"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие генерального консульства Венгрии в Казани
Чиновники Евросоюза никак не могут смириться с волей народа, явленной на парламентских выборах в Грузии. Об этом 29 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"13 европейских министров иностранных дел до сих пор не могут понять, что демократия - это воля народа, что грузинское правительство не назначается из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом", - заявил венгерский министр.
Он с сожалением констатировал, что 13 глав МИД ЕС снова продемонстрировали: либеральный мейнстрим считает, что страна является демократической только в том случае, если на выборах побеждает либеральная партия.
"Мы в Венгрии уже 14 лет сталкиваемся с внешними нападками. Однако задача по-прежнему состоит не в том, чтобы оправдать ожидания Брюсселя, а в том, чтобы исполнить волю народа, - заметил Сийярто. - То же самое касается и правительства Грузии, с которым мы будем продолжать тесно сотрудничать для развития наших отношений и ускорения европейской интеграции".
"Собака лает, караван идёт!", - резюмировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.
Накануне в Тбилиси прибыла делегация председательствующей в Евросоюзе Венгрии. При этом члены Еврокомиссии заявили, что глава венгерского правительства Виктор Орбан якобы не представляет ЕС во время визита в Грузию.
Подробнее об этом в публикации: Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия