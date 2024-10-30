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Песков призвал ВСУ оставить российские территории
Песков призвал ВСУ оставить российские территории - 30.10.2024 Украина.ру
Песков призвал ВСУ оставить российские территории
Украинские войска должны оставить российские территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-10-30T14:11
2024-10-30T14:11
2024-10-30T14:11
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"Российская позиция хорошо понятна, ее изложил [президент Владимир] Путин, если вы помните, это было летом этого года. Там как раз говорят о том, что украинцы должны оставить российские территории, включая российскую территорию, то есть новые регионы Российской Федерации. Это был набор условий, которые озвучил президент Путин, точнее это была его мирная инициатива", - сказал Песков.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После вторжения ВСУ в Курскую область российский лидер назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, украина, дмитрий песков, москва
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, Москва
Песков призвал ВСУ оставить российские территории
Украинские войска должны оставить российские территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков