В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к Купянску
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Российская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)
В частности, "Deep State" сообщил, что российские силы взяли Зоряное и двигаются дальше.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными.
"Из Кураховки приходят замечательные сообщения уже с кадрами объективного видеоконтроля, и с района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", - уточнил Кимаковский.
Вчера, 16:16ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИРоссийские военные окружили поселок Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово. Такую информацию сообщают 30 октября ряд украинских СМИ, в частности, об этом написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащих ВСУ
Также в четверг, 31 октября, стало известно о стремительном продвижении ВС РФ в сторону Купянска, важной "ступенью" на подходе к которому стало освобождение Кругляковки, произошедшее накануне.
"Наша армия продолжает стремительное продвижение в сторону Купянска. Кругляковка уже находится под полным контролем наших Вооруженных сил, что создает определенную угрозу группировке ВСУ, которая сейчас находится в Боровой. Если изучить рельеф местности, там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор", - уточнил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Он добавил, что сложно прогнозировать конкретные сроки освобождения Купянска, поскольку город находится в основном на правом берегу Оскола. Однако уже очевидно, что промышленная часть на левобережье Купянска совсем скоро будет очищена от нацистов.
06:15Администрация сбежала в Харьков: Алёхин назвал три причины, почему ВСУ могут скоро сдать КупянскВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска. Противник оставит город. Там уже полностью отключен газ и свет. Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда ВС РФ заходили в город. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года