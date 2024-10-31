https://ukraina.ru/20241031/1058506245.html

Просчитался, но где? В Госдуме отреагировали на попытку Зеленского заполучить "Томагавки"

Просчитался, но где? В Госдуме отреагировали на попытку Зеленского заполучить "Томагавки" - 31.10.2024 Украина.ру

Просчитался, но где? В Госдуме отреагировали на попытку Зеленского заполучить "Томагавки"

Владимир Зеленский просчитался с планами получить от США дальнобойные ракеты "Томагавк". Об этом 31 октября агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик

2024-10-31T12:01

2024-10-31T12:01

2024-10-31T12:01

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Он добавил, что Зеленский демонстрирует небывалые усердия по "выколачиванию" поддержки, от чего западный мир пребывает в большой растерянности, ведь "скоро такими темпами не то что Украину поддерживать, себя любимых ущемлять придется"."Томагавк" - семейство американских высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Могут совершать полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, дальность превышает 2400 километров.Пару недель назад, комментируя "план победы" Зеленского, шеф Пентагона Ллойд Остин предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов.Накануне Зеленский подтвердил, что в секретной части своего "плана победы" запрашивал у США "Томагавки". Однако при этом он упрекнул Белый дом в сливе прессе этой информации."Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки". Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил Зеленский.Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк". Однако, отметило издание, это "абсолютно невыполнимо".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания.Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Другие темы: Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис.

https://ukraina.ru/20241021/1058236046.html

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий белик, ллойд остин, госдума, нато, пентагон, ракеты