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"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии

"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии - 29.10.2024 Украина.ру

"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии

Чиновники Евросоюза никак не могут смириться с волей народа, явленной на парламентских выборах в Грузии. Об этом 29 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2024-10-29T11:43

2024-10-29T11:43

2024-10-29T11:43

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"13 европейских министров иностранных дел до сих пор не могут понять, что демократия - это воля народа, что грузинское правительство не назначается из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом", - заявил венгерский министр.Он с сожалением констатировал, что 13 глав МИД ЕС снова продемонстрировали: либеральный мейнстрим считает, что страна является демократической только в том случае, если на выборах побеждает либеральная партия."Собака лает, караван идёт!", - резюмировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.Накануне в Тбилиси прибыла делегация председательствующей в Евросоюзе Венгрии. При этом члены Еврокомиссии заявили, что глава венгерского правительства Виктор Орбан якобы не представляет ЕС во время визита в Грузию.Подробнее об этом в публикации: Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия

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