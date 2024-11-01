https://ukraina.ru/20241101/1058529221.html

"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово

"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово - 01.11.2024 Украина.ру

"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово

Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Если перевести "с военного языка на человеческий", это означает, что позади серьезных районов обороны у врага нет. То есть фактически бойцы вышли на оперативный простор. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-11-01T06:15

2024-11-01T06:15

2024-11-01T06:15

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логистика

детали

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ВС РФ заняли вражеские огневые позиции в Селидово (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться, сообщил эксперт.Он отметил, что Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Если перевести "с военного языка на человеческий", это означает, что позади серьезных районов обороны у врага нет. "Да, есть линии окопов, "зубы дракона" и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор", — указал полковник запаса.Кроме того, Селидово было важным логистическим узлом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, то сейчас нужно часов 12, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп на сайте Украина.руПодробнее о том, куда могут дальше отступать ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058498439.html

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