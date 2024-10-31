В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к Купянску - 31.10.2024 Украина.ру
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В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к Купянску
В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к Купянску - 31.10.2024 Украина.ру
В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к Купянску
Российская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)
2024-10-31T12:22
2024-10-31T12:22
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
игорь кимаковский
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
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В частности, "Deep State" сообщил, что российские силы взяли Зоряное и двигаются дальше. Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными."Из Кураховки приходят замечательные сообщения уже с кадрами объективного видеоконтроля, и с района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", - уточнил Кимаковский.Также в четверг, 31 октября, стало известно о стремительном продвижении ВС РФ в сторону Купянска, важной "ступенью" на подходе к которому стало освобождение Кругляковки, произошедшее накануне.Он добавил, что сложно прогнозировать конкретные сроки освобождения Купянска, поскольку город находится в основном на правом берегу Оскола. Однако уже очевидно, что промышленная часть на левобережье Купянска совсем скоро будет очищена от нацистов.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово.Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года
https://ukraina.ru/20241030/1058487377.html
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курахово
россия
донецкая народная республика
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Новости
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, игорь кимаковский, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Игорь Кимаковский, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к Купянску

12:22 31.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)
В частности, "Deep State" сообщил, что российские силы взяли Зоряное и двигаются дальше.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными.
"Из Кураховки приходят замечательные сообщения уже с кадрами объективного видеоконтроля, и с района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", - уточнил Кимаковский.
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ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИРоссийские военные окружили поселок Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово. Такую информацию сообщают 30 октября ряд украинских СМИ, в частности, об этом написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащих ВСУ
Также в четверг, 31 октября, стало известно о стремительном продвижении ВС РФ в сторону Купянска, важной "ступенью" на подходе к которому стало освобождение Кругляковки, произошедшее накануне.
"Наша армия продолжает стремительное продвижение в сторону Купянска. Кругляковка уже находится под полным контролем наших Вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке ВСУ, которая сейчас находится в Боровой. Если изучить рельеф местности, там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор", - уточнил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Он добавил, что сложно прогнозировать конкретные сроки освобождения Купянска, поскольку город находится в основном на правом берегу Оскола. Однако уже очевидно, что промышленная часть на левобережье Купянска совсем скоро будет очищена от нацистов.
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06:15
Администрация сбежала в Харьков: Алёхин назвал три причины, почему ВСУ могут скоро сдать КупянскВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска. Противник оставит город. Там уже полностью отключен газ и свет. Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда ВС РФ заходили в город. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаИгорь КимаковскийАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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