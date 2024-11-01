"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Скрыть несколько тысяч человек, которые приехали на войну, невозможно. Как их не переодевай. Если северокорейцы все же есть в зоне СВО, мы это увидим в ближайшие дни. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве.
К слухам я отношусь плохо. А к тому, что кто-то может за нас повоевать – хорошо. Если бы можно было отправить на СВО армию КНДР в полном составе, этому можно было бы только аплодировать, отметил эксперт.
"Если северокорейцы там есть, мы это увидим в ближайшие дни. Скрыть несколько тысяч человек, которые приехали на войну, невозможно. Как их не переодевай", — подчеркнул Ищенко.
Точно так же и здесь. Невозможно растасовать корейцев по одному в каждую роту, чтобы их не было видно. Если они появятся, они будут действовать компактными соединениями, указал он.
"Повторюсь, пока я не вижу доказательств присутствия северокорейцев на СВО. Если они будут там присутствовать, я буду это приветствовать. Чем больше, тем лучше. Потому что это снимает нагрузку на Россию и приближает конец боевых действий", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.ру
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