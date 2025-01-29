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Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо

Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо - 29.01.2025 Украина.ру

Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо

Прозападная оппозиция в Словакии снова не могла начать процедуру по вынесению вотума недоверия правительству страны. Трансляция безуспешной попытки велась из словацкого парламента 29 января.

2025-01-29T14:36

2025-01-29T14:36

2025-01-29T14:36

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Оппозиционно настроенные депутаты парламента Словакии попытались собрать кворум на заседании в среду, чтобы обсудить политику правительства во главе с Робертом Фицо. Две предыдущие попытки потерпели фиаско из-за отсутствия достаточного количества депутатов для начала дебатов, в конце которых должно было состояться голосование по вынесению вотума недоверия кабмину.Трансляция заседания парламента 29 января продемонстрировала отсутствие кворума и на этот раз. В итоге вопрос был снят с повестки заседания парламента.Поддерживающие политику правительства Фицо парламентарии бойкотировали заседание. Из полутора сотен депутатов явилось менее 60 из минимально необходимых 76.Ранее на эту тему: Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо

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новости, словакия, роберт фицо, ес, парламент, демократия, европа