https://ukraina.ru/20241101/1058528379.html

"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО

"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО - 01.11.2024 Украина.ру

"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО

Скрыть несколько тысяч человек, которые приехали на войну, невозможно. Как их не переодевай. Если северокорейцы все же есть в зоне СВО, мы это увидим в ближайшие дни. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-11-01T04:00

2024-11-01T04:00

2024-11-01T04:00

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Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве.К слухам я отношусь плохо. А к тому, что кто-то может за нас повоевать – хорошо. Если бы можно было отправить на СВО армию КНДР в полном составе, этому можно было бы только аплодировать, отметил эксперт.Все отлично знали, что во Вьетнаме работают советские зенитчики, а в небе над Кореей летали советские пилоты, но делали вид, что с американцами воюют только северокорейцы и вьетнамцы, добавил обозреватель.Точно так же и здесь. Невозможно растасовать корейцев по одному в каждую роту, чтобы их не было видно. Если они появятся, они будут действовать компактными соединениями, указал он."Повторюсь, пока я не вижу доказательств присутствия северокорейцев на СВО. Если они будут там присутствовать, я буду это приветствовать. Чем больше, тем лучше. Потому что это снимает нагрузку на Россию и приближает конец боевых действий", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.руО том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058519290.html

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новости, кндр, россия, украина, ростислав ищенко, сво, северная корея, спецоперация, вьетнам, сша, война, детали