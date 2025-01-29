Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо
Фицо впервые после покушения обратился к общественности
Прозападная оппозиция в Словакии снова не могла начать процедуру по вынесению вотума недоверия правительству страны. Трансляция безуспешной попытки велась из словацкого парламента 29 января.
Оппозиционно настроенные депутаты парламента Словакии попытались собрать кворум на заседании в среду, чтобы обсудить политику правительства во главе с Робертом Фицо. Две предыдущие попытки потерпели фиаско из-за отсутствия достаточного количества депутатов для начала дебатов, в конце которых должно было состояться голосование по вынесению вотума недоверия кабмину.
Трансляция заседания парламента 29 января продемонстрировала отсутствие кворума и на этот раз. В итоге вопрос был снят с повестки заседания парламента.
Поддерживающие политику правительства Фицо парламентарии бойкотировали заседание. Из полутора сотен депутатов явилось менее 60 из минимально необходимых 76.
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