Ищенко: Самоубийство Украины ради США рождается из заблуждений, что Америка воюет ради нее
© Владимир ТрефиловРостислав Ищенко
© Владимир Трефилов
Извращенная логика подсказывает украинцам, что надо принести жертвы на алтарь общей победы, чтобы США, убедившись, что украинцы не подведут, наконец явились на войну с Россией и спасли Украину
Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он поделился мыслями, что украинский народ, который бесплатно с боку на бок не перевернется и считает это редким достоинством, бесплатно умирает за интересы США. Американцы, в свою очередь, открыто и нагло заявляют ему, что ничего он за это не получит, что его мечта о приеме в НАТО и ЕС несбыточна и что даже в личном качестве стать европейцем, просто сбежав в Европу, уже не получится, напомнил автор.
“Радостное самоубийство Украины, покорность украинцев, отправляемых ТЦК на верную смерть – результат эгалитарности "нации". Простейший интеллект склонен упрощать сложнейшие вещи, доводя их до уровня своего понимания. Нация, не имеющая аристократии, "элиту" которой набирают по объявлению: "Молодой президент ищет партию!" крайне упрощает окружающий мир”, — подчеркнул Ищенко.
По его словам, украинцам кажется, что они пуп земли и это за них в схватке сошлись Россия и США.
“Отталкиваясь от этой простой и неверной мысли, они делают логический вывод, что США обязательно будут воевать за них с Россией и обязательно (в пику России) примут в ЕС и НАТО, независимо от желания европейцев, которых украинцы в грош не ставят, как и весь остальной мир”, — объяснил свою логику Ищенко.
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Автор также затронул вопрос по поводу отношения украинцев к собственной власти:
“Они ее, так как каждый считает, что на месте Зеленского должен был быть он, но не могут против неё объединиться поскольку каждый боится, что кто-то другой (не он сам) станет новой властью и получит все плюшки, полагающиеся победителю. Лучше пусть соседа отправят на убой, а завтра придут за ним, чем свергнуть Зеленского и увидеть соседа в президентском кресле”.
Полный текст материала — Разрушительный потенциал свободного народа Украины