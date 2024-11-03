https://ukraina.ru/20241103/1058471638.html

Ищенко: Самоубийство Украины ради США рождается из заблуждений, что Америка воюет ради нее

Ищенко: Самоубийство Украины ради США рождается из заблуждений, что Америка воюет ради нее - 03.11.2024 Украина.ру

Ищенко: Самоубийство Украины ради США рождается из заблуждений, что Америка воюет ради нее

Извращенная логика подсказывает украинцам, что надо принести жертвы на алтарь общей победы, чтобы США, убедившись, что украинцы не подведут, наконец явились на войну с Россией и спасли Украину

2024-11-03T10:05

2024-11-03T10:05

2024-11-03T10:05

сша

украина

россия

ростислав ищенко

владимир зеленский

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ес

детали

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Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он поделился мыслями, что украинский народ, который бесплатно с боку на бок не перевернется и считает это редким достоинством, бесплатно умирает за интересы США. Американцы, в свою очередь, открыто и нагло заявляют ему, что ничего он за это не получит, что его мечта о приеме в НАТО и ЕС несбыточна и что даже в личном качестве стать европейцем, просто сбежав в Европу, уже не получится, напомнил автор.По его словам, украинцам кажется, что они пуп земли и это за них в схватке сошлись Россия и США.“Отталкиваясь от этой простой и неверной мысли, они делают логический вывод, что США обязательно будут воевать за них с Россией и обязательно (в пику России) примут в ЕС и НАТО, независимо от желания европейцев, которых украинцы в грош не ставят, как и весь остальной мир”, — объяснил свою логику Ищенко.Автор также затронул вопрос по поводу отношения украинцев к собственной власти:“Они ее, так как каждый считает, что на месте Зеленского должен был быть он, но не могут против неё объединиться поскольку каждый боится, что кто-то другой (не он сам) станет новой властью и получит все плюшки, полагающиеся победителю. Лучше пусть соседа отправят на убой, а завтра придут за ним, чем свергнуть Зеленского и увидеть соседа в президентском кресле”.Полный текст материала — Разрушительный потенциал свободного народа Украины

https://ukraina.ru/20241030/1058471042.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сша, украина, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, нато, ес, детали