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"ВСУ теряют боеспособность": эксперт рассказал, почему все чаще буксует украинская военная машина

"ВСУ теряют боеспособность": эксперт рассказал, почему все чаще буксует украинская военная машина - 30.10.2024 Украина.ру

"ВСУ теряют боеспособность": эксперт рассказал, почему все чаще буксует украинская военная машина

Солдаты и офицеры ВСУ имели большой опыт восьмилетней войны в Донбассе и первого этапа СВО, который удачно складывался для Украины. Но сейчас ВСУ понесли очень сильные потери в кадровом составе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-10-30T03:45

2024-10-30T03:45

2024-10-30T03:45

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В настоящее время российская сторона подбирает ключ к украинской тактике, а украинская военная машина все больше буксует, не имея возможности отвечать на изменения в тактике, которую применяют ВС России, сообщил эксперт.Инструментарий, который может применить украинское командование, чтобы попытаться приостановить наступление российских войск, крайне ограничен. Ни один из инструментов не дает "чудесного изменения" для ВСУ, отметил он.ВСУ теряют свою боеспособность, это человеческий фактор, с которым тяжелее всего работать. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, значительно сократились военно-технические поставки на Украину, указал специалист.Плюс парк украинской техники, когда есть семь основных типов танков или десяток джипов. Все это накладывает свои особенности на проведение операций. ВСУ все больше превращаются в собрание частей, слабо связанные между собой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО том, что собой представляет нынешняя версия плана Трампа по Украине — в материале Павла Котова Трамп нашел решение конфликта на Украине в недавнем прошлом. Почему это не сработает на сайте Украина.ру

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новости, украина, донбасс, россия, алексей анпилогов, всу, вс рф, сво, кадры, военная техника, поставки, офицеры, детали, спецоперация