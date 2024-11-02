https://ukraina.ru/20241102/1058564654.html
Под Курском мы сражаемся с нацистским зверьем, которое топчет землю "вонючим сапогом" — морпех Боцман
Под Курском мы сражаемся с нацистским зверьем, которое топчет землю "вонючим сапогом" — морпех Боцман - 02.11.2024 Украина.ру
Под Курском мы сражаемся с нацистским зверьем, которое топчет землю "вонючим сапогом" — морпех Боцман
Специфика боевых действий в Курской области состоит в том, что бойцы сражаются практически в тех же окопах, в которых их деды и прадеды остановили нацистскую чуму. Бойцы сражаются на древней и священной, политой кровью предков земле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным Боцман
2024-11-02T04:15
2024-11-02T04:15
2024-11-02T04:15
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курская область
россия
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черноморский флот
морпехи
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В Суджанском районе основная работа ведется FPV-дронами, поскольку противник уже не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники. Речь идет про единицы техники противника, с которыми успешно справляются операторы БПЛА, сообщил офицер.Он подчеркнул, что в Курской области бойцы сражаются на древней и священной, политой кровью предков земле. Тут сами собою напрашиваются ассоциации с морскими пехотинцами, сражавшимися с нацистским зверьем в годы Великой Отечественной войны. А сегодня уже другое зверье топчет российскую землю "своим вонючим сапогом", подчеркнул военный.Специфика боевых действий в Курской области состоит в том, что бойцы сражаются практически в тех же окопах, в которых их деды и прадеды остановили нацистскую чуму и сломали ей хребет, сказал Боцман."Мы обязаны доказать, что предки, не жалевшие своих жизней ради нашего будущего, воспитали достойных потомков", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, почему Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается удержаться там как можно дольше — в интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, запад, черноморский флот, морпехи, всу, бои, предки, вов, плацдарм, бпла, сво, спецоперация, детали
Новости, Курская область, Россия, Запад, Черноморский флот, морпехи, ВСУ, бои, предки, ВОВ, плацдарм, БПЛА, СВО, Спецоперация, детали
Под Курском мы сражаемся с нацистским зверьем, которое топчет землю "вонючим сапогом" — морпех Боцман
Специфика боевых действий в Курской области состоит в том, что бойцы сражаются практически в тех же окопах, в которых их деды и прадеды остановили нацистскую чуму. Бойцы сражаются на древней и священной, политой кровью предков земле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным Боцман
В Суджанском районе основная работа ведется FPV-дронами, поскольку противник уже не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники. Речь идет про единицы техники противника, с которыми успешно справляются операторы БПЛА, сообщил офицер.
"Понимаете, любой плацдарм необходим либо для развития успеха, либо для наращивания усилия. Здесь же (в приграничье Курской области. — Ред.) они просто сидят на сравнительно небольшом участке нашей земли, который успели захапать. Вот его стараются удержать, но едва ли из этого что-то получится", — отметил Боцман.
Он подчеркнул, что в Курской области бойцы сражаются на древней и священной, политой кровью предков земле.
Тут сами собою напрашиваются ассоциации с морскими пехотинцами, сражавшимися с нацистским зверьем в годы Великой Отечественной войны. А сегодня уже другое зверье топчет российскую землю "своим вонючим сапогом", подчеркнул военный.
Специфика боевых действий в Курской области состоит в том, что бойцы сражаются практически в тех же окопах, в которых их деды и прадеды остановили нацистскую чуму и сломали ей хребет, сказал Боцман.
"Мы обязаны доказать, что предки, не жалевшие своих жизней ради нашего будущего, воспитали достойных потомков", — резюмировал собеседник издания.
О том, почему Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается удержаться там как можно дольше — в интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру