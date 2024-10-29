"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии - 29.10.2024 Украина.ру
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"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии
"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии - 29.10.2024 Украина.ру
"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии
Чиновники Евросоюза никак не могут смириться с волей народа, явленной на парламентских выборах в Грузии. Об этом 29 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2024-10-29T11:43
2024-10-29T11:43
новости
венгрия
грузия
брюссель
петер сийярто
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ес
мид
еврокомиссия
международная политика
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"13 европейских министров иностранных дел до сих пор не могут понять, что демократия - это воля народа, что грузинское правительство не назначается из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом", - заявил венгерский министр.Он с сожалением констатировал, что 13 глав МИД ЕС снова продемонстрировали: либеральный мейнстрим считает, что страна является демократической только в том случае, если на выборах побеждает либеральная партия."Собака лает, караван идёт!", - резюмировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.Накануне в Тбилиси прибыла делегация председательствующей в Евросоюзе Венгрии. При этом члены Еврокомиссии заявили, что глава венгерского правительства Виктор Орбан якобы не представляет ЕС во время визита в Грузию.Подробнее об этом в публикации: Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия
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Новости, Венгрия, Грузия, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ЕС, МИД, Еврокомиссия, Международная политика, международные отношения, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия

"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии

11:43 29.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие генерального консульства Венгрии в Казани
Открытие генерального консульства Венгрии в Казани - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
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Чиновники Евросоюза никак не могут смириться с волей народа, явленной на парламентских выборах в Грузии. Об этом 29 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"13 европейских министров иностранных дел до сих пор не могут понять, что демократия - это воля народа, что грузинское правительство не назначается из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом", - заявил венгерский министр.
Он с сожалением констатировал, что 13 глав МИД ЕС снова продемонстрировали: либеральный мейнстрим считает, что страна является демократической только в том случае, если на выборах побеждает либеральная партия.
"Мы в Венгрии уже 14 лет сталкиваемся с внешними нападками. Однако задача по-прежнему состоит не в том, чтобы оправдать ожидания Брюсселя, а в том, чтобы исполнить волю народа, - заметил Сийярто. - То же самое касается и правительства Грузии, с которым мы будем продолжать тесно сотрудничать для развития наших отношений и ускорения европейской интеграции".
"Собака лает, караван идёт!", - резюмировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.
Накануне в Тбилиси прибыла делегация председательствующей в Евросоюзе Венгрии. При этом члены Еврокомиссии заявили, что глава венгерского правительства Виктор Орбан якобы не представляет ЕС во время визита в Грузию.
Подробнее об этом в публикации: Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия
 
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