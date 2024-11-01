"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО - 01.11.2024 Украина.ру
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"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО
"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО - 01.11.2024 Украина.ру
"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО
Скрыть несколько тысяч человек, которые приехали на войну, невозможно. Как их не переодевай. Если северокорейцы все же есть в зоне СВО, мы это увидим в ближайшие дни. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-11-01T04:00
2024-11-01T04:00
новости
кндр
россия
украина
ростислав ищенко
сво
северная корея
спецоперация
вьетнам
сша
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Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве.К слухам я отношусь плохо. А к тому, что кто-то может за нас повоевать – хорошо. Если бы можно было отправить на СВО армию КНДР в полном составе, этому можно было бы только аплодировать, отметил эксперт.Все отлично знали, что во Вьетнаме работают советские зенитчики, а в небе над Кореей летали советские пилоты, но делали вид, что с американцами воюют только северокорейцы и вьетнамцы, добавил обозреватель.Точно так же и здесь. Невозможно растасовать корейцев по одному в каждую роту, чтобы их не было видно. Если они появятся, они будут действовать компактными соединениями, указал он."Повторюсь, пока я не вижу доказательств присутствия северокорейцев на СВО. Если они будут там присутствовать, я буду это приветствовать. Чем больше, тем лучше. Потому что это снимает нагрузку на Россию и приближает конец боевых действий", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.руО том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кндр, россия, украина, ростислав ищенко, сво, северная корея, спецоперация, вьетнам, сша, война, детали
Новости, КНДР, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, СВО, Северная Корея, Спецоперация, Вьетнам, США, война, детали

"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО

04:00 01.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Скрыть несколько тысяч человек, которые приехали на войну, невозможно. Как их не переодевай. Если северокорейцы все же есть в зоне СВО, мы это увидим в ближайшие дни. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве.
К слухам я отношусь плохо. А к тому, что кто-то может за нас повоевать – хорошо. Если бы можно было отправить на СВО армию КНДР в полном составе, этому можно было бы только аплодировать, отметил эксперт.
"Если северокорейцы там есть, мы это увидим в ближайшие дни. Скрыть несколько тысяч человек, которые приехали на войну, невозможно. Как их не переодевай", — подчеркнул Ищенко.
Все отлично знали, что во Вьетнаме работают советские зенитчики, а в небе над Кореей летали советские пилоты, но делали вид, что с американцами воюют только северокорейцы и вьетнамцы, добавил обозреватель.
Точно так же и здесь. Невозможно растасовать корейцев по одному в каждую роту, чтобы их не было видно. Если они появятся, они будут действовать компактными соединениями, указал он.
"Повторюсь, пока я не вижу доказательств присутствия северокорейцев на СВО. Если они будут там присутствовать, я буду это приветствовать. Чем больше, тем лучше. Потому что это снимает нагрузку на Россию и приближает конец боевых действий", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.ру
О том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
Роман Насонов (СВО) - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 16:19
Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегруппЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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04:00"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО
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