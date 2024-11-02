https://ukraina.ru/20241102/1058564654.html

Под Курском мы сражаемся с нацистским зверьем, которое топчет землю "вонючим сапогом" — морпех Боцман

Под Курском мы сражаемся с нацистским зверьем, которое топчет землю "вонючим сапогом" — морпех Боцман - 02.11.2024 Украина.ру

Под Курском мы сражаемся с нацистским зверьем, которое топчет землю "вонючим сапогом" — морпех Боцман

Специфика боевых действий в Курской области состоит в том, что бойцы сражаются практически в тех же окопах, в которых их деды и прадеды остановили нацистскую чуму. Бойцы сражаются на древней и священной, политой кровью предков земле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным Боцман

2024-11-02T04:15

2024-11-02T04:15

2024-11-02T04:15

новости

курская область

россия

запад

черноморский флот

морпехи

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предки

вов

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В Суджанском районе основная работа ведется FPV-дронами, поскольку противник уже не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники. Речь идет про единицы техники противника, с которыми успешно справляются операторы БПЛА, сообщил офицер.Он подчеркнул, что в Курской области бойцы сражаются на древней и священной, политой кровью предков земле. Тут сами собою напрашиваются ассоциации с морскими пехотинцами, сражавшимися с нацистским зверьем в годы Великой Отечественной войны. А сегодня уже другое зверье топчет российскую землю "своим вонючим сапогом", подчеркнул военный.Специфика боевых действий в Курской области состоит в том, что бойцы сражаются практически в тех же окопах, в которых их деды и прадеды остановили нацистскую чуму и сломали ей хребет, сказал Боцман."Мы обязаны доказать, что предки, не жалевшие своих жизней ради нашего будущего, воспитали достойных потомков", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, почему Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается удержаться там как можно дольше — в интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058518089.html

курская область

россия

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новости, курская область, россия, запад, черноморский флот, морпехи, всу, бои, предки, вов, плацдарм, бпла, сво, спецоперация, детали