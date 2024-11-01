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"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США

"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США - 01.11.2024 Украина.ру

"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США

Знаменитые президентские выборы 2000 года оставили о себе память у целого поколения американцев и даже оказались в популярных мультфильмах – таких, как "Футурама".

2024-11-01T05:25

2024-11-01T05:25

2024-11-01T05:25

сша

билл клинтон

дональд трамп

рональд рейган

республиканская партия

демократическая партия

ирак

флорида

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Тогда, почти четверть века назад, американскому избирателю указали на то, что его демократические права – не более, чем фикция. А имя руководителя государства определяет олигархия, связанная с собой родственными и дружескими связями. И многие американцы помят эту истину до сих пор.Либеральный демократ Альберт Гор имел за плечами значительный политический опыт. В 1993 году он стал вице-президентом США в паре в Биллом Клинтоном, прославился внедрением интернет-технологий и войной против Югославиии, и в 1996 году был вместе с ним переизбран на второй срок. После чего демократы однозначно поставили на Эла Гора как на перспективного преемника уходящего Клинтона.Однако на пути этого плана стали республиканцы в лице могущественного клана Бушей из Хьюстона.Его основателем был Джордж Герберт Уокер Буш, или Буш-старший, который удачно совмещал занятия разведкой с нефтяным бизнесом.Он был партнером Рональда Рейгана, разделил с ним американский триумф по итогам Холодной войны, и начал первую американскую агрессию против Ирака, однако в начале девяностых неожиданно для многих уступил власть Биллу Клинтону.Демократы на полную мощность пользовались огромными экономическими дивидендами, которые принесло Америке разграбление СССР и союзных ей социалистических стран. Очевидно, именно тогда они всерьез поверили, что мир может быть только американским – и точка.Альберт Гор шел на выборы против сына Буша – Джорджа Уокера Буша, или Буша-младшего. Победа казалась тогда для Демократической партии предрешенной. Гор выбрал в качестве своего кандидата в вице-президенты Джо Либермана, известного связями с финансовыми кругами, а экономика, как считалась, была на подъёме – по крайней мере, на уровне крупных финансовых корпораций.Что же касается Буша-младшего, у него существовала репутация не очень далекого человека, обделенного способностями своего отца. Возможно, это и было так. Но демократы не учли техасской упертости республиканского кандидата, у которого было немало сторонников, готовых любой ценой остановить "либеральную бациллу" в лице Альберта Гора.Деловых связей – а значит, денег не выборы – у Бушей тоже было в избытке. Только эту семью в основном поддерживали крупные индустриальные корпорации, которых больше всего интересовали энергоносители и война.Еще одним козырем этого клана была семейственность. Брат Буша-младшего – Джеб Буш – был губернатором важного штата Флорида. Разумеется, он горячо поддерживал политические начинания своего брата. И в последующем это сыграло решающее значение.Страна была расколота на либералов и республиканцев – как и сегодня. Просто победить в такой ситуации было мало. Результат также нужно было защитить и удержать."Лучше Гор – могут быть только Буши" – ехидно шутили в то время в русскоязычных редакциях, пародируя песню Высоцкого.Впоследствии это превратилось в утверждение о том, что могущественная семья Бушей просто украла выборы и захватила власть в стране, вернув ее клану. Но Гор был очень популярен. Однако, несмотря на это, в итоге Эл Гор получил меньше голосов выборщиков.Судьба выборов решилась именно во Флориде, где победа Буша-младшего выглядела для многих сомнительной. Выборщики пытались перепроверить данные людей, многих из которых давно куда-то уехали, а представители местной власти, которые работали на губернатора, вели свою игру. И над всем этим кошмаром бушевал ураган.Когда во Флориде был закончен ручной пересчет только 1% голосов в округе Палм Бич, его результаты показали, что Гор потерял около 1500 голосов. А на реальный пересчет во всем штате уже не оказалось ни сил, ни средств.Буш-младший стал новым президентом, но многие люди не могли понять, почему на выборах победил тот, кто получил меньше голосов избирателей (хотя в истории США такое случалось не первый раз).Впослдествии это превратилось в утверждение о том, что могущественная семья Бушей просто украла выборы и захватила власть в стране, вернув ее клану.Гора тоже не любили – несмотря на рекламные плакатики, о том, что он якобы изобрел интернет. Он точно не был лучший, да и политика, которую проводила бы его администрация, мало отличалась бы от политики Бушей – опираясь на внешнюю экспансию.Достаточно вспомнить печально знаменитую комиссию "Кучма-Гор", которая активно способствовала американизациии украинской элиты.Тем не менеее, тезис об украденных выборах имеет многочисленных сторонников и сегодня.Однако, на самом деле у результата выборов-2000 было много причин. Среди них – архаичная система избирательной кампаниии, которая почти не реформировалась с мномента основания страны.Не исключено, что такие моменты – когда лидера, по сути, изберают не люди, а некие выборщики, с разным числом от каждого штата – сыграет свою роль и на этот раз, положив начало новым конфликтам.А конец эре Бушей в Республиканской партии положил именно Дональд Трамп. В 2016 году Джеб Буш надеялся на свой шанс, пытаясь выдвинуться на президентские выборы от партии. Но Трамп и его новые республиканцы снесли старое поколение олигархов.Читайте также: "Чёрный вторник" ВВС США

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сша, билл клинтон, дональд трамп, рональд рейган, республиканская партия, демократическая партия, ирак, флорида