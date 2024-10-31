Просчитался, но где? В Госдуме отреагировали на попытку Зеленского заполучить "Томагавки"
Владимир Зеленский просчитался с планами получить от США дальнобойные ракеты "Томагавк". Об этом 31 октября агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик
"Зеленский просчитался с планами получить от американцев ракеты типа "Томагавк". Американцы их никому не давали, и давать не будут, не из жадности, а из чистого прагматизма - самим нужны. К тому же НАТО не в восторге от российских предупреждений касаемо дальнобойных ракет", - сказал Белик.
Он добавил, что Зеленский демонстрирует небывалые усердия по "выколачиванию" поддержки, от чего западный мир пребывает в большой растерянности, ведь "скоро такими темпами не то что Украину поддерживать, себя любимых ущемлять придется".
"Томагавк" - семейство американских высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Могут совершать полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, дальность превышает 2400 километров.
Пару недель назад, комментируя "план победы" Зеленского, шеф Пентагона Ллойд Остин предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов.
21 октября, 10:54Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street JournalГлава Пентагона Ллойд Остин, прибывший в Киев, не сделает новых заявлений о военной помощи Киеву и не разрешит наносить удары дальнобойным американским оружием по территории РФ. Об этом 21 октября сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ)
Накануне Зеленский подтвердил, что в секретной части своего "плана победы" запрашивал у США "Томагавки". Однако при этом он упрекнул Белый дом в сливе прессе этой информации.
"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки". Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил Зеленский.
Вчера, 16:43Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по РоссииЗападные партнёры Киева не умеют хранить секретную информацию, что проявилось в скандале вокруг запроса Киевом у США дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил Владимир Зеленский
Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк". Однако, отметило издание, это "абсолютно невыполнимо".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания.
Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.