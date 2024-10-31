https://ukraina.ru/20241031/1058507884.html

В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к Купянску

В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к Купянску - 31.10.2024 Украина.ру

В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к Купянску

Российская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)

2024-10-31T12:22

2024-10-31T12:22

2024-10-31T12:22

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В частности, "Deep State" сообщил, что российские силы взяли Зоряное и двигаются дальше. Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными."Из Кураховки приходят замечательные сообщения уже с кадрами объективного видеоконтроля, и с района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", - уточнил Кимаковский.Также в четверг, 31 октября, стало известно о стремительном продвижении ВС РФ в сторону Купянска, важной "ступенью" на подходе к которому стало освобождение Кругляковки, произошедшее накануне.Он добавил, что сложно прогнозировать конкретные сроки освобождения Купянска, поскольку город находится в основном на правом берегу Оскола. Однако уже очевидно, что промышленная часть на левобережье Купянска совсем скоро будет очищена от нацистов.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово.Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года

https://ukraina.ru/20241030/1058487377.html

https://ukraina.ru/20241031/1058496828.html

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, игорь кимаковский, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру