Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо - 29.01.2025 Украина.ру
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Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо
Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо - 29.01.2025 Украина.ру
Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо
Прозападная оппозиция в Словакии снова не могла начать процедуру по вынесению вотума недоверия правительству страны. Трансляция безуспешной попытки велась из словацкого парламента 29 января.
2025-01-29T14:36
2025-01-29T14:36
новости
словакия
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ес
парламент
демократия
европа
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Оппозиционно настроенные депутаты парламента Словакии попытались собрать кворум на заседании в среду, чтобы обсудить политику правительства во главе с Робертом Фицо. Две предыдущие попытки потерпели фиаско из-за отсутствия достаточного количества депутатов для начала дебатов, в конце которых должно было состояться голосование по вынесению вотума недоверия кабмину.Трансляция заседания парламента 29 января продемонстрировала отсутствие кворума и на этот раз. В итоге вопрос был снят с повестки заседания парламента.Поддерживающие политику правительства Фицо парламентарии бойкотировали заседание. Из полутора сотен депутатов явилось менее 60 из минимально необходимых 76.Ранее на эту тему: Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо
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новости, словакия, роберт фицо, ес, парламент, демократия, европа
Новости, Словакия, Роберт Фицо, ЕС, парламент, демократия, Европа

Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо

14:36 29.01.2025
 
Фицо впервые после покушения обратился к общественности
Фицо впервые после покушения обратился к общественности
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Прозападная оппозиция в Словакии снова не могла начать процедуру по вынесению вотума недоверия правительству страны. Трансляция безуспешной попытки велась из словацкого парламента 29 января.
Оппозиционно настроенные депутаты парламента Словакии попытались собрать кворум на заседании в среду, чтобы обсудить политику правительства во главе с Робертом Фицо. Две предыдущие попытки потерпели фиаско из-за отсутствия достаточного количества депутатов для начала дебатов, в конце которых должно было состояться голосование по вынесению вотума недоверия кабмину.
Трансляция заседания парламента 29 января продемонстрировала отсутствие кворума и на этот раз. В итоге вопрос был снят с повестки заседания парламента.
Поддерживающие политику правительства Фицо парламентарии бойкотировали заседание. Из полутора сотен депутатов явилось менее 60 из минимально необходимых 76.
Ранее на эту тему: Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо
 
НовостиСловакияРоберт ФицоЕСпарламентдемократияЕвропа
 
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