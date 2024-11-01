"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США - 01.11.2024 Украина.ру
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"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США
"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США - 01.11.2024 Украина.ру
"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США
Знаменитые президентские выборы 2000 года оставили о себе память у целого поколения американцев и даже оказались в популярных мультфильмах – таких, как "Футурама".
2024-11-01T05:25
2024-11-01T05:25
сша
билл клинтон
дональд трамп
рональд рейган
республиканская партия
демократическая партия
ирак
флорида
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Тогда, почти четверть века назад, американскому избирателю указали на то, что его демократические права – не более, чем фикция. А имя руководителя государства определяет олигархия, связанная с собой родственными и дружескими связями. И многие американцы помят эту истину до сих пор.Либеральный демократ Альберт Гор имел за плечами значительный политический опыт. В 1993 году он стал вице-президентом США в паре в Биллом Клинтоном, прославился внедрением интернет-технологий и войной против Югославиии, и в 1996 году был вместе с ним переизбран на второй срок. После чего демократы однозначно поставили на Эла Гора как на перспективного преемника уходящего Клинтона.Однако на пути этого плана стали республиканцы в лице могущественного клана Бушей из Хьюстона.Его основателем был Джордж Герберт Уокер Буш, или Буш-старший, который удачно совмещал занятия разведкой с нефтяным бизнесом.Он был партнером Рональда Рейгана, разделил с ним американский триумф по итогам Холодной войны, и начал первую американскую агрессию против Ирака, однако в начале девяностых неожиданно для многих уступил власть Биллу Клинтону.Демократы на полную мощность пользовались огромными экономическими дивидендами, которые принесло Америке разграбление СССР и союзных ей социалистических стран. Очевидно, именно тогда они всерьез поверили, что мир может быть только американским – и точка.Альберт Гор шел на выборы против сына Буша – Джорджа Уокера Буша, или Буша-младшего. Победа казалась тогда для Демократической партии предрешенной. Гор выбрал в качестве своего кандидата в вице-президенты Джо Либермана, известного связями с финансовыми кругами, а экономика, как считалась, была на подъёме – по крайней мере, на уровне крупных финансовых корпораций.Что же касается Буша-младшего, у него существовала репутация не очень далекого человека, обделенного способностями своего отца. Возможно, это и было так. Но демократы не учли техасской упертости республиканского кандидата, у которого было немало сторонников, готовых любой ценой остановить "либеральную бациллу" в лице Альберта Гора.Деловых связей – а значит, денег не выборы – у Бушей тоже было в избытке. Только эту семью в основном поддерживали крупные индустриальные корпорации, которых больше всего интересовали энергоносители и война.Еще одним козырем этого клана была семейственность. Брат Буша-младшего – Джеб Буш – был губернатором важного штата Флорида. Разумеется, он горячо поддерживал политические начинания своего брата. И в последующем это сыграло решающее значение.Страна была расколота на либералов и республиканцев – как и сегодня. Просто победить в такой ситуации было мало. Результат также нужно было защитить и удержать."Лучше Гор – могут быть только Буши" – ехидно шутили в то время в русскоязычных редакциях, пародируя песню Высоцкого.Впоследствии это превратилось в утверждение о том, что могущественная семья Бушей просто украла выборы и захватила власть в стране, вернув ее клану. Но Гор был очень популярен. Однако, несмотря на это, в итоге Эл Гор получил меньше голосов выборщиков.Судьба выборов решилась именно во Флориде, где победа Буша-младшего выглядела для многих сомнительной. Выборщики пытались перепроверить данные людей, многих из которых давно куда-то уехали, а представители местной власти, которые работали на губернатора, вели свою игру. И над всем этим кошмаром бушевал ураган.Когда во Флориде был закончен ручной пересчет только 1% голосов в округе Палм Бич, его результаты показали, что Гор потерял около 1500 голосов. А на реальный пересчет во всем штате уже не оказалось ни сил, ни средств.Буш-младший стал новым президентом, но многие люди не могли понять, почему на выборах победил тот, кто получил меньше голосов избирателей (хотя в истории США такое случалось не первый раз).Впослдествии это превратилось в утверждение о том, что могущественная семья Бушей просто украла выборы и захватила власть в стране, вернув ее клану.Гора тоже не любили – несмотря на рекламные плакатики, о том, что он якобы изобрел интернет. Он точно не был лучший, да и политика, которую проводила бы его администрация, мало отличалась бы от политики Бушей – опираясь на внешнюю экспансию.Достаточно вспомнить печально знаменитую комиссию "Кучма-Гор", которая активно способствовала американизациии украинской элиты.Тем не менеее, тезис об украденных выборах имеет многочисленных сторонников и сегодня.Однако, на самом деле у результата выборов-2000 было много причин. Среди них – архаичная система избирательной кампаниии, которая почти не реформировалась с мномента основания страны.Не исключено, что такие моменты – когда лидера, по сути, изберают не люди, а некие выборщики, с разным числом от каждого штата – сыграет свою роль и на этот раз, положив начало новым конфликтам.А конец эре Бушей в Республиканской партии положил именно Дональд Трамп. В 2016 году Джеб Буш надеялся на свой шанс, пытаясь выдвинуться на президентские выборы от партии. Но Трамп и его новые республиканцы снесли старое поколение олигархов.Читайте также: "Чёрный вторник" ВВС США
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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5
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, билл клинтон, дональд трамп, рональд рейган, республиканская партия, демократическая партия, ирак, флорида
США, Билл Клинтон, Дональд Трамп, Рональд Рейган, Республиканская партия, Демократическая партия, Ирак, Флорида

"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США

05:25 01.11.2024
 
Альберт Гор и Борис Ельцин
Альберт Гор и Борис Ельцин
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Знаменитые президентские выборы 2000 года оставили о себе память у целого поколения американцев и даже оказались в популярных мультфильмах – таких, как "Футурама".
Тогда, почти четверть века назад, американскому избирателю указали на то, что его демократические права – не более, чем фикция. А имя руководителя государства определяет олигархия, связанная с собой родственными и дружескими связями. И многие американцы помят эту истину до сих пор.
Либеральный демократ Альберт Гор имел за плечами значительный политический опыт. В 1993 году он стал вице-президентом США в паре в Биллом Клинтоном, прославился внедрением интернет-технологий и войной против Югославиии, и в 1996 году был вместе с ним переизбран на второй срок. После чего демократы однозначно поставили на Эла Гора как на перспективного преемника уходящего Клинтона.
Однако на пути этого плана стали республиканцы в лице могущественного клана Бушей из Хьюстона.
Его основателем был Джордж Герберт Уокер Буш, или Буш-старший, который удачно совмещал занятия разведкой с нефтяным бизнесом.
Он был партнером Рональда Рейгана, разделил с ним американский триумф по итогам Холодной войны, и начал первую американскую агрессию против Ирака, однако в начале девяностых неожиданно для многих уступил власть Биллу Клинтону.
Демократы на полную мощность пользовались огромными экономическими дивидендами, которые принесло Америке разграбление СССР и союзных ей социалистических стран. Очевидно, именно тогда они всерьез поверили, что мир может быть только американским – и точка.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
30 октября, 10:43
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Альберт Гор шел на выборы против сына Буша – Джорджа Уокера Буша, или Буша-младшего. Победа казалась тогда для Демократической партии предрешенной. Гор выбрал в качестве своего кандидата в вице-президенты Джо Либермана, известного связями с финансовыми кругами, а экономика, как считалась, была на подъёме – по крайней мере, на уровне крупных финансовых корпораций.
Что же касается Буша-младшего, у него существовала репутация не очень далекого человека, обделенного способностями своего отца. Возможно, это и было так. Но демократы не учли техасской упертости республиканского кандидата, у которого было немало сторонников, готовых любой ценой остановить "либеральную бациллу" в лице Альберта Гора.
Деловых связей – а значит, денег не выборы – у Бушей тоже было в избытке. Только эту семью в основном поддерживали крупные индустриальные корпорации, которых больше всего интересовали энергоносители и война.
Еще одним козырем этого клана была семейственность. Брат Буша-младшего – Джеб Буш – был губернатором важного штата Флорида. Разумеется, он горячо поддерживал политические начинания своего брата. И в последующем это сыграло решающее значение.
Страна была расколота на либералов и республиканцев – как и сегодня. Просто победить в такой ситуации было мало. Результат также нужно было защитить и удержать.
"Лучше Гор – могут быть только Буши" – ехидно шутили в то время в русскоязычных редакциях, пародируя песню Высоцкого.
Впоследствии это превратилось в утверждение о том, что могущественная семья Бушей просто украла выборы и захватила власть в стране, вернув ее клану. Но Гор был очень популярен. Однако, несмотря на это, в итоге Эл Гор получил меньше голосов выборщиков.
Судьба выборов решилась именно во Флориде, где победа Буша-младшего выглядела для многих сомнительной. Выборщики пытались перепроверить данные людей, многих из которых давно куда-то уехали, а представители местной власти, которые работали на губернатора, вели свою игру. И над всем этим кошмаром бушевал ураган.
Когда во Флориде был закончен ручной пересчет только 1% голосов в округе Палм Бич, его результаты показали, что Гор потерял около 1500 голосов. А на реальный пересчет во всем штате уже не оказалось ни сил, ни средств.
Буш-младший стал новым президентом, но многие люди не могли понять, почему на выборах победил тот, кто получил меньше голосов избирателей (хотя в истории США такое случалось не первый раз).
Впослдествии это превратилось в утверждение о том, что могущественная семья Бушей просто украла выборы и захватила власть в стране, вернув ее клану.
Гора тоже не любили – несмотря на рекламные плакатики, о том, что он якобы изобрел интернет. Он точно не был лучший, да и политика, которую проводила бы его администрация, мало отличалась бы от политики Бушей – опираясь на внешнюю экспансию.
Достаточно вспомнить печально знаменитую комиссию "Кучма-Гор", которая активно способствовала американизациии украинской элиты.
Тем не менеее, тезис об украденных выборах имеет многочисленных сторонников и сегодня.
Однако, на самом деле у результата выборов-2000 было много причин. Среди них – архаичная система избирательной кампаниии, которая почти не реформировалась с мномента основания страны.
Не исключено, что такие моменты – когда лидера, по сути, изберают не люди, а некие выборщики, с разным числом от каждого штата – сыграет свою роль и на этот раз, положив начало новым конфликтам.
А конец эре Бушей в Республиканской партии положил именно Дональд Трамп. В 2016 году Джеб Буш надеялся на свой шанс, пытаясь выдвинуться на президентские выборы от партии. Но Трамп и его новые республиканцы снесли старое поколение олигархов.
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СШАБилл КлинтонДональд ТрампРональд РейганРеспубликанская партияДемократическая партияИракФлорида
 
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