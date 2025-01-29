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Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена
Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена - 29.01.2025 Украина.ру
Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена
Джо Байдена в бытность президентом США недостаточно помогал Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил Владимир Зеленский
2025-01-29T14:09
2025-01-29T14:09
2025-01-29T14:09
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В своих жалобах на Байдена собеседник популярного в США телеканала пожаловался на плохое поведение Байдена накануне СВО. По словам Зеленского, он лично просил у президента США о превентивных мерах против России.Зеленский рассказал, что просил у Байдена и его команды оружие, просил применить к России санкции. По его словам, ему ответили отказом, заявив, что предоставят запрашиваемое только в случае вторжения России.При этом он позитивно высказался о нынешнем хозяине Белого дома. По его мнению, Дональд Трамп может заставить Владимира Путина прекратить боевые действия. Однако для этого 47-му президенту США необходимо проявить волю, уточнил украинский политик.Ранее на эту тему: Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января Также в новостях: Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, fox news, сво, военная помощь
Новости, США, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Fox News, СВО, военная помощь
Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена
Джо Байдена в бытность президентом США недостаточно помогал Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил Владимир Зеленский