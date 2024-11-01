"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Если перевести "с военного языка на человеческий", это означает, что позади серьезных районов обороны у врага нет. То есть фактически бойцы вышли на оперативный простор. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
ВС РФ заняли вражеские огневые позиции в Селидово (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться, сообщил эксперт.
"Сама зачистка [ВСУ в Селидово] прошла быстро и результативно. Повторюсь, мы особенно должны отметить работу наших операторов БПЛА. Их дроны просто висели в воздухе как стая птиц, вычисляя и поражая противника", — подчеркнул Насонов.
Он отметил, что Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Если перевести "с военного языка на человеческий", это означает, что позади серьезных районов обороны у врага нет.
"Да, есть линии окопов, "зубы дракона" и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор", — указал полковник запаса.
Кроме того, Селидово было важным логистическим узлом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, то сейчас нужно часов 12, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп на сайте Украина.ру
Подробнее о том, куда могут дальше отступать ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру