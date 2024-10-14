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Глава МИД Венгрии прокомментировал изменение ядерной доктрины России

Глава МИД Венгрии прокомментировал изменение ядерной доктрины России - 14.10.2024 Украина.ру

Глава МИД Венгрии прокомментировал изменение ядерной доктрины России

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал изменение ядерной доктрины России, передает РИА Новости

2024-10-14T07:31

2024-10-14T07:31

2024-10-14T07:31

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Он заверил, что изложенных в ней рисков не будет в случае завершения конфликта на Украине.По его словам, международное сообщество должно уделять гораздо больше внимания поиску дипломатического разрешения конфликта, так как он "точно не имеет решения на поле боя".В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.Подробнее - в материале Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина, петер сийярто, мид венгрии