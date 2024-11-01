"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово - 01.11.2024 Украина.ру
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"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово
"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово - 01.11.2024 Украина.ру
"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово
Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Если перевести "с военного языка на человеческий", это означает, что позади серьезных районов обороны у врага нет. То есть фактически бойцы вышли на оперативный простор. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-11-01T06:15
2024-11-01T06:15
новости
селидово
россия
донбасс
наступление
оборона
всу
вс рф
логистика
детали
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ВС РФ заняли вражеские огневые позиции в Селидово (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться, сообщил эксперт.Он отметил, что Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Если перевести "с военного языка на человеческий", это означает, что позади серьезных районов обороны у врага нет. "Да, есть линии окопов, "зубы дракона" и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор", — указал полковник запаса.Кроме того, Селидово было важным логистическим узлом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, то сейчас нужно часов 12, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп на сайте Украина.руПодробнее о том, куда могут дальше отступать ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, селидово, россия, донбасс, наступление, оборона, всу, вс рф, логистика, детали, сво, спецоперация
Новости, Селидово, Россия, Донбасс, наступление, оборона, ВСУ, ВС РФ, логистика, детали, СВО, Спецоперация

"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово

06:15 01.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Если перевести "с военного языка на человеческий", это означает, что позади серьезных районов обороны у врага нет. То есть фактически бойцы вышли на оперативный простор. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
ВС РФ заняли вражеские огневые позиции в Селидово (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться, сообщил эксперт.
"Сама зачистка [ВСУ в Селидово] прошла быстро и результативно. Повторюсь, мы особенно должны отметить работу наших операторов БПЛА. Их дроны просто висели в воздухе как стая птиц, вычисляя и поражая противника", — подчеркнул Насонов.
Он отметил, что Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Если перевести "с военного языка на человеческий", это означает, что позади серьезных районов обороны у врага нет.
"Да, есть линии окопов, "зубы дракона" и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор", — указал полковник запаса.
Кроме того, Селидово было важным логистическим узлом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, то сейчас нужно часов 12, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп на сайте Украина.ру
Подробнее о том, куда могут дальше отступать ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
Коллаж: неудачи ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 13:54
Неадекватное управление войсками и дезертирство: с чем связаны фронтовые неудачи Украины"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли (российские военные – ред.), и они уже там закрепляются.
 
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