту начала увеличения интенсивности боевых действий вокруг Краматорской агломерации будут у ВСУ? Видимо, новейшие беспилотники на оптоволокне в массовом количестве, чего сейчас нет.Эти новейшие разработки российских инженеров теперь начала использовать и украинская армия. Однако пока не понятно, насколько много у украинцев таких БПЛА. Преимущество таких беспилотников перед обычными FPV-дронами в том, что их, в отличие от последних, невозможно нейтрализовать с помощью РЭБ, так как они получают сигнал по "леске", а не по радиочастотам. Против них сейчас существует только одно оружие - дробовик. Пятая проблема: и для российской, и для украинской стороны контроль над Славянском и Краматорском имеют большое символическое значение, что говорит о том, что битва за них будет очень достаточно упорной и ожесточенной.По его словам, что касается времени, которое уйдет на освобождение Краматорской агломерации, то все будет зависеть еще и от состояния украинской армии, ее морального духа и обеспечения, от того, будут ли задействованы в ее обороне самые боеспособные подразделения ВСУ: 3-я штурмовая бригада ("Азов"*, 1-й президентский полк, "Волки да Винчи", "Кракен"*).* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также материал Александра Чаленко Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
https://ukraina.ru/20250129/1060642395.html
https://ukraina.ru/20250127/1060609036.html
краматорск
славянск
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101689/56/1016895676_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_6199aed16d562693f2bc9632cf18a41f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, краматорск, славянск, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, "азов", кракен
Эксклюзив, Краматорск, Славянск, Донецкая Народная Республика, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, "Азов", Кракен

Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска

15:09 29.01.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Славянске
Ситуация в Славянске - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Один из вариантов, в каком направлении будет развиваться наступление российской армии, может стать север ДНР, где своего освобождения ждут Славянск и Краматорск. Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о проблемах, которые подстерегают российскую армию на этом направлении
Первая проблема: мощная линия обороны, созданная ВСУ за последние 11 лет. Она идет от Дружковки на юге агломерации до Лимана на севере. Также рельеф местности: много высот, водных препятствий и лесов, в которых и созданы оборонительные сооружения: ряды траншей, блиндажи, доты, "зубы дракона".
Что касается высот, то речь идет о горе Карачун (высота – 168 м) между Славянском (74 м) и Краматорском (177 м), а также о Святых горах, возвышающихся над Северским Донцом, на которых стоит Святогорская Лавра.
Вторая проблема: большая площадь всей Краматорской агломерации (так она правильно называется). В ее состав входят шесть городов: сам Краматорск (125 кв. км), Славянск (61 кв.км), Дружковка (47 кв. км), Лиман (20 кв.км), Николаевка (8 кв.км), Святогорск (2,2 кв. км), а также пять поселков городского типа: Былбасовка, Андреевка, Черкасское, Райгородок, Донецкое. Численность населения – почти 500 тысяч человек.
Украинские националисты прошли маршем по центру Львова - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
07:35
Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного концаПосле воцарения Дональда Трампа в Белом Доме, и его обещании за 100 дней прекратить войну между Россией и Украиной, весь мир обсуждает, произойдет это или нет. Автор статьи приводит ряд причин, по которым мир установится только после поражения Украины на поле боя, а не потому, что мира так хочет Трамп
Для сравнения: площадь Мариуполя - 244 кв.км. В общем-то сравнимые цифры, но если не учитывать, что все города, входящие в Краматорскую агломерацию, расположены не вместе, а находятся на определенном отдалении друг от друга: так, расстояние между Дружковкой на юге и Лиманом не севере составляет 60 км. То есть Краматорская агломерация существенно больше, чем Мариуполь, а, значит, освобождать ее будет значительно труднее.
Третья проблема: развитая логистика у ВСУ в этом районе. Сейчас Краматорская агломерация фактически становится главным логистическим хабом, через который идет снабжение украинской группировки на севере ДНР. Тут созданы склады и запасы оружия, боеприпасов, продовольствия.
Прежде чем российские подразделения пойдут на штурм, перед ними стоит задача перерезать все подходы и пути подвоза резервов и военных ресурсов: боеприпасов и ГСМ. Учитывая большую площадь агломерации, это очень трудная и серьезная задача.
Четвертая проблема: использование БПЛА украинской армией для сдерживания атакующей стороны. Эта проблема есть по всей линии фронта. Но тут вопрос: какие новинки к моменту начала увеличения интенсивности боевых действий вокруг Краматорской агломерации будут у ВСУ? Видимо, новейшие беспилотники на оптоволокне в массовом количестве, чего сейчас нет.
Эти новейшие разработки российских инженеров теперь начала использовать и украинская армия. Однако пока не понятно, насколько много у украинцев таких БПЛА. Преимущество таких беспилотников перед обычными FPV-дронами в том, что их, в отличие от последних, невозможно нейтрализовать с помощью РЭБ, так как они получают сигнал по "леске", а не по радиочастотам. Против них сейчас существует только одно оружие - дробовик.
- РИА Новости, 1920, 27.01.2025
27 января, 19:24
Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на ДнепропетровскОсвобождение Большой Новоселки/Великой Новоселки и переброска после Курахово освободившихся подразделений под Покровск ставит вопрос о том, войдет ли после взятия последнего российская армия в Днепропетровскую область, учитывая, что до нее остались какие-то километры. И вообще должна ли она это делать?
Пятая проблема: и для российской, и для украинской стороны контроль над Славянском и Краматорском имеют большое символическое значение, что говорит о том, что битва за них будет очень достаточно упорной и ожесточенной.
"Для нас эти города – символ русского восстания весной 2014 года. Их сдача врагу до сих пор является незаживающей раной на теле ДНР и Новороссии в целом. Без их освобождения вообще нельзя говорить об окончательной победе русского народа Донбасса над бандеровцами. Что касается украинцев, то оккупация Славянска и Краматорска после ухода оттуда Славянской бригады стали для них серьезной победой над русским ополчением Донбасса в 2014 году. Возврат этих городов под наш контроль станет серьезным моральным ударом для Украины. И нужно не забывать, что сегодня Краматорск - столица украинской "Донецкой области", - отметил Александр "Варяг" Матюшин.
По его словам, что касается времени, которое уйдет на освобождение Краматорской агломерации, то все будет зависеть еще и от состояния украинской армии, ее морального духа и обеспечения, от того, будут ли задействованы в ее обороне самые боеспособные подразделения ВСУ: 3-я штурмовая бригада ("Азов"*, 1-й президентский полк, "Волки да Винчи", "Кракен"*).
* запрещённая в РФ террористическая организация
Читайте также материал Александра Чаленко Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
 
ЭксклюзивКраматорскСлавянскДонецкая Народная РеспубликаАлександр "Варяг" МатюшинАлександр Чаленко"Азов"Кракен
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти
16:22Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в Лондоне
15:52Могут ли быть гарантии и кто будет управлять территориями Украины? Ищенко о страховке для России
15:23Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное
15:13ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове
15:09Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска
14:36Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо
14:29Шариков победил: в Киеве снесли памятник академику Павлову
14:09Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена
13:47Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор
13:43Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов
13:20Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима
13:13Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев
13:08Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News
13:02Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
13:01Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ
13:00Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 января
12:57СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова
12:43Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков
12:38Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами
Лента новостейМолния