Просчитался, но где? В Госдуме отреагировали на попытку Зеленского заполучить "Томагавки" - 31.10.2024 Украина.ру
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Просчитался, но где? В Госдуме отреагировали на попытку Зеленского заполучить "Томагавки"
Просчитался, но где? В Госдуме отреагировали на попытку Зеленского заполучить "Томагавки" - 31.10.2024 Украина.ру
Просчитался, но где? В Госдуме отреагировали на попытку Зеленского заполучить "Томагавки"
Владимир Зеленский просчитался с планами получить от США дальнобойные ракеты "Томагавк". Об этом 31 октября агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик
2024-10-31T12:01
2024-10-31T12:01
новости
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владимир зеленский
дмитрий белик
ллойд остин
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нато
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Он добавил, что Зеленский демонстрирует небывалые усердия по "выколачиванию" поддержки, от чего западный мир пребывает в большой растерянности, ведь "скоро такими темпами не то что Украину поддерживать, себя любимых ущемлять придется"."Томагавк" - семейство американских высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Могут совершать полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, дальность превышает 2400 километров.Пару недель назад, комментируя "план победы" Зеленского, шеф Пентагона Ллойд Остин предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов.Накануне Зеленский подтвердил, что в секретной части своего "плана победы" запрашивал у США "Томагавки". Однако при этом он упрекнул Белый дом в сливе прессе этой информации."Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки". Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил Зеленский.Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк". Однако, отметило издание, это "абсолютно невыполнимо".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания.Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Другие темы: Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис.
https://ukraina.ru/20241021/1058236046.html
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий белик, ллойд остин, госдума, нато, пентагон, ракеты
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Ллойд Остин, Госдума, НАТО, Пентагон, ракеты

Просчитался, но где? В Госдуме отреагировали на попытку Зеленского заполучить "Томагавки"

12:01 31.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Tim Evanson
- РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© commons.wikimedia.org / Tim Evanson
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Владимир Зеленский просчитался с планами получить от США дальнобойные ракеты "Томагавк". Об этом 31 октября агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик
"Зеленский просчитался с планами получить от американцев ракеты типа "Томагавк". Американцы их никому не давали, и давать не будут, не из жадности, а из чистого прагматизма - самим нужны. К тому же НАТО не в восторге от российских предупреждений касаемо дальнобойных ракет", - сказал Белик.
Он добавил, что Зеленский демонстрирует небывалые усердия по "выколачиванию" поддержки, от чего западный мир пребывает в большой растерянности, ведь "скоро такими темпами не то что Украину поддерживать, себя любимых ущемлять придется".
"Томагавк" - семейство американских высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Могут совершать полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, дальность превышает 2400 километров.
Пару недель назад, комментируя "план победы" Зеленского, шеф Пентагона Ллойд Остин предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2024
21 октября, 10:54
Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street JournalГлава Пентагона Ллойд Остин, прибывший в Киев, не сделает новых заявлений о военной помощи Киеву и не разрешит наносить удары дальнобойным американским оружием по территории РФ. Об этом 21 октября сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ)
Накануне Зеленский подтвердил, что в секретной части своего "плана победы" запрашивал у США "Томагавки". Однако при этом он упрекнул Белый дом в сливе прессе этой информации.
"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки". Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил Зеленский.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 16:43
Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по РоссииЗападные партнёры Киева не умеют хранить секретную информацию, что проявилось в скандале вокруг запроса Киевом у США дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил Владимир Зеленский
Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк". Однако, отметило издание, это "абсолютно невыполнимо".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания.
Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Другие темы: Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий БеликЛлойд ОстинГосдумаНАТОПентагонракеты
 
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