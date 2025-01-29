https://ukraina.ru/20250129/1060655247.html

Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена

Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена - 29.01.2025 Украина.ру

Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена

Джо Байдена в бытность президентом США недостаточно помогал Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил Владимир Зеленский

2025-01-29T14:09

2025-01-29T14:09

2025-01-29T14:09

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В своих жалобах на Байдена собеседник популярного в США телеканала пожаловался на плохое поведение Байдена накануне СВО. По словам Зеленского, он лично просил у президента США о превентивных мерах против России.Зеленский рассказал, что просил у Байдена и его команды оружие, просил применить к России санкции. По его словам, ему ответили отказом, заявив, что предоставят запрашиваемое только в случае вторжения России.При этом он позитивно высказался о нынешнем хозяине Белого дома. По его мнению, Дональд Трамп может заставить Владимира Путина прекратить боевые действия. Однако для этого 47-му президенту США необходимо проявить волю, уточнил украинский политик.Ранее на эту тему: Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января Также в новостях: Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев

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2025

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новости, сша, россия, украина, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, fox news, сво, военная помощь