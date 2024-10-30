https://ukraina.ru/20241030/1050577653.html

"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества

"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества - 30.10.2024 Украина.ру

"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества

Сейчас западные СМИ активнейшим образом обсуждают сотрудничество между Россией и Корейской народно-демократической республикой, тщательно отслеживая перемещения по территории России контингента Корейской народной армии. Основания для таких рассуждений есть и носят они исторический характер – в 1949-51 годах СССР помог сохранить независимость КНДР

2024-10-30T08:08

2024-10-30T08:08

2024-10-30T08:08

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Корея с давних времён была объектом агрессии со стороны Японии. Иногда корейцам удавалось отбиться, иногда – нет. Так, например, случилось в 1910 году, когда территория Кореи была аннексирована Японией.В 1945 году Корея была освобождена от японцев советскими и американскими войсками. В условиях начавшейся "холодной войны" воссоединение Кореи (так же как Германии) оказалось невозможным. В двух частях страны, разделённой по 38 параллели возникли два государства – КНДР и Республика Корея, целью которых провозглашалось воссоздание единого государства.Противоречия между режимами были столь велики, что решить их представлялось возможным только военным путём. 25 июня 1950 года Корейская народная армия, водительствуемая Железным Всепобеждающим Полководцем (официальный титул) тов. Ким Ир Сеном (дедом Великого лидера тов. Ким Чен Ына) вошла на территорию южной Кореи. В течение немногим более месяца южнокорейская армия и поддерживающие её американские войска были разгромлены и заперты на Пусанском плацдарме.Однако в середине сентября силы ООН (военное вмешательство во внутрикорейский конфликт на стороне одного из государств было одобрено благодаря бойкоту организации со стороны СССР) перешли в контрнаступление и нанесли поражение КНА. 19 октября 1950 года КНР, как пишут на Западе, бросила в Корею "миллион китайских добровольцев" (части регулярной Народно-освободительной армии Китая, при том, что сама КНР в войну официально не вступила).Главным фактором, определявшим успехи войск ООН, было огромное превосходство в воздухе. Во время Ичхонского наступления США смогли сосредоточить свыше 1100 самолётов, включая реактивные истребители F-80 Shooting Star и F-84 Thunderjet и стратегические бомбардировщики В-29 Superfortress. У КНДР на начало войны было 172 боевых самолёта, в основном – поршневые истребители Як-9 и штурмовики Ил-2/10. К августу самолётов у КНА практически не осталось.СССР вмешался в войну не только по геополитическим соображениям. Были непосредственные провокации со стороны США – осенью 1950 года американцы сбили над Жёлтым морем советский самолёт-разведчик А-20, а позже атаковали советский военный аэродром Сухая Речка в 100 километрах от советско-корейской границы.Чтобы компенсировать превосходство противника с 1 ноября над пограничной рекой Ялуцзян начали появляться базирующиеся на территории Китая советские истребители. 29 ноября они были сведены в 64-й отдельный истребительный корпус, вооружённый новейшими на тот момент реактивными истребителями МиГ-15 и Ла-11. 324-й истребительной авиационной дивизией командовал лучший советский ас, трижды Герой Советского Союза, уроженец Сумщины полковник Иван Кожедуб.Зона вдоль берега Ялуцзяна вскоре получила у американцев название "аллея мигов".Как оказалось, американские истребители (даже реактивные) не способны вести воздушный бой с советскими реактивными истребителями и США пришлось отправить в Корею F-86 Sabre. Эти самолёты по большинству параметров соответствовали МиГ-15. Они несколько превосходили советские самолёты по манёвренности и дальности полёта, но медленнее разгонялись и имели более слабое вооружение (шесть крупнокалиберных пулемётов против пушек калибром 37 и 23 мм.).В ходе противостояния американской и советской авиации было два дня, которые без преувеличения можно назвать битвами.12 апреля 1951 года вошло в историю американских ВВС как "Чёрный четверг". В этот день 48 американских бомбардировщиков в сопровождении 150 истребителей полетели немного побомбить стратегически важный железнодорожный мост, через который велось снабжение корейских и китайских войск. Навстречу им вылетели 36 советских истребителей…Меньше чем за 10 минут ВВС США потеряли 3 тяжёлых бомбардировщика и 2 истребителя, ещё до 7-ми тяжёлых бомбардировщиков было списано после возвращения на базу. Около 120 человек личного состава попали в плен. Советские истребители вернулись на базу без потерь. Мост не пострадал.Второе такого масштаба событие, "Чёрный вторник", произошло 30 октября 1951 года. На этот раз целью был корейский аэродром Намси, в направлении которого направился 21 бомбардировщик и почти 200 истребителей сопровождения.Соотношение охраняемых и охраняющих наводит на мысль, что аэродром американцев не так, чтобы сильно интересовал (советские и китайские самолёты базировались в Китае, туда американцы не залетали). Скорее бомбардировщики были приманкой, на которую должны были отреагировать советские истребители и попасть в ловушку. С другой стороны, сам ремонт аэродрома, который не мог остаться тайной для американского командования, тоже мог быть задуман для того, чтобы привлечь американские самолёты.В американской системе управления боем что-то не сработало – новые F-86 отстали от графика и не смогли перехватить 44 советских самолёта. Уже после войны выяснилось, что советские военные сумели правильно определить направление движения американской авиационной группировки по показаниям РЛС и данным радиоразведки. Судя по всему, американцы просто не знали, что с той стороны работают локаторы… Соответственно и советские истребители взлетели до того, как американские бомбардировщики были обнаружены визуально. Именно поэтому F-86 опоздали на перехват.Основная же группировка оказалась практически беззащитной. Оборонительное вооружение бомбардировщиков, дистанционно управляемые турели с крупнокалиберными пулемётами, были рассчитаны на скорости обычных винтовых самолётов. Истребители сопровождения для боёв с МиГ-15 не годились.По советским данным в последовавшей свалке были сбиты 12 В-29 и четыре F-84. По свидетельству штурмана одного из В-29, который участвовал в этом налёте и позднее попал в плен, на всех уцелевших бомбардировщиках были убитые и раненые. Советские потери – одна машина. Ни одна бомба на аэродром не упала.После этого боя руководство ВВС США отказалось от использования В-29 в дневное время. Такого не было даже во время налётов на Третий Рейх, когда 8-я воздушная армия бомбила немецкие города днём, невзирая на потери.Корейская война показала, что век поршневых бомбардировщиков закончился. При планировании ядерной войны, ещё до Кореи, в 1949 году, Комитет начальников штабов пришёл к выводу, что потери частей стратегической авиации составили бы до 55% в первом же вылете и они полностью утратили бы боеспособность. К концу 50-х В-29 и В-50 (конструктивно тот же самолёт, только больших размеров) были сняты с вооружения.Впрочем, эра реактивных бомбардировщиков завершилась в том же 1960 году. 1 мая советский ЗРК С-75 "Двина" в районе Свердловска сбил разведывательный самолёт U-2 (они, кстати, до сих пор находятся на вооружении в США) который летел в стратосфере – на высоте 20,7 км. Американский лётчик Фрэнсис Пауэрс был слегка озадачен – он-то себя считал в полной безопасности на почти космической высоте… А 1 июля лётчик Василий Поляков на сверхзвуковом истребителе МиГ-19 уверенно догнал и расстрелял разведывательный вариант американского реактивного бомбардировщика RB-47H.***Минутка военной статистики.По советским данным, лётчики 64-го корпуса провели 1872 воздушных боя, в которых сбили 1097 самолётов противника, в т.ч. – 642 F-86 и 69 B-29 (учитывая, что нормальная бомбовая нагрузка В-29 составляет 4,5 тонны, можно понять насколько корейцы были благодарны советским пилотам). Потери СССР в боях составили 319 самолётов.Американцы уверяют, что сбили более 700 МиГов, а сами потеряли только 147 самолетов.Они точно в одной войне участвовали?

https://ukraina.ru/20240708/1056131098.html

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история, история ссср, ссср, кнр (китай), кндр, корейская война (1950-1953), миг, сша, ввс